Czy współczesne wychowanie oznacza koniec dyscypliny?

Na pierwszy rzut oka tak. Uczniowie przestali rozmawiać, nauczyciel odzyskał kontrolę nad sytuacją. Jednak czy dzieci rzeczywiście zrozumiały, dlaczego powinny zachowywać się inaczej? Czy nauczyły się odpowiedzialności, szacunku i samokontroli? A może po prostu przestraszyły się reakcji dorosłego?

To pytania, które prowadzą do istoty współczesnego wychowania.

Wychowanie się zmienia, ale wartości pozostają

Jako rodzice i nauczyciele z niepokojem obserwujemy zmiany zachodzące w wychowaniu. Coraz częściej mówimy o potrzebach dziecka, jego emocjach, prawie do wyrażania opinii i samodzielnego podejmowania decyzji. Wielu z nas jako rodzice i nauczyciele zastanawiamy się, czy w takim podejściu jest jeszcze miejsce na dyscyplinę, obowiązki i szacunek i granice wobec dorosłych.

Tymczasem współczesne wychowanie nie polega na rezygnacji z wymagań. Jego istotą jest zmiana sposobu, w jaki pomagamy dzieciom te wymagania rozumieć i realizować.

Odpowiedzialność, uczciwość, empatia, pracowitość czy szacunek wobec drugiego człowieka nie straciły na znaczeniu. Przeciwnie, w świecie szybkich zmian, technologii i nadmiaru informacji stają się szczególnie ważne. Zmieniają się natomiast metody ich kształtowania.

Kiedyś często oczekiwano od dziecka przede wszystkim posłuszeństwa. Dzisiaj coraz większą wagę przywiązujemy do tego, aby rozumiało ono sens zasad, potrafiło podejmować decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność. Nie chodzi o wychowanie dziecka, które nigdy nie protestuje, lecz człowieka, który potrafi postępować właściwie także wtedy, gdy nikt go nie kontroluje.

Co i kiedy przestaje działać?

Krzyk może przynieść natychmiastowy rezultat. Dziecko milknie, przerywa niepożądane zachowanie albo wykonuje polecenie. Jednak podporządkowanie się pod wpływem strachu nie jest tym samym, co zrozumienie zasad.

Uczeń, który obawia się reakcji nauczyciela, może koncentrować się bardziej na unikaniu błędu niż na uczeniu się. Może również przestać zadawać pytania, przyznawać się do trudności czy podejmować nowe wyzwania.

Nie oznacza to, że nauczyciel nigdy nie powinien podnieść głosu. Zdecydowana reakcja bywa konieczna, zwłaszcza gdy zagrożone jest bezpieczeństwo. Problem pojawia się wtedy, gdy krzyk staje się podstawowym sposobem utrzymywania dyscypliny.

Współczesna wiedza pedagogiczna wskazuje, że skutecznemu uczeniu się sprzyjają dobre relacje, przewidywalne zasady i poczucie bezpieczeństwa. Dziecko powinno wiedzieć, czego oczekuje od niego dorosły, ale też mieć pewność, że popełnienie błędu nie oznacza upokorzenia.

Warto pamiętać, że spokój nauczyciela nie jest oznaką słabości. Często wymaga większego profesjonalizmu niż podniesienie głosu.

Jak sprawić, żeby uczniowie nas słuchali?

Autorytet nauczyciela nie rodzi się wyłącznie z zajmowanego stanowiska. Buduje się codziennie poprzez konsekwencję, sprawiedliwe traktowanie, kompetencje i sposób komunikowania się z uczniami.

Zamiast wielokrotnie powtarzać „Bądźcie cicho!”, warto ustalić z klasą kilka jasnych zasad, wyjaśnić ich znaczenie i konsekwentnie do nich wracać. Zamiast publicznie zawstydzać ucznia, który przeszkadza, można porozmawiać z nim indywidualnie i wspólnie poszukać rozwiązania.

Ważny jest również sposób organizacji lekcji. Uczniowie chętniej angażują się w zadania, kiedy rozumieją ich cel, otrzymują jasne instrukcje i mają możliwość aktywnego uczestniczenia w nauce. Czasami pozorny brak dyscypliny wynika nie ze złej woli, lecz z niezrozumienia zadania, zmęczenia albo trudności z koncentracją.

Nie oznacza to jednak, że każda odmowa wykonania polecenia powinna zostać zaakceptowana. Nauczyciel ma prawo wymagać pracy, przestrzegania zasad i szacunku wobec innych.

Rodzic nie musi być surowym sędzią

Podobne wyzwania pojawiają się w rodzinie. Wielu rodziców zastanawia się, jak wychowywać dzieci, aby były samodzielne, odpowiedzialne i empatyczne, a jednocześnie potrafiły respektować granice.

Współczesne wychowanie nie oznacza spełniania wszystkich zachcianek dziecka ani chronienia go przed każdą trudnością. Dziecko potrzebuje miłości i akceptacji, ale równie mocno potrzebuje czytelnych zasad, granic.

Jeżeli ustalamy, że po zabawie należy posprzątać, warto konsekwentnie tego wymagać. Jeżeli dziecko kogoś skrzywdziło, samo słowo „przepraszam” nie zawsze wystarczy. Ważne, aby zrozumiało skutki swojego zachowania i spróbowało naprawić wyrządzoną krzywdę.

Jako rodzice nie powinniśmy również wyręczać dzieci we wszystkim. Pakowanie plecaka, wykonywanie drobnych obowiązków domowych, dbanie o swoje rzeczy czy planowanie nauki to codzienne okazje do rozwijania samodzielności.

Odpowiedzialności nie nauczymy dziecka, jeśli stale będziemy przejmować za nie odpowiedzialność.

Nie wystarczy powiedzieć dziecku: „Bądź dobry dla innych” albo „Musisz być pracowity”. Wartości kształtują się przede wszystkim poprzez doświadczenie, obserwację i codzienne działanie.

Dziecko uczy się empatii, kiedy widzi, że rodzic interesuje się, przestrzegając pewne granice, problemami innych osób, a nauczyciel traktuje uczniów z szacunkiem. Uczy się uczciwości, kiedy dorosły potrafi przyznać się do błędu. Uczy się pracowitości, kiedy doświadcza, że wysiłek i systematyczność prowadzą do postępów.

Warto pozwalać dzieciom mierzyć się z trudnościami. Nie każde zadanie musi kończyć się natychmiastowym sukcesem, a każda porażka interwencją dorosłego. Czasami najważniejsza lekcja polega na tym, że trzeba spróbować ponownie.

Doceniajmy więc nie tylko dobre oceny i osiągnięcia, ale także wytrwałość, samodzielność i gotowość do poprawienia błędu.

Być może najważniejsze pytanie współczesnego wychowania nie brzmi już: co zrobić, żeby dziecko mnie słuchało, ale – czego dziecko nauczy się z mojego sposobu reagowania?

Bo celem wychowania nie jest przecież posłuszeństwo na chwilę, lecz odpowiedzialność na całe życie.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 45 (131) 14-20/11/2026