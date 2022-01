Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, reagując na powszechny wzrost cen i zwiększone wydatki mieszkańców, przypomina o wsparciu finansowym udzielanym przez Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Na Litwie, jak i na całym świecie zresztą, ceny surowców i paliwa intensywnie pną się w górę. Jak Samorząd Rejonu Wileńskiego zwalcza inflację i w jaki sposób pomaga mieszkańcom radzić sobie z większym obciążeniem budżetów domowych?

Jesteśmy, przynajmniej w mojej opinii, jednym z najbardziej socjalnie ukierunkowanych samorządów. Pakiet wsparcia i ulg oferowany dla naszych mieszkańców przez Samorząd Rejonu Wileńskiego jest naprawdę imponujący. Dzięki decyzjom podejmowanym przez samorząd nasi mieszkańcy płacą mniej za wodę pitną i odprowadzanie ścieków, za kształcenie dzieci w przedszkolach, żywienie dzieci w szkołach. Nasza podwileńska młodzież ma możliwość nieodpłatnie korzystać z usług i infrastruktury Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego. Stosujemy wiele ulg podatkowych, umożliwiamy tańsze podróżowanie podmiejską komunikacją publiczną. Niezmiernie się cieszę, że z roku na rok udaje się nam znaleźć możliwość, by jednocześnie i zachować dyscyplinę fiskalną, i odciążać mieszkańców finansowo.

Mając też na uwadze zwiększone wydatki na ogrzewanie?

Ceny energii cieplnej i energii pochodzącej z nieodnawialnych źródeł rosną z dnia na dzień, co powoduje, że mieszkańcy otrzymują coraz wyższe rachunki za ogrzewanie swoich domostw. Dlatego Samorząd Rejonu Wileńskiego oferuje swoim mieszkańcom cały pakiet narzędzi, których celem jest zmniejszenie wydatków.

W ramach Programu Modernizacji Bloków Mieszkalnych od 2013 r. w naszym rejonie odnowiono 15 bloków mieszkalnych. W tym roku zamierzamy odnowić kolejnych 11 domów wielomieszkaniowych. Samorząd organizuje i opłaca zakupy usług na sporządzenie planów inwestycyjnych modernizowania bloków mieszkalnych, dokłada się do wydatków administracyjnych procesu odnowienia budynków.

Remonty bloków mieszkalnych idą do przodu, niemniej nakłaniam, zachęcam i zapraszam naszych mieszkańców do wykazania się jeszcze większą aktywnością i korzystania z tego programu. Pragnę zaznaczyć, że jest to podstawowy sposób, by zmniejszyć wydatki na ogrzewanie.

Samorząd Rejonu Wileńskiego od kilku lat finansowo wspiera mieszkańców w remoncie obiektów ogólnego użytku w blokach mieszkalnych, co również pozwala zmniejszyć rachunki na ogrzewanie. Czy mieszkańcy aktywnie korzystają z tego wsparcia?

Samorząd Rejonu Wileńskiego wciąż inwestuje w gospodarkę cieplną. Środki kierujemy na odnowienie infrastruktury, redukcję utraty ciepła, co przekłada się na mniejsze rachunki za ogrzewanie dla naszych mieszkańców, ale jest też wyrazem dbałości o otaczające nas środowisko.

Dodatkowo, mając na celu zmniejszenie wydatków na ogrzewanie, Samorząd Rejonu Wileńskiego od 2017 r. udziela dla mieszkańców wsparcia na remont obiektów ogólnego użytku w blokach mieszkalnych: dachu, fundamentów, systemów inżynieryjnych budynku, klatki schodowej itd. Samorząd pokrywa nawet do 70 proc. wydatków na taki remont.

W latach 2017–2020 wsparcie finansowe w ramach tego programu otrzymali mieszkańcy 54 bloków mieszkalnych, na pomoc dla nich skierowano prawie 300 tys. euro. Ci mieszkańcy domów cieszą się z wyremontowanego dachu, klatki schodowej, systemu grzewczego czy innych obiektów ogólnego użytku.

Nasz program jest wśród mieszkańców coraz popularniejszy, niemniej zapraszam mieszkańców do jeszcze aktywniejszego korzystania ze wsparcia udzielanego przez samorząd.

W 2021 r. zatwierdziliśmy dużo więcej niż w latach poprzednich liczbę wniosków: 34 właścicieli mieszkań w blokach otrzymało rekordową jak do tej pory kwotę wsparcia – prawie 305 tys. euro na remont obiektów ogólnego użytku.

Te narzędzia pomagają oszczędzać, bowiem odnowienie i ocieplenie dachów i okien, a także zmodernizowanie systemów grzewczych i wymiana okien i drzwi pozwala zapobiec utracie ciepła, co z kolei zmniejsza wydatki mieszkańców na ogrzewanie.

Na ten program w roku bieżącym zaplanowaliśmy 180 tys. euro. Kwota ta jeszcze może wzrosnąć.

O wsparcie udzielane przez samorząd mieszkańcy domów wielomieszkaniowych będą mogli się ubiegać również w tym roku. Zaproszenie do składania podań zostanie niebawem opublikowane na stronie www.vrsa.lt i w prasie lokalnej.