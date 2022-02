Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą w kraju i rosnące ceny paliw, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, która obradowała 28 stycznia br., podjęła decyzję o zwiększeniu kwoty rekompensaty dla rodziców (opiekunów) dowożących dzieci do placówek oświatowych transportem prywatnym. Teraz rekompensata wynosi 0,23 euro/km, a od następnego roku szkolnego, tj. od 1 września 2022 r., wyniesie 0,28 euro/km.

Samorząd Rejonu Wileńskiego płaci miesięcznie średnio ok. 12 tys. euro rekompensaty za dowóz dzieci do szkoły prywatnym transportem

Warto też zwrócić uwagę, że od 1 września 2022 r. koszty podróży będą również zwracane rodzicom (opiekunom) dzieci, którym przyznano obowiązek wychowania przedszkolnego, mieszkających w odległości większej niż 3 km od szkoły, dojeżdżających do najbliższej szkoły w odpowiednim języku nauczania na terenie samorządu.

Poniesione koszty podróży, tak jak było do chwili obecnej, będą nadal zwracane rodzicom (opiekunom), których dzieci kształcą się w ramach programów przedszkolnych i ogólnokształcących, mieszkają w odległości większej niż 3 km od szkoły i nie mają możliwości dojazdu do szkoły transportem publicznym, autobusem szkolnym lub specjalnymi rejsami.

Zwrot kosztów podróży należy się też rodzicom (opiekunom), których dzieci mają specjalne potrzeby edukacyjne i nie są w stanie samodzielnie uczęszczać do szkoły na zajęcia według programów przedszkolnych lub ogólnokształcących (nie mogą samodzielnie chodzić, uczesniczenie w ruchu ulicznym może być dla nich niebezpieczne) oraz dzieci z zaburzeniami wrodzonymi lub nabytymi, wobec których poradnia psychologiczno-pedagogiczna zaleciła kształcenie według programów wychowania przedszkolnego i/lub ogólnokształcącego w najbliższej szkole (klasie) samorządu, a w braku możliwości zapewnia kształcenie odpowiadające specjalnym potrzebom edukacyjnym ucznia w najbliższej szkole (klasie) w innym samorządzie.

– Gwałtownie rosnące ceny paliw to duże obciążenie dla rodziców dowożących swoje latorośle do szkoły prywatnym transportem. Samorząd już od ponad 9 lat zapewnia rodzicom zwrot kosztów transportu ich dzieci do i ze szkoły, a zwiększenie tej kwoty jest obecnie szczególnie ważne – mówi Zofia Siegień, kierownik Wydziału Edukacji.

Samorząd Rejonu Wileńskiego płaci miesięcznie średnio ok. 12 tys. euro rekompensaty za dowóz dzieci do szkoły prywatnym transportem. Według Wydziału Edukacji w tym roku do szkół prywatnym transportem dowozi się 80 uczniów.

Pozostali uczniowie zazwyczaj dojeżdżają do szkół szkolnymi autobusami. Park autobusów szkolnych Samorządu Rejonu Wileńskiego jest stale uzupełniany i modernizowany, a według danych na 2021 r. wszystkie gimnazja i szkoły podstawowe Samorządu Rejonu Wileńskiego dysponowały już autobusami szkolnymi. Prawie połowa autobusów szkolnych dla szkół samorządu została zakupiona z budżetu samorządu (23), Polski (6) lub za środki od innych sponsorów (2), a z Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu RL otrzymano 20 żółtych autobusów. Jeden autobus szkolny został zakupiony z budżetu państwa.

Obecnie szkolnymi autobusami do i ze szkoły dowozi się 1731 dzieci.

Autobusy szkolne przeznaczone są do przewozu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz innych uczniów mieszkających we wsiach i miasteczkach oddalonych o więcej niż 3 km od szkoły, tak aby dojazd do szkoły i ze szkoły był jak najkrótszy. Dowozi się też uczniów, którzy musieli zmienić szkołę z powodu reorganizacji lub restrukturyzacji. Ponadto autobusami szkolnymi uczniowie mogą dojeżdżać na kółka, na imprezy kulturalne lub sportowe oraz na wycieczki.

Zwrot kosztów także dla nauczycieli

Już od 1 stycznia 2019 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego zwraca koszty podróży nauczycieli i specjalistów ds. pomocy uczniom placówek oświatowych. Koszty podróży nauczycielom i specjalistom ds. pomocy uczniom do i z pracy na odległości od 3 do 40 km są zwracane według stawki 0,07 euro/km. Samorząd kosztuje to 206 tys. euro rocznie.

Od lutego tańsze bilety dla uczniów na lokalny transport

Aby zapewnić jeszcze więcej możliwości uczestnictwa w kółkach, imprezach kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych itp., już od 1 lutego br. dla uczniów są tańsze bilety na lokalny (podmiejski) transport. O zwiększeniu zniżki na transport pasażerski dla uczniów do 80 proc. Samorząd Rejonu Wileńskiego zadecydował 28 stycznia br., a od 1 lutego uczniowie i ich rodzice już cieszyli się tańszymi biletami podróży. Od 2019 r. dla uczniów była stosowana 60-procentowa zniżka na bilety na lokalny (podmiejski) transport pasażerski.

Zniżka dotyczy uczniów szkół ogólnokształcących, z wyjątkiem osób pełnoletnich uczących się według programów kształcenia dorosłych. Zniżka obowiązuje we wszystkie dni tygodnia od godz. 6 do 22.

