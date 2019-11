Samorząd Rejonu Wileńskiego współfinansuje studia dla lekarzy

Już od kilku lat Samorząd Rejonu Wileńskiego wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego finansują młodym osobom studia medyczne, te z kolei zobowiązują się do wykonywania pracy na rzecz Przychodni przez okres 5 lat. W ten sposób instytucje radzą sobie z problemem braku lekarzy.

25 października Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła umowę o finansowanie studiów kolejnego studenta rezydenta (lekarza rodzinnego). W Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego (dalej CPRW) już pracuje 2 lekarzy rodzinnych i kardiolog, za których studia zapłacił Samorząd i CPRW. Obecnie instytucje finansują studia dla neurologa, kardiologa i lekarza rodzinnego.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść cieszy się z tego, że samorząd znalazł sposób na problem deficytu lekarzy. „Cieszymy się z tego, że mamy możliwość wspierania rezydentów. Problem braku lekarzy jest powszechny, ogólnokrajowy, dlatego Rada jednogłośnie poparła ten pomysł. Staramy się pozyskać młodych lekarzy i zachęcić, by zostali pracować u nas. Pomoc, jakiej Samorząd Rejonu Wileńskiego udziela studentom rezydentom, jest jedną z form dbania o naszych mieszkańców, ich zdrowie“ – podkreśla mer rejonu.

Za uzyskane wsparcie finansowe lekarz zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz Centralnej Przychodni przez okres 5 lat. Połowę kwoty za studia wpłaca na konto uczelni Samorząd Rejonu Wileńskiego, kolejną połowę – Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego. Celem takiego rozwiązania jest zwiększenie dostępności usług medycznych dla mieszkańców rejonu.

Samorząd pozyskuje w ten sposób nowych specjalistów i zachęca ich do podjęcia pracy w placówkach medycznych rejonu. Studia instytucje finansują od 2014 roku.

Halina Skwarciany, zastępca ordynatora Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego, wierzy, że rezydenci zostaną w przychodni na dłużej.

„Wszyscy lekarze zobowiązali się do wykonywania pracy w przychodni przez okres 5 lat. Mamy jednak nadzieję, że zostaną dłużej, bowiem Centralna Przychodni Rejonu Wileńskiego jest placówką nowoczesną, wyposażoną w najnowszy sprzęt, toteż ma wszelkie warunki do tego, by świadczyć usługi medyczne o najwyższej jakości” – ma nadzieję H. Skwarciany.

Od 2014 roku Samorząd Rejonu Wileńskiego i Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego wydali na ten projekt blisko 109 000 EUR. Roczne studia jednego rezydenta kosztują obie instytucje średnio 4 500 EUR.