Dzień Siedmiu Braci Śpiących wywróżył deszcze

Przepowiedzieć pogodę można… korzystając z mądrości ludowych przysłów o pogodzie. Dzień Siedmiu Braci Śpiących przypada na 10 lipca. Ten niezwykle ważny dzień, co roku prognozuje, jakiej pogody możemy spodziewać się podczas nadchodzących 7 tygodni. Przepowiednia mówi, że jeśli dzień będzie deszczowy, taki też będzie kolejny tydzień. Jeśli pogoda będzie ładna – jest szansa, że pozostanie taka do końca wakacji.

W najgorszym przypadku, jeśli w tym dniu będzie padać deszcz i nie przestanie przez cały tydzień — to możemy się spodziewać aż 7 deszczowych tygodni.

Wynik takiej prognozy w tym roku nie jest optymistyczny, bo 10 lipca padało…

— Gdy byłam jeszcze dzieckiem, to słyszałam o różnego rodzaju przepowiedniach na temat pogody jeszcze od mego świętej pamięci dziadka. On bardzo dokładnie obserwował pogodę i notował. Trochę nauczyłam się od niego. Wiem, że jeżeli podczas Siedmiu Braci Śpiących będzie padało, to można spodziewać się, że deszcz będzie padał w ciągu siedmiu tygodni lub przez siedem dni. W tym roku też padało, więc nie ma co liczyć na słoneczny lipiec – powiedziała „Kurierowi” 87-letnia Bronisława Małyszewska.

Jak mówi, kiedyś przysłowia o pogodzie bardziej sprawdzały się, ponieważ i przyroda była inna.

— Gdy jeszcze nie było telewizorów i prognoz pogody, a ludzie musieli jakoś planować prace w polu, ratowali się wypracowanymi przez wieki metodami, które służyły w przewidywaniu pogody nie tylko na kilka dni, lecz nawet na cały rok. Ludzie uważnie wówczas obserwowali niebo, drzewa, zwierzęta i ptaki, odnajdując znaki zapowiadające taką, ale nie inną pogodę – mówi Bronisława Małyszewska.

Pani Bronisława do dziś dnia stosuje starą metodę przepowiadania pogody na lato.

— Na Świętą Barbarę — 4 grudnia — ucinam w sadzie gałązkę z czereśni lub wiśni i wkładam ją do flakonu z wodą. Tak stoi do Bożego Narodzenia. Jeśli gałązka zakwitnie, to znaczy, że lato będzie upalne – opowiada Bronisława Małyszewska.

Według krajowej służby meteorologicznej, druga połowa lipca będzie deszczowa i zimna.

— Na podstawie długotrwałego monitorowania pogody można powiedzieć, że w lipcu będziemy mieli więcej opadów. Według tegorocznych prognoz, latem dosyć często burze będą przesuwać się w kierunku krajów bałtyckich i skandynawskich. To znaczy, że ostatnie dwa tygodnie lipca będą dosyć chłodne i z częstymi opadami – powiedział „Kurierowi” Kęstutis Petkevičius, dyrektor portalu pogodowego Gismeteo.lt.

Początek sierpnia może ucieszyć, ponieważ powróci tak długo oczekiwane ciepło letnie.

— Prawdopodobnie w sierpniu temperatura podskoczy do 25 stopni i wyżej. Długotrwałe prognozy letnie są mniej wiarygodne niż zimowe. Latem pogoda może kilkakrotnie kardynalnie zmieniać się. Na razie mamy takie dane. Zobaczymy, czy sprawdzą się – zaznaczył Kęstutis Petkevičius.

PRZYSŁOWIA O POGODZIE NA LIPIEC

* Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze.

* W lipcu upały, styczeń mroźny cały.

* Lipcowe upały, wrzesień doskonały.

* Czego lipiec nie dowarzy, tego sierpień nie dosmaży.

* W lipcu, gdy służą pogody, bój się wielkiej wody.

* Gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi, gdy * swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje.

* Upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe.

* Gdy listki ziemniaków w górę spoglądają, to nam na pogodę znak pewny dają.

PRZYSŁOWIA O POGODZIE NA SIERPIEŃ

* Jeśli w sierpniu dni jasne, będą stodoły ciasne.

* W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała.

* Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci.

* Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija.

* W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka.

* Gdy sierpień w upały zbywa, lato długie zwykle bywa.

* Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie.

* W sierpniu grzmotów wiele, mokrą zimę ściele.

* Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie, tedy długa zima będzie.

* Sierpień pogodny jest dla winogron wygodny.

* Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada.