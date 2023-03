MTK wydał nakaz aresztowania Władimira Putina

Tymczasem przywódca Chin Xi Jinping w poniedziałek rozpoczął wizytę w Rosji, gdzie jako pierwszy zagraniczny przywódca spotkał się z Władimirem Putinem, odkąd Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz jego aresztowania za brodnie wojenne na Ukrainie.

Putin w 123 państwach może zostać aresztowany

— Wydany nakaz aresztowania Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny oznacza, że jest on oskarżany o zbrodnie wojenne, masowe porwania i wywózki dzieci, terroryzm. Trudno jest powiedzieć, kiedy on będzie aresztowany i czy w ogóle zostanie aresztowany. Od wydania aresztu Putin w 123 państwach może zostać aresztowany. Jeden Pan Bóg wie, czy Rosja kiedykolwiek wyda Putina, ale jeżeli tego nie zrobią, to wszystkie wprowadzone sankcje dla Rosji nie zostaną zdjęte — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” znany litewski dziennikarz oraz publicysta, Rimvydas Valatka.

Czytaj więcej: Międzynarodowy nakaz aresztowania Putina. Landsbergis: „Pisana jest historia”

Zbrodnie popełniane na Ukrainie

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

W komunikacie opublikowanym przez MTK można przeczytać, że rosyjski przywódca jest oskarżany o „odpowiedzialność za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych obszarów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej”.

„Zbrodnie miały być popełniane na terytorium okupowanym na Ukrainie co najmniej od 24 lutego 2022 r. Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi osobistą odpowiedzialność karną za wyżej wymienione przestępstwa, za bezpośrednie popełnienie czynów, wspólnie z innymi osobami i/lub za pośrednictwem innych osób oraz za niewłaściwą kontrolę nad podwładnymi cywilnymi i wojskowymi, którzy popełnili te czyny lub dopuścili do ich popełnienia, i którzy znajdowali się pod jego skuteczną władzą i kontrolą na podstawie odpowiedzialności zwierzchniej” — głosi oświadczenie MTK.

Nakaz aresztowania rzeczniczki praw dziecka

Trybunał wydał jednocześnie nakaz aresztowania Marii Lwowej-Biełowej, rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka. 38-letnia rosyjska urzędniczka według MTK również może być odpowiedzialna „za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych terenów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej”.

Wizyta Xi Jinpinga w Moskwie

W poniedziałek prezydent Chin Xi Jinping rozpoczął swoją trzydniową wizytę w Rosji. Chińskie media przedstawiają jego wizytę jako „podróż przyjaźni, współpracy i pokoju”. Państwowa chińska agencja prasowa Xinhua podała, że przywódcy Chin i Rosji spotkali się w ciągu ostatniej dekady około 40 razy. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, zapowiedział, że Putin i Xi poruszą kwestie związane z Ukrainą, w tym chiński plan pokojowy.

Oczekiwania Putina

Władimir Putin zapowiedział, że ma wielkie oczekiwania wobec wizyty „dobrego starego przyjaciela”, z którym w ubiegłym roku podpisał umowę o strategicznym partnerstwie. Dodał, że z zadowoleniem przyjął chińską propozycję mediacji w rosyjsko-ukraińskim konflikcie.

Międzynarodowy dyktatorski komintern

— Tak naprawdę, wizyty nic nie oznaczają. One raczej formalizują to, co już było omówione, czasami może jeszcze coś dodatkowo uzgadniają. Nie ma powodów przywiązywać zbyt dużej uwagi do tej wizyty. To jest międzynarodowy dyktatorski komintern, który kręci się wokół Pekinu, Moskwy, Teheranu — ocenia publicysta Rimvydas Valatka.

Czytaj więcej: Chiny oburzone, nie chcą handlu USA z Tajwanem. „Polityka »jednych Chin« niezbędna”