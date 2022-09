Nowy rok szkolny w gimnazjum w Mickunach

Dalsza część uroczystości odbyła się na placu gimnazjum. Wszystkich zebranych powitała pani dyrektor Małgorzata Radziewicz.

Rośnie liczba uczniów w gimnazjum

— Każdego roku na naszym boisku robi się coraz ciaśniej. Z każdym rokiem liczba uczniów w gimnazjum rośnie. I to chyba jest najważniejsze, co dzisiaj musiałabym powiedzieć. Cieszymy się, że klasy są w pełni skompletowane. Mamy ogromną chęć pracować, pomagać naszym uczniom zdobywać wiedzę, co robimy na co dzień — mówi dyrektorka gimnazjum.

83. proc. wstąpiło na wyższe uczelnie

83 proc. maturzystów 65 promocji dostało się na wyższe uczelnie. Była to promocja, która prawie w 100 proc. wybrała język litewski jako państwowy, czyli ten na wyższym poziomie. Dyrektorka zwróciła się do maturzystów 66 promocji ze słowami: „Nie śpijcie. Korzystajcie z tego czasu. On tak szybko nam ucieka”.

Nie śpijcie. Korzystajcie z tego czasu

— Dzisiaj, stojąc u progu nowego roku szkolnego, zawsze przypominamy sobie tych, co stali tutaj w poprzednim roku, naszą 65 promocję. Dlaczego o tym wspominam? W tym roku było bardzo głośno na Litwie o egzaminie z języka litewskiego i z matematyki. Kilku osobom nie udało się złożyć egzaminów na wyższym poziomie, ale jak dzisiaj podczas mszy św. mówił proboszcz, widocznie gdzieś przespali, stracili ten swój czas, a możliwości mieli, ponieważ większość egzamin złożyła pomyślnie — zaznaczyła Małgorzata Radziewicz.

Dyrektorka w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że tegoroczne lato dla społeczności szkolnej było spokojne, ponieważ najczęściej w tym czasie w szkołach odbywają się remonty, a gimnazjum w Mickunach od 2020 r. ma wszystko zrobione.

Ogromne terytorium wokół szkoły

— Mamy ogromne terytorium wokół szkoły, dlatego jest pomysł stworzenia klas na podwórku. Cieszymy się bardzo, że każdego roku mamy 10–15 uczniów więcej. Klasy początkowe są już liczne. Te remonty nie miałyby sensu, gdyby nie wzrost liczby uczniów. W naszym gimnazjum zawsze priorytetem jest nauka.

Do ławek zasiądzie 243 uczniów gimnazjum, a ci najmłodsi mogą liczyć na wsparcie i życzliwość „starszaków”

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Największy skarb to wiedza

Poseł z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie–Związku Chrześcijańskich Rodzin Czesław Olszewski podczas uroczystości zaznaczył, że największy skarb, jaki może mieć człowiek, to jest wiedza. To jest skarb, którego nikt nie może odebrać. Bo wszystko można stracić — bogactwo, zdrowie, ale wiedza zostanie na zawsze w człowieku.

Brakuje ponad 600 nauczycieli

— Jako polityk powiem krótko, ponieważ to nie jest miejsce do politykowania. Placówka oświatowa ma jeden podstawowy cel — wiedzę. Tu musi być bardzo ciepła i wysoka atmosfera duchowa. Co się dzieje w oświacie? Ja jako przedstawiciel władzy politycznej nie powiem dużo ciepłych słów. Jest co poprawić. Jest wiele rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. Ale tak czy inaczej robimy to, na co nas stać. Im dłużej działam w polityce, tym bardziej rozumiem, że nie wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli. Cieszyć się trzeba, że tu na Wileńszczyźnie do szkół z polskim językiem nauczania do pierwszej klasy przyjęto 100 uczniów więcej. To znaczy, że nie jest u nas tak źle. Oczywiście są problemy, brakuje ponad 600 nauczycieli różnych przedmiotów — podkreślił Olszewski.

Również starosta Mickun, Renata Mickiewicz, w krótkim przemówieniu życzyła wszystkim sukcesów w nauce i pracy.

— Życzę wam, aby zdobycie wiedzy stało się dla was fascynującą przygodą. Tylko wy wiecie, kim chcecie zostać i kim zostaniecie. Aby osiągnąć swój cel, trzeba wysiłku. Pamiętajcie, że wasi rodzice i nauczyciele są dla was zawsze doradcami, pomocnikami. Nie zapominajcie o tym, nie odsuwajcie się od nich. Nauczycielom chcę życzyć mądrości, wytrwałości i optymizmu w każdym dniu pracy — mówiła starosta.

Ważny jest sport

W szkole ważne miejsce zajmuje sport, który ma na celu m. in. popularyzację wychowania fizycznego w szkole i w środowisku lokalnym oraz zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności ruchowych. Uczniowie biorą udział w różnych rozgrywkach sportowych, na swoim koncie mają też zwycięstwa. Podczas apelu zostali odznaczeni uczniowie za aktywność sportową.

W gimnazjum 243 uczniów

Dla 243 uczniów gimnazjum w Mickunach szkolny dzwonek rozbrzmiał po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie, a 18 z nich usłyszało go po raz pierwszy w życiu. Pierwszoklasiści, którzy właśnie rozpoczęli swoją szkolną przygodę, z rąk maturzystów odebrali szkolne wyprawki.

Dzwonek po raz pierwszy w życiu usłyszało 18 uczniów

| Fot. marian Paluszkiewicz

Miła atmosfera, zgraną społeczność

Rodzice w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówili, że dla swoich dzieci wybrali gimnazjum w Mickunach ze względu na miłą atmosferę, zgraną społeczność, tolerancję, dobre wyniki matur, ogólny wygląd wewnętrzny budynku. Nauczyciele są wyrozumiali, potrafią dobrze uczyć.