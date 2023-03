Hałasujący zapłacą więcej

„Rząd w zasadzie zgadza się z propozycją posłów, ale zaznacza, że wysokość kar za hałas w przestrzeni publicznej musi być proporcjonalna. Za zakłócanie spokoju publicznego proponowane jest ustanowienie nieco wyższych kar niż obecnie obowiązujące, ale niższych niż sugerują inicjatorzy projektu” — poinformowało w komunikacie prasowym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL.

Czytaj więcej: Górę Zamkową ratować będzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Typowe przyczyny konfliktów

Problem hałasu jest szczególnie istotny w kurortach, głównie w sezonie letnim, a także na osiedlach mieszkaniowych w godzinach wieczornych i nocnych.

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

— Do typowych przyczyn konfliktów z sąsiadami należą z reguły głośna muzyka oraz krzyki. Osoby, które zakłócają spokój oraz porządek publiczny wieczorem w godz. 19:00–22:00, w nocy od godziny 22:00 do 7:00 podlegają karze grzywny w wysokości od 20 do 80 euro. Jednak osoby, które popełniły wykroczenie po raz pierwszy, są zobowiązane do zapłaty tylko połowy minimalnej kwoty grzywny. Jeżeli ta sama osoba ponownie popełni takie wykroczenie kwota nałożonej na niego grzywny będzie sięgać od 80 do 300 euro — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Ramūnas Matonis, kierownik działu komunikacji departamentu policji przy MSW.

Zdaniem posłów obowiązujące obecnie kary za tego typu wykroczenia nie dyscyplinują w wystarczającym stopniu awanturników.

Kary miałyby wzrosnąć kilkakrotnie

Zgodnie z projektem posłów na sejm po zmianie przepisów kodeksu wykroczeń administracyjnych za pierwsze naruszenie prawa groziłaby grzywna w wysokości 80–300 euro. Kierownikom instytucji lub firm groziłyby kary od 300 do 500 euro. W przypadku powtarzających się naruszeń administracyjnych osoby fizyczne otrzymywałyby grzywnę w wysokości 300–500 euro, a kierownik instytucji czy firm, w pomieszczeniach których były zarejestrowane hałasy — 500–700 euro. Takie poprawki zgłosili posłowie konserwatyści Mindaugas Skritulskas, Bronislovas Matelis, Audrius Petrošius, Andrius Kupčinskas oraz członek frakcji Związku Chłopów i Zielonych Litwy Antanas Vinkus.

Rząd proponuje mniejsze grzywny

W projekcie uchwały rządu zaznacza się, że proponowane przez polityków ​​kary są nawet kilkukrotnie wyższe od kar przewidzianych za inne wykroczenia administracyjne związane z porządkiem publicznym. Dlatego też rząd proponuje nałożenie grzywien od 80 do 200 euro za pierwsze wykroczenie dla osób fizycznych oraz od 200 do 300 euro dla osób prawnych. Za powtórne zakłócanie porządku publicznego grzywny wyniosłyby od 200 do 300 euro dla osób fizycznych i od 300 do 400 euro dla osób prawnych.

O hałasie można poinformować policję

Grzywny są przewidziane za krzyki, gwizdy, głośne śpiewanie lub granie na instrumentach muzycznych, głośne słuchanie muzyki lub inne hałaśliwe czynności na ulicach, placach, w parkach, plażach, środkach transportu publicznego i innych miejscach publicznych oraz w lokalach mieszkalnych, firmach lub instytucjach w godz. 19:00–22:00 oraz 22:00–7:00.

Każdy, kto cierpi z powodu hałasu, może wezwać pomoc, wybierając numer 112 i informując o wykroczeniach za pomocą wiadomości e-mail do epolicija.lt.

Czytaj więcej: Głośni sąsiedzi – problem mieszkańców bloków