Początek lipca z falą nowości – leki, auta, deklaracje, alkohol

1 lipca weszły w życie poprawki do ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, zgodnie z którymi za leki refundowane nie będą musiały dopłacać osoby powyżej 75. roku życia, osoby niepełnosprawne oraz emeryci o niskich dochodach.



Poprawki do ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym sejm przyjął 17 października ubiegłego roku, ale powtórzyła się sytuacja jak z wdrożeniem elektronicznych recept. System nie działa, ponieważ, jak się okazuje, do aptek ta informacja nie dotarła.

Minister zdrowia Aurelijus Veryga zapewnia, że problemy mogą wystąpić tylko w pierwszych dniach lipca. „Do nieporozumień”, jak powiedział minister, może dochodzić z powodu tego, że wdrożenie rozwiązań informatycznych przeciągnęło się w czasie i apteki nie mają dostępu do informacji o tym, czy pacjent jest uprawniony do bezpłatnych leków.

Z kolei, jak powiedziała Kristina Nemaniūtė-Gagė, przewodnicząca Stowarzyszenia Aptek Litwy, już wcześniej były obawy co do sprawności działania nowego systemu. „Sytuacja obecnie jest skomplikowana, ponieważ apteki nie zdążyły przetestować nowości. Prosiły o 10 dni odwleczenia wdrożenia systemu, a otrzymały na to jedną noc” – wskazała Nemaniūtė-Gagė.



Leki refundowane przysługują osobom powyżej 75. roku życia, a także osobom niepełnosprawnym oraz emerytom, których dochody nie przekraczają 95 proc. minimum socjalnego za ub. rok (238,45 euro). Osoby powyżej 75. roku za leki refundowane nie będą musiały dopłacać, niezależnie od obecnych dochodów. Według ministerstwa zdrowia, nowość ta obejmie ok. 250 tys. osób. W tym celu państwo do końca tego roku przeznaczy ok. 3,7 mln euro. Leki z listy refundacyjnej i środki pomocy medycznej są rekompensowane w 100 proc. ze środków Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia.

Podatek na auta za emisję CO2

Od 1 lipca wszedł w życie podatek od samochodów zanieczyszczających środowisko. Podatek waha się od 13,5 do 540 euro, w zależności od rodzaju samochodu i emisji dwutlenku węgla (CO2). Jeżeli emisja będzie się wahała w granicach od 131 do 140 g, podatek dla samochodów napędzanych olejem napędowym wyniesie 30-540 euro, napędzanych benzyną 15-270 euro, napędzanych gazem 13,5-243 euro.

Z kolei jeżeli emisja CO2 przekroczy 301 g, podatek wyniesie odpowiednio 540 euro dla samochodów napędzanych olejem napędowym, 270 euro – dla napędzanych benzyną i 243 euro dla napędzanych gazem.

Podatek będzie musiał zapłacić każdy nowy nabywca pojazdu, czyli nie tylko przy pierwszej rejestracji samochodu na Litwie, ale również przy każdej kolejnej zmianie właściciela środka transportu.

147 tys. mieszkańców nie złożyło deklaracji

30 czerwca, w ostatnim dniu składania deklaracji o dochodach, Państwowa Inspekcja Podatkowa (VMI) stwierdziła, że zeznań podatkowych nie złożyło jeszcze 147 tys. mieszkańców. Dochody zadeklarowało już około 1,227 mln osób.

Według VMI 305 tys. mieszkańców zadeklarowało część podatku dochodowego (GPM) w sumie 169 mln euro, a 782 tys. mieszkańców – 168 mln euro zwrotnego GPM. Obecnie 393 tys. osób otrzymało już ok. 83 mln euro nadpłat GPM. Mieszkańcy, którzy poprawnie wypełnili deklaracje o dochodach, otrzymają zwrot nadpłat do 31 lipca.

Na plażach będzie sprzedawany alkohol

Od sierpnia br. w urządzonych nad zbiornikami wodnymi sezonowych lokalach gastronomicznych można będzie sprzedawać napoje alkoholowe o mocy nieprzekraczającej 15 proc. Handel alkoholem będzie dozwolony jednak wyłącznie w określonym przez samorządowe rady okresie wakacyjno-turystycznym.

Opr. A. B.