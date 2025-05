Wydarzenie zgromadziło nauczycieli i specjalistów z całej Litwy, m.in. z Wilna, Janowa, Kowna, Kłajpedy, Rosieniów, Szawli, Płungianów, Wyłkowyszek i Mariampola. Spotkanie miało charakter hybrydowy — część uczestników brała udział na miejscu, a część dołączyła online. Konferencję zorganizowały i moderowały wicedyrektorki ds. nauczania w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie — Lucija Kołpak i Olga Jurkevičienė.

Wydarzenie zgromadziło licznych praktyków oświaty, którzy dzielili się innowacyjnymi pomysłami oraz praktycznymi rozwiązaniami w zakresie dydaktyki, wykorzystania technologii i integracji przedmiotowej. Nauczyciele z różnych szkół Wilna zaprezentowali szereg inspirujących praktyk edukacyjnych, ukazujących różnorodne podejścia do nauczania — od indywidualizacji procesu po uczenie przez działanie.

Konferencję otworzyła Lucija Kołpak, wicedyrektorka ds. edukacji w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, pełniąca również funkcję pedagoga specjalnego. Już na wstępie zaakcentowała potrzebę dostosowywania systemu edukacji do wyzwań przyszłości.

Jednym z najmocniejszych punktów programu była prezentacja Andżeliki Rusteikienė z organizacji Junior Achievement Lietuva, która mówiła o znaczeniu kształcenia kompetencji przyszłości w duchu Przemysłu 5.0 i zrównoważonego rozwoju. Podkreśliła konieczność rozwijania przedsiębiorczości, kreatywności i odporności u uczniów w obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Wydarzenie zgromadziło licznych praktyków oświaty, którzy dzielili się innowacyjnymi pomysłami

| Fot. archiwum szkolne

Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja Wiki Żabiełowicz, nauczycielki matematyki z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. Pokazała, jak dzięki wsparciu sztucznej inteligencji można różnicować zadania i rozwijać u uczniów poczucie odpowiedzialności za własną naukę. Takie podejście pozwala uczniom samodzielnie decydować o tempie i zakresie nauki, zwiększa ich zaangażowanie oraz pozwala osiągać lepsze wyniki.

Elwina Kuginienė, nauczycielka i ekspertka języka litewskiego w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, omówiła nauczanie oparte na zjawiskach — metodę, która buduje autonomię uczniów i integruje treści różnych przedmiotów. Szkoła od trzech lat wdraża fińskie podejście do edukacji, wychodząc poza tradycyjne ramy lekcyjne.

Nie zabrakło także przykładów alternatywnych form oceniania. W prezentacji „Sprawdziany inaczej” Lilija Mikonienė, nauczycielka metodyk klas początkowych w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, pokazała, że sprawdziany i prace kontrolne mogą być tworzone przez samych uczniów — zarówno pod względem treści, jak i formy. Taka praktyka rozwija odpowiedzialność, zaangażowanie i wspiera indywidualne podejście do nauki.

O interdyscyplinarnej współpracy mówiła Sandra Amšiejienė, nauczycielka języka francuskiego z Liceum Inżynieryjnego VGTU. Zwróciła uwagę na korzyści płynące ze wspólnego planowania, wymiany doświadczeń i tworzenia zintegrowanych lekcji, które przekładają się na lepsze wyniki uczniów i rozwój zawodowy nauczycieli.

Gražina Vilkanecienė, nauczycielka metodyk języka litewskiego z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, przedstawiła wizualne, angażujące formy interpretacji literatury, które skutecznie rozwijają kompetencje czytelnicze i twórcze uczniów.

Inspirujące przykłady integracji przedmiotowej zaprezentowały również nauczycielki plastyki i muzyki z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, Regina Baniukiewicz i Eleonora Ligeikienė. Pokazały, jak poprzez wspólne działania artystyczne można rozwijać kreatywność uczniów, wzmacniać ich wrażliwość estetyczną oraz tworzyć angażującą i spójną przestrzeń edukacyjną.

Wystąpienie Olgi Jurkevičienė poświęcone było rozwijaniu kompetencji innowacyjnej przedsiębiorczości

| Fot. archiwum szkolne

Wystąpienie Olgi Jurkevičienė poświęcone było rozwijaniu kompetencji innowacyjnej przedsiębiorczości. Dzięki projektom edukacyjnym, planowaniu budżetów i spotkaniom z liderami różnych dziedzin uczniowie uczą się podejmowania decyzji, pracy zespołowej i odpowiedzialności — kluczowych kompetencji w XXI w.

Na zakończenie konferencji Lucija Kołpak zaprezentowała zastosowanie gier edukacyjnych i metody escape room jako skutecznych narzędzi motywujących uczniów. Pokazała, jak lekcje mogą stać się fascynującą przygodą edukacyjną, w której wszyscy uczniowie są aktywni, współpracują i — niezależnie od indywidualnych możliwości — mają szansę na sukces. Dzięki pracy zespołowej mogą wykazać się mocnymi stronami, uczyć się od siebie nawzajem i z radością uczestniczyć w procesie nauczania.

Konferencja była nie tylko prezentacją nowoczesnych metod dydaktycznych, lecz także przestrzenią spotkania ludzi zaangażowanych w tworzenie szkoły przyszłości. Wspólne refleksje, prezentacje i wymiana doświadczeń pokazały, że edukacja może i powinna być dynamiczna, twórcza i otwarta na zmiany.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Konferencja była nie tylko prezentacją nowoczesnych metod dydaktycznych, lecz także przestrzenią spotkania ludzi zaangażowanych w tworzenie szkoły przyszłości

| Fot. archiwum szkolne

Zaprezentowane podejścia — od współpracy z AI, przez nauczanie oparte na zjawiskach, aż po gry edukacyjne i ocenianie alternatywne — ukazały ogromny potencjał współczesnej szkoły. Konferencja potwierdziła, że nauczyciel nie jest już wyłącznie przekazicielem wiedzy, lecz przewodnikiem, partnerem i inspiratorem rozwoju młodego człowieka.

Szczególne znaczenie miało podkreślenie wartości współpracy między nauczycielami, między szkołą a środowiskiem lokalnym oraz, co najważniejsze, między samymi uczniami. Takie podejście pozwala budować szkołę, w której każdy może odnieść sukces na miarę swoich możliwości.

Wspólna dyskusja i entuzjazm uczestników są najlepszym dowodem na to, że takie spotkania są potrzebne. Inspirują, integrują i dodają odwagi do wdrażania zmian. Mamy nadzieję, że to wydarzenie stanie się impulsem do dalszego poszukiwania nowoczesnych rozwiązań i do kontynuowania dialogu o tym, czym powinna być szkoła XXI w.

Czytaj więcej: Zwyciężyła sala kinowa. „Budżet partycypacyjny” w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Lucija Kołpak,

wicedyrektor ds. nauczania w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie