Cyfrowy Tydzień: czego się dziś nauczyłeś?

Dynamiczne życie współczesnego człowieka dyktuje też swoje wyzwania: być stale elastycznym, nie obawiać się zmian, szukać nowej wiedzy. Ciągłe doskonalenie się oznacza nie tylko niewyczerpane źródło przyjemności uczenia się — dziś bez inwestowania w swoje umiejętności, kompetencje, poszerzanie horyzontów, trudno oczekiwać lepszych warunków życia na przyszłość.

Wysoce zintegrowany obszar

To nie przypadek, że tradycyjny Cyfrowy Tydzień zwrócił się do ciągłej potrzeby rozwoju umiejętności – tym razem, z inicjatywy projektu „Połączona Litwa”, będzie mówił o znaczeniu rozwijania umiejętności cyfrowych przez całe życie.

Reklama

Jak zauważa Ginta Liberytė, kierowniczka działań zainicjowanych w ramach kampanii „Cyfrowy Tydzień 2021” przez Stowarzyszenie „Okno w przyszłość” (lit. „Langas į ateitį”), technologie zasadniczo zmieniają treść i specyfikę pracy każdego z nas, dlatego pracownicy muszą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, żeby pozostać potrzebnymi i atrakcyjnymi na rynku pracy.

„Szybki postęp techniczny wpływa na ciągłe uczenie się wszystkich grup wiekowych. Właśnie kompetencje cyfrowe są kluczowym warunkiem ciągłego rozwoju ich kompetencji” — mówi Ginta Liberytė.

Specjaliści zauważają również, że wraz ze wzrostem średniego wieku życia, mieszkańcy na ogół coraz dłużej pozostają na rynku pracy — co oznacza, że dzisiejsze potrzeby skłaniają ludzi do ciągłego uczenia się, nabywania kompetencji potrzebnych w działalności zawodowej, a nawet zmiany kwalifikacji.

W tym roku do partnerów akcji Cyfrowego Tygodnia dołączyła po raz pierwszy szefowa Centrum Etyki Cyfrowej (lit. „Skaitmeninės etikos centras”) Rasa Jauniškienė, która opowiadając o potrzebie ciągłego doskonalenia nawyków cyfrowych, sięga po barwne porównanie.

„Spróbujmy sobie wyobrazić, że zdecydujemy, że wystarczy już się uczyć, zaprzestajemy doskonalenia jakichkolwiek nawyków, związanych z przestrzenią cyfrową. Łatwo to sobie wyobrazić? Na pewno nie, ponieważ cyfrowy świat, który stał się nieodłączną częścią naszego życia, ciągle się zmienia i integruje się z innymi dziedzinami” — mówi rozmówczyni.

Korzystać bardziej świadomie

Jak mówi specjalistka, nie tylko silna integracja technologii cyfrowych w naszą codzienność, ale i szybkość ich rozwoju są podstawowymi czynnikami, które determinują potrzebę ciągłego uczenia się.

W tym kontekście Rasa Jauniškienė dostrzega inny istotny aspekt.

„Zarówno w naszym kraju, jak i w innych krajach, użytkownikom brakuje motywacji, a czasem wiedzy, żeby korzystać z technologii cyfrowych w sposób bardziej świadomy, to jest z jasnym zrozumieniem zarówno korzyści, jak i ryzyka. Czasem rodzice dają dziecku smartfona w prezencie, zapominając o wspólnym wkroczeniu na ważną ścieżkę — wspólnym zapoznaniu się z zasadami panującymi w przestrzeni cyfrowej, normami, szukaniu porozumienia” — opowiada rozmówczyni.

Promowanie tego zrozumienia — to bez wątpienia misja także Centrum Etyki Cyfrowej.

Zarówno wiedza, jak i odpowiedzialność

„Bardzo się cieszymy, że możemy dołączyć do Cyfrowego Tygodnia jako aktywny uczestnik, mówiący na ważne tematy — rozumiemy, że ucząc się korzystać z technologii cyfrowych i czerpać z nich korzyści, musimy nauczyć się i pewnej etyki, zasad cyfrowej higieny” — wymienia Rasa Jauniškienė.

„Na przykład, gdzie mam trzymać telefon w czasie rozmowy, jak długo dziennie z niego korzystam, gdzie go zostawię na noc i jak to wpłynie na mój odpoczynek i produktywność w dniu następnym? Innymi słowy, stale mamy do czynienia z rzeczami, które wiążą się z zakłóceniami cyfrowymi, ale te same technologie mogą nam pomóc opanować te tematy. O tym, że świadome korzystanie z technologii nie jest równoznaczne z byle jakim korzystaniem z technologii, że wiąże się to z pewną wiedzą, wewnętrzną motywacją oraz odpowiedzialnością za dzieci, którym udostępniamy technologie lub w pobliżu których korzystamy z technologii — zapraszamy do zastanowienia się nad tym podczas Cyfrowego Tygodnia”.

Cyfrowy Tydzień (ang. ALL DIGITAL Week), coroczna kampania na rzecz włączenia cyfrowego i umiejętności cyfrowych organizowana w całej Europie, zachęca obywateli do bliższego przyjrzenia się korzyściom płynącym z technologii i możliwości cyfrowych. Do obserwowania zajęć Cyfrowego tygodnia zaprasza się codziennie w dniach 22-28 marca od godz. 11.00, logując się do transmisji na żywo na stronie www.prisijungusi.lt

Ginta Liberytė ze stowarzyszenia „Langas į ateitį” przypomina również, że nawet podczas kwarantanny bez przerwy odbywają się bezpłatne lekcje kompetencji cyfrowych w ramach projektu „Połączona Litwa” — są one doskonałym bodźcem do rozwijania swoich umiejętności. Na odbywające się zdalnie zajęcia w językach litewskim, polskim i rosyjskim można rejestrować się telefonicznie +370 620 20 961 lub mailowo mokymai@vipt.lt.

O projekcie „Prisijungusi Lietuva” (prisijungusi.lt)

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców Litwy do zdobycia umiejętności, potrzebnych do efektywnego, zróżnicowanego, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu, poprzez aktywne angażowanie społeczności lokalnych w te działania.

Projekt jest realizowany przez Komitet Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego razem z partnerami: stowarzyszeniem „Langas į ateitį”, Służbą Regulacji Łączności Republiki Litwy, Państwową Biblioteką Martynasa Mažvydasa, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litwy.

Projekt jest finansowany ze środków budżetu Republiki Litwy oraz Funduszu Rozwoju Regionalnego Europy.

Zam. 2330