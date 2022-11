Wilno czeka na święta

Wysoki na 25 m i mający 22 m średnicy, trzypoziomowy tort zbudowany jest ze świetlistych dekoracji w stylu barokowym — powtarzających się kolumn, wiszących żyrandoli. Został on zwieńczony gwiazdą. Twórcą kompozycji jest Dominykas Koncevičius, projektant spółki „Švenčių studija”.

Tegoroczna choinka stała się przedmiotem kontrowersji, zanim jeszcze zapalono na niej światła. Jedni komentowali jej pierwotny wygląd, inni — znacznie większe niż w ubiegłym roku koszty instalacji. W tym roku oszacowano je na 231 tys. euro, suma wzrosła ponad dwukrotnie od zeszłego roku. Co prawda, w tym roku Wilno postanowiło zrezygnować z drugiej choinki, która do tej pory co roku stała na placu Ratuszowym. Również wileńskie ulice będą tej zimy udekorowane nieco skromniej.

Czytaj więcej: Litwa szykuje się. Wilno zapali tylko jedną choinkę, lampek będzie mniej, okres świąteczny krótszy

Choinka w Pałacu Prezydenckim

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

Para prezydencka, Gitanas Nausėda i Diana Nausėdienė, w sobotę zapalili światła na choince w Pałacu Prezydenckim. Świąteczne drzewko zostało ozdobione dekoracjami wykonanymi w 60 litewskich samorządach w ramach kampanii „Namų jaukumas” (Przytulny dom). Tegoroczne zabawki na choinkę to ręcznie wykonane różnokolorowe domki z filcu.

Niedziele adwentowe z muzyką chóralną

Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego i historyczny park od soboty przez cały okres świąteczny są otwarte dla zwiedzających. Tutaj, w sercu miasta, przez cztery niedziele adwentu można będzie wysłuchać koncertu pieśni adwentowych i kolęd wykonywanych przez różne zespoły.

Świątecznym nastrojem podzieli się m.in. chór gospel kościoła św. św. Janów (kierowniczka Kristina Žaldokaitė), łączony chór „Brevis” i chór Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru (kierownik Gintautas Venislovas, chórmistrz Linas Balandis, koncertmistrz Rimvydas Mitkus). W trzecią niedzielę adwentu na koncert zaprosi słuchaczy zespół folklorystyczny Uniwersytetu Wileńskiego „Ratilio” (kierowniczka Milda Ričkutė).

Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego będzie otwarty w okresie świątecznym w dni powszednie od godz. 18:00 do 20:00, w piątki — od godz. 17:00 do 20:00, w soboty i w niedziele — od godz. 12:00 do 20:00.

W Wilnie świątecznie

Po zapaleniu światełek na choince Wilno oficjalnie wkroczyło w okres oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. W tym czasie wilnianie i goście stolicy mają możliwość uczestniczenia w wielu świątecznych wydarzeniach. Jak poinformował samorząd, w tym roku na program świąteczny przeznaczono 393 tys. euro — o 93 tys. euro. więcej niż w 2021 r.

Kiermasz nie tylko przy choince

Jak co roku, na placu Katedralnym powstanie bożonarodzeniowe miasteczko, pełne smakołyków i prezentów. Kiermasz rozprzestrzeni się poza plac Katedralny, będzie zlokalizowany nie tylko w pobliżu choinki, ale także na placu Kudirki i skwerze Odminių. Potrwa on do 1 stycznia.

Ciuchcią po Starówce

Po dwuletniej przerwie na ulice miasta powróci świąteczna ciuchcia, która będzie kursować do 8 stycznia. Pociągiem po Starówce można będzie się przejechać z przystanku w pobliżu placu Katedralnego, przy ul. Šventaragio 4, a przejazd będzie kosztować 3 euro. Najmłodsi (poniżej 90 cm wzrostu) będą podróżować za darmo — zmierzy ich specjalny miernik „Krasnalka”. Trasa będzie prowadzić przez ulice: Świętoroga, Zamkową, Wielką, Niemiecką, Dominikańską, Uniwersytecką. Ciuchcia będzie czekać na chętnych co pół godziny, w godz. 12:00–20:00.

Czytaj więcej: Wilno dostarczy rozrywki także tej zimy

Wileńskie lodowisko 2.0

W tym roku świąteczne lodowisko będzie zlokalizowane w nietypowej przestrzeni — na dziedzińcu dawnego więzienia w Łukiszkach. Oficjalne otwarcie „Wileńskiego lodowiska 2.0” zaplanowano na czwartek, 1 grudnia, na godzinę 18:00.