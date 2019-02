Jak dbać o zdrowie podczas skwaru?

Z powodu wyjątkowo długo trwających upałów, które w tym roku zaczęły nawiedzać Litwę jeszcze wiosną, lekarze mają pracy więcej niż w sezonie grypowym.



– Liczba telefonów na pogotowie na terenie okręgu wileńskiego wzrasta wraz z każdą falą upałów. Codziennie otrzymujemy co najmniej 20 wezwań związanych wyłącznie ze skutkami skwaru, szkodzącemu zdrowiu mieszkańców – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała Vanda Pumputienė, zastępca dyrektora Wileńskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Jak zaznacza Pumputienė, najczęściej z powodu wywołanych przez upały dolegliwości do służb medycznych zwracają się osoby w wieku starszym, mające różne choroby przewlekłe, problemy z sercem, osoby otyłe oraz pijące alkohol.

– Wrażliwe na skwar są też małe dzieci, gdyż mechanizmy termoregulacji w ich organizmach są jeszcze słabo rozwinięte. Wysoka temperatura powietrza bywa też przyczyną dokuczliwych dolegliwości i zaostrzenia wielu chorób także u ludzi młodych, którzy na co dzień nie zgłaszają żadnych problemów ze zdrowiem, ale przeceniają swoje możliwości w upalne dni, na przykład pracując fizycznie na dworze – wyjaśnia lekarz.

Najczęstszymi dolegliwościami, na które skarżą się pacjenci są hipertermia, czyli przegrzanie organizmu oraz odwodnienie. Na dehydratację szczególnie są narażone osoby w starszym wieku, gdyż wraz z wiekiem uczucie pragnienia staje się coraz słabiej wyrażone.

– Najbardziej na upały wrażliwe są wątroba, układ kardiowaskularny oraz neurologiczny. To znaczy, że z powodu zbyt wysokiej temperatury możemy gorzej orientować się w otoczeniu, mieć problemy z trawieniem i sercem. Z powodu przegrzania może nastąpić uczucie słabości, nudności, biegunka, lekka utrata przytomności. Jeżeli będziemy lekceważyć pierwsze objawy i pozwolimy hipertermii osiągnąć najwyższy poziom, może dojść do drgawek czy nawet śpiączki. Dlatego jeżeli widzimy, że człowiek ma zaburzenia przytomności, wysokie tętno i ciśnienie oraz podwyższoną temperaturę, natychmiast należy wezwać pogotowie – mówi Vanda Pumputienė.

Zapobieganie skutkom upałów w większości przypadków nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a jedynie czujności i stosowania się do kilku zaleceń. Osoby chorujące z powodu niewydolności krążenia i na nadciśnienie tętnicze powinny do minimum ograniczyć przebywanie w wysokich temperaturach. W czasie upałów zaleca się ograniczenie wysiłku fizycznego. Należy nawadniać organizm wodą lub płynami bogatymi w elektrolity. Przeciwwskazane są napoje wysokosłodzone, a także kawa oraz napoje alkoholowe. W godzinach, gdy słońce jest najbardziej aktywne, należy do minimum ograniczyć przebywanie w otoczeniu niezacienionym. Pozwoli to uniknąć nie tylko przegrzania organizmu, ale także oparzeń słonecznych.

– Pamiętajmy też o nakryciu głowy oraz wybierajmy ubrania z naturalnych materiałów. Radzę także zrezygnować z bardzo sytych, tłustych i ostrych obiadów. Żołądek i wątroba będą za to bardzo wdzięczne – mówi Pumputienė.

Ciekawe, że w schłodzeniu organizmu pomocna może być ciepła herbata z cytryną, chociaż intuicyjnie w takiej sytuacji chce się wybierać mocno zmrożone napoje. Jednak właśnie herbatę wybierają mieszkańcy krajów arabskich, gdzie, jak wiadomo, piekielnie upalne dni są codziennością. Chodzi o to, że pijąc herbatę, nasze ciało zdecydowanie bardziej się poci, co sprzyja schładzaniu organizmu. Co prawda, efektu nie odczujemy od razu, tylko stopniowo, co dla osoby pragnącej ochłody nie wydaje się zbyt atrakcyjne.

Lodowate napoje również nie są rozwiązaniem, a wręcz mogą nam zaszkodzić. Jak mówią specjaliści, picie zbyt zimnych napojów uruchamia w organizmie procesy mające na celu jego natychmiastowe ogrzanie od środka – czyli w końcu uzyskamy efekt zupełnie odwrotny od tego, którego się chciało.

– Lepiej wybierać kilka źródeł nawodnienia – herbatę i wodę mineralną o pokojowej temperaturze, bez dodatku cukru. Należy tylko pamiętać, aby herbata nie była zbyt gorąca. Najlepsza temperatura napoju podczas upałów to 30-37 stopni – wyjaśnia Vanda Pumputienė.

Warto zaznaczyć, że szczególnie uważać podczas upałów muszą kierowcy. Badania francuskich naukowców wykazały, że przy temperaturze 27 stopni wewnątrz pojazdu, reakcje kierowców są o 20 proc. gorsze. Ma to duży wpływ na komfort jazdy i bezpieczeństwo. Ratunkiem jest klimatyzacja, ale należy pamiętać, że nie schłodzi ona błyskawicznie samochodu, rozgrzanego niekiedy do 50 stopni. Lepiej też nie nastawiać nawiewu na siebie, bo to najszybsza droga do przeziębienia. Najlepiej strumień chłodnego powietrza puścić na przednią szybę, uchylić nieco okna, zwłaszcza w początkowej fazie jazdy. Eksperci radzą też, żeby na 10-15 minut przed dojazdem klimatyzację wyłączyć i wyrównać temperaturę, aby uniknąć szoku termicznego.

Synoptycy prognozują, że po nadchodzącym weekendzie upały powoli zaczną się zmniejszać. Pierwsza połowa sierpnia pozostanie jednak ciepła i słoneczna, toteż specjaliści radzą unikać długiego przebywania na słońcu, mogącemu zaszkodzić naszemu zdrowiu nawet wówczas, gdy temperatura nie sięga 30 stopni Celsjusza.