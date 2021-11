Bożena Mieżonis: O ten koncert zabiegałam od pięciu lat

O zbliżających się VIII Dniach Kultury Polskiej w Wilnie w rozmowie z Iloną Lewandowską opowiada Bożena Mieżonis, koordynatorka projektów kulturalnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Dni Kultury Polskiej zwykle budziły duże zainteresowanie odbiorców i tak jest też w tym roku – mówi Bożena Mieżonis

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Po pandemicznej przerwie powracają Dni Kultury Polskiej w Wilnie. Jak wyglądały tegoroczne przygotowania?

Muszę przyznać, że odbywają się one nadal w pewnym napięciu. W ubiegłym roku musieliśmy całkowicie zrezygnować z tego wydarzenia ze względu na pandemię, teraz postanowiliśmy zaryzykować. Mam nadzieję, że uda nam się w pełni zrealizować program, ale pewne obawy są. Ze względu na koronawirusa musieliśmy szukać nowej przewodniczki po Wilnie. Największe obawy dotyczą oczywiście zdrowia wykonawców, których zapraszamy. Po prostu, w czasie pandemii ryzyko nieprzewidzianych trudności jest zdecydowanie większe niż zwykle.

Jak ocenia Pani zainteresowanie waszymi propozycjami?

Dni Kultury Polskiej zwykle budziły duże zainteresowanie odbiorców i tak jest też w tym roku. Największym powodzeniem cieszy się spektakl Teatru Małego Widza „Sklep Magika Mechanika”, który przewidzieliśmy w południe 25 listopada. To naturalne, bo to propozycja dla szkół i zgłaszały się od razu większe grupy. Będzie to baśń opowiedziana przez dwójkę aktorów w bardzo atrakcyjny dla dzieci sposób, nie tylko za pomocą słów, ale również za pomocą ruchu, tańca, muzyki, obrazów i symboli. Jest jeszcze trochę wejściówek na wieczorny spektakl, więc jeśli znajdą się chętni, serdecznie polecam. Jest to opowieść ze szczęśliwym zakończeniem, z pięknym rycerzem i jasnowłosą dziewczyną, którzy żyli długo i szczęśliwie, więc na pewno dzieci obejrzą ją z dużym zainteresowaniem.

Która z propozycji jest najciekawsza według Pani?

Bardzo się cieszę, że udało nam się wreszcie zorganizować koncert Kapeli ze wsi Warszawa. Już chyba od pięciu czy sześciu lat próbowałam zaprosić ich do Wilna, ale zupełnie nie mogliśmy zgrać terminów i wreszcie się udało. Dla mnie więc niewątpliwie będzie to największe wydarzenie. To zespół znany naprawdę na całym świecie, od Meksyku po Japonię. W bardzo ciekawy sposób interpretują polską muzykę ludową, pokazują, że jest w niej absolutnie wszystko: jazz, blues, punk rock, reggae, a nawet hip-hop. Grają na klasycznych polskich instrumentach muzycznych używanych w tradycyjnej polskiej muzyce ludowej, wykorzystują repliki historycznych instrumentów. A o poziomie zespołu i jego popularności najlepiej świadczy chyba, że ma na swoim koncie aż pięć Fryderyków. Ale myślę, że warto też uczestniczyć w niedzielnym koncercie. Wybraliśmy go, kierując się upodobaniami naszych odbiorców. Będzie to koncert filmowo-musicalowy, niezapomniane utwory z polskich filmów, które, myślę, że będą znane także wilnianom. Wykonają je profesjonalni muzycy, zaśpiewa Joanna Aleksandrowicz – aktorka i wokalistka, która ma już bardzo bogaty dorobek artystyczny. Myślę, że będzie to bardzo dobra propozycja na niedzielny wieczór.

Podczas VIII Dni Kultury Polskiej wystąpi Kapela ze wsi Warszawa

| Fot. Materiały prasowe

Pojawi się również wystawa poświęcona 20-leciu DKP.

Tak. Wiele osób pyta nas, kiedy obchodzimy jubileusz, kiedy główne uroczystości. Takich jednak nie planujemy. Zrezygnowaliśmy z nich ze względu na pandemię. Zamiast tego nasze 20-lecie działania upamiętniamy przy kolejnych wydarzeniach, które odbywają się w DKP. W tego rodzaju obchody wpisuje się także wernisaż wystawy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie – 20 lat razem”. Przybliży ona historię i działalność DKP, pozwoli na zapoznanie się z bogatą i dynamiczną historią oraz teraźniejszością placówki.

Największym powodzeniem cieszy się spektakl Teatru Małego Widza „Sklep Magika Mechanika”

| Fot. Materiały prasowe

Czy tegoroczne Dni Kultury Polskiej przyniosą jakieś nowości?

Taką nowością jest wycieczka, która organizujemy z myślą o dzieciach na temat legend wileńskich. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-10 lat. Przewodniczka, oprowadzając po mieście, opowie znane historie, jak legenda o założeniu miasta Wilna, ale także wileńską opowieść o dramatycznej miłości, podobną do słynnej historii Romea i Julii, czyli historię Barbary Radziwiłłówny i króla Zygmunta Augusta. Dzieci poznają także historie o duchach czy wileńskim Bazyliszku, a także dowiedzą się, skąd się wzięły czarne anioły na fasadzie kościoła świętych Janów. Mamy także wycieczkową propozycję dla dorosłych po uroczych wileńskich podwórkach.

Postanowiliśmy przypomnieć również o obchodzonym roku Stanisława Lema, dlatego organizujemy dyskusję pt. „Wpływ Stanisława Lema na literaturę i nie tylko”. Prelegentami będą dr Halina Turkiewicz z Centrum Języka i Kultury Polskiej na Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego oraz pisarz i artysta tworzący w zakresie sztuki audiowizualnej oraz nowych technologii, Bartosz Poloński. Moderatorem dyskusji będzie dziennikarz Antoni Radczenko.

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje rejestracja e-mail: info@polskidom.lt. Wejście na spektakl za okazaniem paszportu możliwości dla osób powyżej 16. roku życia.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”. Partnerzy: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Orlen Lietuva. Organizator – Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

VIII DNI KULTURY POLSKIEJ W WILNIE

25 XI 2021

12:00 – spektakl dla dzieci „Sklep Magika Mechanika”, Teatr Małego Widza

17:00 – spektakl dla dzieci „Sklep Magika Mechanika”, Teatr Małego Widza

26 XI 2021

17:30 – wernisaż wystawy poświęconej 20-leciu Domu Kultury Polskiej w Wilnie

18:30 – koncert zespołu Kapela ze wsi Warszawa

27 XI 2021

10:00 – wycieczka dla dzieci „Legendy wileńskie”

13:00 – wycieczka „Uroki podwórek wileńskich”

15:00 – dyskusja „Wpływ Stanisława Lema na literaturę i nie tylko”

28 XI 2021

10:00 – wycieczka dla dzieci „Legendy wileńskie”

13:00 – wycieczka „Uroki podwórek wileńskich”

17:00 – koncert filmowo-musicalowy „Od nocy do nocy”