Międzynarodowa Konferencja polskich naukowców w Wilnie

Inauguracyjną Mszą św. w Kaplicy Ostrobramskiej rozpoczęła się wczoraj, 27 czerwca, interdyscyplinarna XXIII Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia” oraz sympozjum „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”.

Profesor Romuald Brazis, przewodniczący konferencji, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaznaczył, że niemal we wszystkich wydarzeniach, które odbędą się w ramach konferencji, udział będą mogli wziąć wszyscy chętni.

– Witając w Wilnie uczonych i artystów zgromadzonych na XXIII Międzynarodowej Konferencji „Nauka a jakość życia” i sympozjum „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”, przypomniałem o pierwszej jej zapowiedzi przed 30 laty. Było to seminarium naukowo-artystyczne zorganizowane przez nowo powstałe w 1989 r. Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Skąd się wzięli ci naukowcy na Ziemi Wileńskiej, wyjałowieni przez wybuch wojny i zamknięcie uniwersytetu im. Stefana Batorego w 1939 r. – odpowiedzi udzieli projekt badawczy – powiedział prof. Brazis.

Badacz wspomniał, że gdy urodził się Stanisław Moniuszko w 1819 r., uniwersytet jeszcze kwitł.

– To on prapremierą opery narodowej „Halka” podniósł ducha wilnian pogrążonych w żałobie po zamknięciu uniwersytetu i po zdławieniu powstania listopadowego. Muzyka zasiała wiarę w twórcze siły narodu. Ten posiew daje plony dzisiaj w postaci licznych społecznych inicjatyw kulturalno-oświatowych Wileńszczyzny. Na trwającej obecnie konferencji odbędzie się m. in. koncert zespołu „Wileńszczyzna”, spodziewamy się, że będzie też Apolonia Skakowska, dyrektorka Centrum Kultury im. Stanisława Moniuszki. Niestety, nie wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, na przykład chodzi o propozycje Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie Lilii Kiejzik – zaznaczył profesor.

Sympozjum obejmuje zarówno tematy związane z badaniami naukowymi, jak również część artystyczną.

– Wśród około 50 prelegentów, liczną część stanowią młodzi badacze, doktoranci, studenci. Wygłoszone będą referaty w języku polskim przez naukowców z Meksyku i Zjednoczonego Królestwa. Spodziewamy się, że przybędzie profesor Zbigniew Oziewicz z Meksyku, jeden z założycieli Solidarności Walczącej w Polsce. Kilka referatów wygłaszają prelegenci, naukowcy polscy na Litwie. Wśród nich dr. hab. Henryka Ilgiewicz, prof. dr Wojciech Stankiewicz. Życzę wszystkim uczestnikom konferencji pomyślnych obrad, a chętnych zapraszam na dyskusję w auli hotelu „Domus Maria” (ul. Aušros vartų 12) przy kościele pw. św. Teresy w Wilnie. W sobotę, 29 czerwca, odbędzie się sesja wyjazdowa do dworku Houwaltów w Majszagole. Zapraszamy na koncert muzyki wokalno-instrumentalnej, a także na spotkanie z przedstawicielami miejscowej gminy – zachęcał prof. Romuald Brazis.

Obrady rozpoczną się w piątek 28 czerwca, potrwają od godz. 9.00 do 17.00.

Program XXIII Międzynarodowej Konferencji „Nauka a jakość życia” i sympozjum „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro” można znaleźć na stronie internetowej „Kuriera Wileńskiego”.

Inf. wł.