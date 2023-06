Mycie okien nie musi być uciążliwe

Mycie okien nie należy do skomplikowanych czynności. Można zrobić to za darmo, wprzęgając rodzinkę, gdy gospodarz skarży się na ból w krzyżu czy się zasłania lękiem wysokości…

Wystarczy znać sprawdzone sposoby na czyste okna i nie popełniać typowych błędów.

Okna bez smug

Najpopularniejszym sposobem na lśniące okna bez smug jest wykorzystanie płynu do mycia szyb i opcjonalnie: papierowych ręczników, ściereczki bądź gumowej ściągaczki do szyb. Można też użyć nowoczesnego odkurzacza do okien. A są teraz nawet takie pełzające, przysysające się do szyb roboty-glonojady! Ale ceny kosmiczne… Dokładne wytarcie okna powinno wystarczyć. Jednak ostateczny efekt zależy od jakości płynu, nie wszystkie czyszczą szkło tak samo dobrze i warto o tym pamiętać. Zamiast kupować płyn do szyb, można skorzystać z obecnego w każdym domu płynu do naczyń. Niewielką jego ilość należy rozpuścić w misce z ciepłą wodą i wytrzeć okna na mokro, a następnie na sucho. To właśnie dzięki dokładnemu wycieraniu na sucho na oknach nie zostają smugi. Sposób eko dla tych, którzy nie lubią korzystać z chemii domowej — ściereczka z mikrofibry i miseczka z wodą. Mikrofibra dzięki swojej unikalnej budowie radzi sobie bez detergentów z najbardziej opornym brudem i tłuszczem, jaki czasem pojawia się na szybach. Podobnie jak w przypadku mycia płynem do naczyń tak i tu obowiązują dwa etapy — mycie na mokro i wycieranie do sucha. Ekologicznym sposobem na lśniące okna jest też roztwór soku z cytryny i wody — pół szklanki soku na szklankę wody. Tak umyte okna nie tylko będą lśniły, nadadzą także wnętrzu przyjemnego — świeżego zapachu. Dwie łyżeczki octu na szklankę wody to kolejny ekologiczny sposób na czyste okna. Wbrew powszechnym obawom ocet nie sprawi, że w mieszkaniu będzie unosił się trudny do wytrzymania zapach. Ocet szybko wietrzeje i jego zapach już po kilkunastu minutach przestanie być odczuwalny. Po ocet warto sięgnąć, jeśli okna nie były długo myte. Bardzo brudne okna, które opierają się tradycyjnej chemii i ekologicznym rozwiązaniom potrzebują czegoś ekstra. Aby rozpuścić trudny brud, należy takie okno posmarować olejem lnianym i pozostawiać na jedną godzinę. Następnie umyć okno płynem do mycia szyb lub płynem do naczyń. Ekspresowym rozwiązaniem jest wykorzystanie chusteczek nawilżanych przeznaczonych do mycia szyb. Wystarczy przetrzeć okno i pozostawić do wyschnięcia. Sprawdza się w przypadku średnio zabrudzonych okien. Właściciele samochodów na pewno mają płyn do spryskiwaczy. Można go użyć także do mycia okien. Płyny do spryskiwaczy świetnie radzą sobie z wielkomiejskim pyłem, kurzem, a także śladami spotkań z owadami. Równie dobrze zmywają brud i kurz z domowych okien. Ich niekwestionowaną zaletą jest nadanie oknom właściwości szyb samochodowych — kurz osiada wolniej, a woda spływa, nie zatrzymując się na szybach.

Dowcip „okienny”

Stankiewiczowa zamówiła mycie okien.

Zjawia się pracownik z agencji sprzątającej i bierze się do roboty.

Po godzinie dzwonek do drzwi.

— Pan do kogo? — pyta kobieta.

— Do mycia szyb… — odpowiada zmieszany mężczyzna.

— Ale ktoś z waszej firmy już u mnie jest.

— To właśnie ja. Tylko przed chwilą wypadłem z okna…