Święta ważne dla wszystkich Polaków

W biało-czerwonych barwach

2 maja swoje święto ma polska flaga, jest to więc dobra okazja do eksponowania biało-czerwonych barw bez żadnych ograniczeń. W tym dniu zachęca się do wywieszania na swoim domu, balkonie czy autach flag i chorągiewek, przypinania na piersi kokard i kotylionów w barwach narodowych. Niech obchody tego święta napawają nas dumą z powodu pięknych kart naszej przeszłości i pozwolą łączyć się w radosnym świętowaniu z Polakami na całym świecie.

Z obchodami Święta Flagi pięknie się łączy inne święto — Święto Polonii (czyli tych Polaków, którzy emigrowali z Polski) i Polaków za Granicą (czyli tych, od których Polska „wyjechała”, zmieniając granice). Jest to dobra okazja, by przypomnieć, że poza Polską mieszka ok. 20 mln Polaków rozsianych po całym świecie. Najwięcej Polaków mieszka w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, na Litwie i w Australii.

W sercu Wilna — koncert po polsku

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą do wspólnego celebrowania polskości zaprasza TVP Wilno. We wtorek, 2 maja o godz. 19:00, na placu Ratuszowym w Wilnie, odbędzie się koncert pt. „Polska w Sercu” z udziałem najbardziej znanych polskich wykonawców. Na scenie wystąpią m.in.: Maryla Rodowicz, Czerwone Gitary, Blue Cafe, Kamil Bednarek, De Mono, Feel, Pectus, Golec uOrkiestra, Łukasz Drapała, Ewelina Gancewska oraz Doda.



Podczas koncertu zabrzmią najpopularniejsze polskie przeboje, nie zabraknie też spektakularnej scenografii, efektów wizualnych i występów tanecznych.

Koncert poprowadzą ulubieńcy widzów i charyzmatyczne osobowości telewizyjne: Aleksander Sikora i Izabella Krzan oraz prezenterki TVP Wilno: Agata Dorodko i Aldona Połońska. Koncert wyreżyseruje Tomasz Motyl. Wydarzenie będzie transmitowane na antenie TVP Wilno i TVP1.

Uroczystość z udziałem dwóch premierów

Tego dnia będziemy również świętować otwarcie nowej siedziby TVP Wilno w dobudowanym skrzydle Domu Kultury Polskiej w Wilnie, będącej pierwszą placówką Telewizji Polskiej poza granicami kraju. W otwarciu aneksu o godz. 17:00 wezmą udział premier RL Ingrida Šimonytė oraz premier RP Mateusz Morawiecki. Szefowie rządów wspólnie odsłonią tablicę pamiątkową.

Po wydarzeniu będzie można zwiedzić nową siedzibę, w której znajduje się nowe studio kanału TVP Wilno, sala teatralna oraz hotel z restauracją.

Parada polskości

Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz kolejna rocznica Konstytucji 3 Maja zostaną uczczone świąteczną paradą, która odbędzie się w sobotę, 6 maja. Na wydarzenie zaprasza Związek Polaków na Litwie.

Organizatorzy zapraszają 6 maja do przybycia na plac Niepodległości przy litewskim parlamencie, skąd o godz. 12:00 uczestnicy wyruszą w świątecznym pochodzie ulicami Wilna do Ostrej Bramy, gdzie przy cudownym obrazie Matki Bożej Ostrobramskiej o godz. 14:00 zostanie odprawiona msza św.

Koncert „Mazowsza”

O godz. 15:30 na placu Ratuszowym w Wilnie odbędzie się koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Koncert tego wyjątkowego zespołu, który kultywuje to, co w polskiej kulturze najpiękniejsze, można będzie też zobaczyć 7 maja o godz. 16:00 w parku miejskim w Solecznikach.

