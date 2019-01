Od stycznia – nowy system gromadzenia prywatnego funduszu emerytalnego

W tym roku mieszkańców Litwy dotknie kolejna reforma – emerytalna. Od 2 stycznia br. wszedł w życie nowy system gromadzenia funduszu emerytalnego. SoDra nie będzie już przeliczać składek do prywatnych funduszy emerytalnych.

Inaczej będzie naliczana wysokość składek – osoby, zamierzające oszczędzać za pośrednictwem spółki emerytalnej, będą wpłacać do funduszu 3 proc. od swego wynagrodzenia, zaś państwo dołączy do tych oszczędności 1,5 proc. od średniego krajowego wynagrodzenia pozaprzeszłego roku. Oszczędności w prywatnym funduszu emerytalnym nie należy mylić z emeryturą z SoDry, którą otrzymają wszystkie osoby z niezbędnym stażem pracy po doczekaniu wieku emerytalnego.

Wszyscy pracownicy, którzy już oszczędzali w funduszach emerytalnych II stopnia, są zachęcani przez państwo do dalszego gromadzenia oszczędności – państwo zapewnia mniejsze opodatkowanie dochodów takich osób oraz dodatkowe wpłaty do prywatnych funduszy z budżetu. Emerytura tych osób nie będzie zmniejszana kosztem oszczędzania w funduszu emerytalnym. Natomiast te osoby, które nie zamierzają gromadzić dodatku do emerytury w funduszu emerytalnym, mogą z niego zrezygnować do 30 czerwca 2019 r. Każdy musi podjąć przemyślaną decyzję, najlepszą dla siebie.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 65 lat, mężczyźni żyją na emeryturze statystycznie 14 lat, kobiety – 20 lat. Obecnie średnia emerytura na Litwie, jak wynika z danych So Dry na październik 2018 r., wynosi 337 euro, co stanowi 47 proc. średniej płacy zarobkowej (w II kwartale 2018 r. „na rękę” płacono średnio ok. 721,8 euro). Czy takiej emerytury wystarczy, by zapewnić godną starość?

Mieszkańcy Litwy mogą zaoszczędzić dodatkowe pieniądze na starość, gromadząc swe dochody w jednej z kilku spółek emerytalnych, działających na Litwie. To Aviva Lietuva, INVL Asset Management, Luminor investicijų valdymas, SEB investicijų valdymas, Swedbank investicijų valdymas. Pracujące osoby przed 40 rokiem życia zostaną wciągnięte do udziału w funduszu emerytalnym II stopnia automatycznie (spółka zostanie wybrana losowo) – jeżeli nie zechcą one oszczędzać, będą musiały poinformować o swej decyzji SoDrę przed 30 czerwca 2019 r.

Co zmieni się po reformie emerytalnej? Jak tłumaczy Saulius Jarmalis, kierownik działu komunikacji SoDry, jest to kilka istotnych kwestii.

– Odtąd wszyscy, którzy będą oszczędzali w funduszu emerytalnym, będą wpłacali środki do funduszu wyłącznie z płacy zarobkowej. Dotychczas część wpłacała z wynagrodzenia, część z innych wpłat. Po drugie, uczestnictwo w funduszu emerytalnym nie będzie miało żadnego wpływu na wysokość emerytury. Przedtem prawa uczestnika funduszu emerytalnego były nieco ograniczane, ponieważ do spółki emerytalnej były odprowadzane składki ubezpieczenia zdrowotnego z SoDry, przez co mniej zostawało dla SoDry i zmniejszały się przez to emerytury – wyjaśnił Saulius Jarmalis.

Inną sprawą jest to, że wszyscy dotychczasowi uczestnicy funduszy emerytalnych mają prawo, by w najbliższym okresie pół roku, do 30 czerwca 2019, zrezygnować z gromadzenia oszczędności w funduszu emerytalnym. Jeżeli chcą dalej gromadzić oszczędności, niczego nie muszą deklarować.

– Dodatkowo ci, którzy gromadzili dotychczas oszczędności na zasadzie 2+2+2 lub 2+0+0, nadal automatycznie są uczestnikami tego samego funduszu emerytalnego. Od stycznia br. nadal płacą oni składki od własnego wynagrodzenia. Oni również mają prawo zrezygnować z uczestniczenia w gromadzeniu oszczędności – zaznaczył Saulius Jarmalis. – Mieszkańcy, którzy dotychczas nie oszczędzali w żadnym z funduszy emerytalnych lub wstrzymali oszczędzanie w 2013 r., stają się nowymi uczestnikami oszczędzania. Mają pół roku, żeby zrezygnować z tego, jeżeli chcą – dodał specjalista.

Czy warto oszczędzać w funduszu emerytalnym?

– Obywatel musi zdecydować sam, czy opłaca mu się to, czy chciałby bardziej godnej starości. Jeżeli zdecyduje, że tak, musiałby dołożyć z własnego wynagrodzenia do funduszu II lub III stopnia, czy też zainwestować w nieruchomość. Człowiek sam musiałby bardziej się troszczyć o własną starość. Fundusz emerytalny II stopnia jest jedną z form oszczędzania proponowanych przez państwo – podkreślił Saulius Jarmalis.

Jak zauważa, państwo wspiera taką formę oszczędzania, ponieważ do prywatnego funduszu emerytalnego dodatkowo dodaje składki z budżetu, troszczy się o inwestowanie.

– Myślę, że im młodszy człowiek, im wcześniej zacznie oszczędzać, tym większą sumę zdoła zgromadzić, tym łatwiej będzie mu na starość. Z innej strony, oszczędzanie II stopnia nie jest panaceum na wszystko, ale jest to jeden z najbardziej wygodnych i łatwych sposobów oszczędzania na starość – zakończył Jarmalis.