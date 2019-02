Albania czy Madagaskar?

Zuzanna Maksimowicz, dyrektorka biura turystycznego ,,Atrask Pasaulį“opowiada o najbardziej atrakcyjnych kierunkach wakacyjnych dla mieszkańców Litwy w 2019 r.

Od jak dawna jest Pani związana z turystką?

Pracuję w tej branży już od 1996 r. W 2008 r., korzystając z bogatego już wówczas doświadczenia, zdecydowałam się na założenie własnego biura ,,Atrask Pasaulį“. To był bardzo trudny czas na rozpoczynanie działalności, w czasie kryzysu, gdy wiele biur podróży upadało, ludzie po prostu bali się zamawiać wycieczki zagraniczne. Taki stan trwał dosyć długo, ok. 2-3 lata. Ostatecznie udało nam się nie tylko utrzymać na rynku, ale także rozwinąć naszą działalność.

Co zadecydowało o tym, że udało się wam osiągnąć sukces?

Myślę, że o powodzeniu naszego biura najbardziej decyduje fakt, że podchodzimy bardzo indywidualnie do każdego klienta. Zawsze, gdy ktoś przychodzi staram się dobrze rozpoznać, jakie ma potrzeby i oczekiwania wobec planowanego wypoczynku. Zwykle, zanim zaproponuję klientom konkretny hotel czy miejsce wypoczynku, staram się najpierw sama z nim zapoznać, po prostu spędzam w nim kilka dni. Nie wszystko można zobaczyć na zdjęciach czy folderach, my staramy się poznać wszystkie niuanse. Nigdy nie zaproponuję rodzinie z dziećmi miejsca, gdzie wypoczywa przede wszystkim młodzież, np. z dużą ilością nocnych klubów, czy też hotelu nastawionego na potrzeby emerytów. Klienci mają bardzo różne potrzeby nie tylko ze względu na wiek. Niektórzy lubią zwiedzać, inni także na urlopie chcą mieć możliwość zrobienia zakupów, nie brakuje także osób, które po prostu chcą spędzać czas na plaży i niczym się nie martwić.

Jakie kierunki podróży proponuje Pani swoim klientom?

Rodziny z małymi dziećmi zawsze w pierwszej kolejności wybierają Turcję. To bardzo dobry wybór, bo w żadnym innym kraju nie ma tak rozwiniętego zaplecza przy hotelach w postaci basenów, ogrodów zoologicznych czy przygotowanych do pracy z dziećmi animatorów. Ci, którzy są nastawieni raczej na zwiedzanie, jeżdżą chętnie do Grecji; ci, którzy lubią wypoczynek nad morzem, wybierają Bułgarię ze względu na bardzo bogate nocne życie – to oferta atrakcyjna przede wszystkim dla młodych ludzi. Tradycyjnie nasi klienci chętnie jeżdżą także do Włoch i Hiszpanii – to dwa kraje, w których nawet przy wielokrotnym pobycie nietrudno o nowe, ciekawe miejsca.

Czy planując tegoroczne wakacje warto zwrócić uwagę na jakieś nowe kierunki podróży?

Nowe propozycje pojawiają się nieustannie. W tym roku jedną z bardziej atrakcyjnych propozycji dla ludzi, którzy chcą wypocząć w dobrych warunkach, a mają ograniczony budżet, jest Albania. To kraj, który dopiero walczy o swoje miejsce w branży turystycznej, w którym powstaje wiele nowych hoteli o wysokim standardzie. Turyści czują się tam dobrze, są przyjmowani bardzo życzliwie, wracają zadowoleni. To w tej chwili największa konkurencja dla Bułgarii, gdzie turystów jest więcej. Na plażach w Albanii nie trzeba dodatkowo płacić za leżaki czy parasole, co wcale nie jest małym wydatkiem, nie brakuje również ciekawych miejsc do zwiedzania, dzikiej przyrody. Droższym wariantem urlopu, który również pojawił się w tym roku, jest Madagaskar. W tej chwili mamy z Wilna bezpośrednie połączenie lotnicze, co znacznie ułatwia podróż. Po 11 godzinach lotu jest się już na wyspie o całkowicie zaskakującej nas przyrodzie. Oczywiście największa część kosztów to bilet lotniczy, mamy jednak zagwarantowany pobyt w naprawdę bardzo komfortowym hotelu, wśród bajecznej przyrody: rośliny, które nie występują w innych miejscach, piękne plaże, czy wreszcie śniadanie jedzone razem z lemurami, które bardzo chętnie przychodzą po banany. To wszystko razem zapewnia naprawdę wspaniałe wrażenia, które na długo pozostaną w pamięci.

Biuro turystyczne ,,Atrask Pasaulį“ jest również wieloletnim sponsorem konkursu „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego – Miss Polka Litwy”. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, jedna z uczestniczek konkursu otrzyma jako nagrodę wycieczkę o wartości 500 euro. Jaki sposób realizacji nagrody mogłaby Pani szczególnie polecić?

Na pewno na początku chciałabym porozmawiać ze zwyciężczynią konkursu, dowiedzieć się, gdzie była, jak lubi spędzać urlop. Czy ważne jest dla niej zwiedzanie, czy też bardziej interesują ją nocne kluby. Za 500 euro można znaleźć całkiem dużo ofert. Można wybierać wśród miejsc, o których już mówiłam, jak choćby Albania czy Bułgaria, odwiedzić Tallin i Saremę, w tej cenie można również wybrać wyjazd dla dwóch osób na Cypr, co wydaje mi się bardzo atrakcyjną propozycją. Oczywiście cena zależy od terminu i standardu hotelu, ale wybór jest naprawdę bardzo duży.