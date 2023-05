Patriot kontra Kindżał

Agencja informacyjna Reuters powiadomiła, że w trakcie rosyjskiego uderzenia rakietowego został uszkodzony system obrony przeciwrakietowej Patriot. Agencja rozmawiała z dwoma urzędnikami amerykańskimi, którzy wypowiedzieli się anonimowo. Strona amerykańska potwierdziła, że system został uszkodzony, ale wszystko wskazuje na to, iż będzie naprawiony w Ukrainie.

Strona rosyjska poinformowała w poniedziałek, że rosyjska rakieta Kindżał zniszczyła system Patriot. W odpowiedzi Kijów oświadczył, że ukraińskim siłom zbrojnym udało się zestrzelić sześć rakiet Kindżał, które zostały wystrzelone we wtorek. Wcześniej Rosja twierdziła, że ponaddźwiękowej rakiety rosyjskiej produkcji nie można przechwycić. Szef programów wojskowych w kijowskim Centrum Globalistyki „Strategia XXI” Pawło Łakijczuk w rozmowie z PAP stwierdził, że zestrzelenie Kindżałów jest wizerunkową porażką rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. „Tak zmasowany atak rakietowy z użyciem tylu ponaddźwiękowych pocisków manewrujących i zestrzelenie przez naszą obronę powietrzną wszystkich Kindżałów to porażka rosyjskiej armii i rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego oraz bonus dla producentów rakiet, które te Kinżały zniszczyły” — oświadczył ekspert.

W tym tygodniu w Reykjaviku odbył się 4. Szczyt Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy. Liderzy państw europejskich, w trakcie szczytu, wielokrotnie postulowali o konieczności udzielania pomocy Ukrainie. W trakcie inauguracji szczytu kanclerz Niemiec Olaf Scholz oświadczył: „Ze stolicy Islandii wysyłany jest sygnał, że Europa stoi po stronie Ukrainy”.

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda oświadczył, że europejska solidarność w pomocy Ukrainie jest jedynym możliwym kierunkiem. Głowa litewskiego państwa wspomniała również o konieczności odbudowy Ukrainy. „Odbudowa Ukrainy nie może być odłożona do zakończenia wojny. Odbudowa kraju jest podstawowym elementem szybszej integracji Ukrainy z Unią Europejską” — zaznaczył Nausėda. Prezydent podkreślił, że kraje europejskie już teraz muszą zastanowić się nad powołaniem specjalnego trybunału do osądzenia rosyjskich zbrodni w Ukrainie. Jego zdaniem powołanie specjalnego sądu będzie sygnałem dla przyszłych agresorów na całym świecie, że tego typu działania będą osądzone przez społeczność międzynarodową.

Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała, że Europa i wolny świat są dłużnikami Ukrainy. „Naród ukraiński nie tylko broni swojej ojczyzny, ale i wartości założycielskich tożsamości europejskiej. Gdyby Ukraina skapitulowała, my dzisiaj żylibyśmy w znacznie bardziej niebezpiecznym świecie” — oświadczyła polityk.

W spotkaniu w Islandii w formie zdalnej wziął udział również prezydent Ukrainy. W trakcie wystąpienia Wołodymyr Zełenski poruszył temat obrony przeciwrakietowej. Polityk przypomniał zebranym, że w trakcie wtorkowego ataku rakietowego Ukraińcom udało się zestrzelić wszystkie rakiety wystrzelone w jej stronę. „Rosja bardzo stara się poprawić swoją zdolność do zabijania. My staramy się poprawić obronę naszych ludzi. Dziękuję wszystkim krajom i przywódcom, którzy pomagają nam w poprawianiu naszej obrony powietrznej. Wszyscy razem pokazujemy, co oznaczają nasze 100 procent, co znaczy siła wolnego świata” — oświadczył Zełenski.

Podkreślił, że do skutecznej obrony jego kraj potrzebuje więcej pomocy ze strony Zachodu. „Potrzebujemy jednak więcej: myśliwców, bez których żaden system obrony powietrznej nie będzie doskonały i jestem przekonany, że do tego dojdziemy. Naszym priorytetem powinno być 100 procent. Agresorowi powinniśmy dać zero procent” — dodał prezydent Ukrainy.

