Liczba zwierząt domowych podwoiła się w ciągu roku

— Jakiś czas temu postanowiliśmy, że przygarniemy z żoną kota. Dlaczego? Chyba żeby było weselej. Zastanawialiśmy się, jaką rasę wybrać i stanęło na tym, że będzie to kot brytyjski krótkowłosy. Kupiliśmy go niedawno ze wszystkimi wymaganymi dokumentami potwierdzającymi rejestrację i oznakowanie czipem. To jeszcze kociak, bardzo miły, który daje masę pozytywnych emocji — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi 30-letni wilnianin Krzysztof.

W 2022 r. najczęściej były rejestrowane psy, bo aż 92 693 razy, czyli dwukrotnie więcej niż w 2021 r., kiedy liczba ta osiągnęła 46 465. Liczba zarejestrowanych kotów również prawie się podwoiła w ciągu roku, osiągając 47 707 w 2022 r. Skok ten jest związany z nowelizacją Ustawy o dobrostanie i ochronie zwierząt, zgodnie z którą od 1 maja 2021 r. wszystkie psy, koty i fretki muszą być oznakowane mikroczipem i zarejestrowane w rejestrze zwierząt domowych.

Czytaj więcej: Zostało pół roku na czipowanie zwierząt domowych

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

„Aby zapewnić identyfikowalność zwierząt domowych, zapobiegać chorobom zakaźnym oraz zmniejszyć liczbę zwierząt bezdomnych i zwierząt domowych bez nadzoru, od 1 maja 2021 r. rejestrowanie wszystkich psów, kotów i fretek jest obowiązkowe” — mówi Daiva Miliauskienė, główna specjalistka Centrum Danych Rolniczych.

— Mój pies Charlie to buldog angielski. Mam go już od trzech lat. Ten pies nie nadaje się na stróża, to raczej pupil do zabawy. Niestety, wymaga wiele opieki, ponieważ często zapada na problemy zdrowotne, ma np. alergię na określone jedzenie. Jest bardzo przyjacielski i miły. Wyczuwa mój nastrój, bo kiedy mam gorszy dzień, on to wyczuwa i wtedy zachowuje się cicho. Dlaczego warto mieć psa? Z nim nie czuję się samotna, to taki mój przyjaciel — mówi wilnianka Iwona.

Wraz z wzrostem liczby zwierząt domowych, rośnie również poczucie odpowiedzialności za zwierzaka — coraz więcej właścicieli, aby uchronić się przed stratami finansowymi w przypadku choroby psów, kotów jest zdecydowanych je ubezpieczyć — wynika z danych spółki ubezpieczeniowej If.

„Z reguły wydatki wiążą się z problemami zdrowotnymi pupilów. Średnie odszkodowanie w przypadku choroby wyniosło 200 euro, ale zdarzały się przypadki, gdy w przypadku złożonych operacji straty przekraczały 3 tys. euro” — informuje Tomas Sinkevičius, szef ubezpieczeń majątkowych firmy ubezpieczeniowej If.

Czytaj więcej: Bezpańskie zwierzęta — odpowiedzialność ludzi

Jakie imiona wybierali właściciele swym pupilom?

Najpopularniejsze imiona dla psów:

Bela (1 438 razy) Pupa (1 200) Rikis (1 160) Tobis (969) Reksas (897)

Najpopularniejsze imiona dla kotów:

Luna (664 razy) Simba (641) Pūkis (549) Murka (533) Pupa (373)

W 2022 r. w rejestrze zwierząt domowych odnotowano głównie psy ras mieszanych. Po nich kolejno największą popularnością cieszyły się psy rasy owczarek niemiecki, Yorkshire terrier, szpic karłowaty, sznaucer miniaturowy, labrador retriever.

Najpopularniejsze rasy kotów: brytyjski krótkowłosy, Maine Coon, koty bengalskie, koty abisyńskie, szkocki zwisłouchy.

Zwierzęta domowe z Ukrainy w litewskim rejestrze

Według D. Miliauskienė, w związku z wybuchem wojny na Ukrainie na Litwę przyjechało wielu Ukraińców, którzy przywieźli ze sobą także swoje zwierzęta domowe — te również są zarejestrowane w litewskim Rejestrze zwierząt domowych.

„4 kwietnia 2022 r. przyjęto rozporządzenie Ministra Rolnictwa RL, zgodnie z którym zwierzęta domowe importowane z Ukrainy i oznakowane mikroczipami zaczęły być rejestrowane w litewskim rejestrze zwierząt domowych. Według danych z 1 stycznia 2023 r. obecnie w tym rejestrze jest 767 psów i 511 kotów z Ukrainy” — mówi D. Miliauskienė.

Czytaj więcej: Wojna na Ukrainie dotyka także zwierzęta