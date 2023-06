Lato pełne atrakcji 

Pandemia, na szczęście, jest już tylko mrocznym wspomnieniem ostatnich lat, w których za jej przyczyną odwołano wiele imprez kulturalnych. Tym razem można się spodziewać, że wszystkie wydarzenia muzyczne, literackie, teatralne i filmowe zaplanowane na lipiec, sierpień i wrzesień odbędą się zgodnie z zamierzeniami. Mamy nadzieję, że te spośród nich, które wybraliśmy do zaprezentowania, staną się dla Czytelników magazynu inspiracją przy planowaniu letnich podróży albo przynajmniej cennym uzupełnieniem programu wakacji w Polsce.

O rzut beretem

Prezentację letnich wydarzeń kulturalnych na polskiej ziemi rozpoczynamy od tych, na które z Wileńszczyzny najbliżej. Wśród nich na pewno warto polecić Suwałki Blues Festival od 6 do 8 lipca. Koncert otwarcia da Mrozu, a wśród innych gwiazd m.in.: Edgar Blues Trio, Eric Steckel, Kyla Brox czy Walter Trout. Prawie w tym samym terminie (6–9 lipca) — Ostróda Reggae Festival. Tu wykonawcami będą choćby: Voo Voo, Kapela ze Wsi Warszawa, Dasha Fyah czy Jah Love Crew.

W amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie od 28 do 30 lipca zagości 42. edycja legendarnego Międzynarodowego Festiwalu „Piknik Country i Folk”, organizowanego tradycyjnie w ostatni weekend lipca od 1983 r. W tegorocznym programie m.in.: jubileuszowy koncert Mariusza Kalagi, benefis Korneliusza Pacudy czy występ grupy Babsztyl. Zagraniczną gwiazdą festiwalu będzie Jessica Lynn ze Stanów Zjednoczonych wraz z zespołem.

Miłośnicy kabaretu od 13 do 16 lipca powinni zaplanować sobie wizytę w Ełku, gdzie odbędzie się 28. Mazurskie Lato Kabaretowe „Mulatka”. To jeden z największych przeglądów kabaretowych w Polsce. Maraton rozrywki od lat przyciągający kabaretowy świat oraz miłośników sztuki żartów, skeczy i gagów.

Sting, Beyoncé i inne gwiazdy

Jeśli idzie o koncerty w Polsce gwiazd światowej sceny muzycznej, pierwszym dużym wydarzeniem wakacji będzie występ Beyoncé. Artystka pojawi się na Stadionie Narodowym w Warszawie, dając nie jeden, ale aż dwa koncerty, które odbędą się w ramach trasy koncertowej Renaissance World Tour, promującej najnowszą płytę wokalistki o tym samym tytule. Pierwszy z koncertów już 27 czerwca, drugi następnego dnia. Bilety jeszcze są, i to w promocyjnych cenach, bo organizatorzy najwyraźniej przeszacowali zainteresowanie widowni, decydując się dołożyć drugi z występów.

Na tym samym pięknym warszawskim obiekcie 2 sierpnia wystąpi z kolei zespół Depeche Mode, który w trasę koncertową wyruszył w marcu po pięciu latach przerwy. Memento Mori Tour jest 19. trasą koncertową Depeche Mode, a „Memento Mori” — 15. studyjnym albumem tego zespołu i kontynuacją wysoko cenionego przez krytyków krążka „Spirit” z 2017 r. Mówiąc o płycie „Memento Mori”, lider zespołu Martin Gore skomentował: „Rozpoczęliśmy pracę nad tym projektem na początku pandemii, a jego tematyka była bezpośrednio inspirowana tamtym czasem. Naprawdę nie możemy się doczekać, aby zaprezentować go na żywo podczas koncertów”.

Dwa duże wydarzenia koncertowe zagoszczą tego lata także na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 30 i 31 lipca wystąpi tam niemiecki zespół metalowy Rammstein, słynący nie tylko z ciężkiego brzmienia, lecz także gigantycznego show pełnego fajerwerków, huku, dymu i ognia. Na drugi z występów są jeszcze dostępne bilety.

Natomiast 26 sierpnia coś dla miłośników zupełnie innego rodzaju doznań. Wówczas w Chorzowie swój koncert zapowiada włoski tenor Andrea Bocelli. Artysta jest wymieniany w jednym szeregu z największymi gwiazdami muzyki, bez podziału na style i gatunki, którego popularność w Polsce i na całym świecie nie słabnie!

W Krakowie, ale tym razem nie na stadionie, lecz w Tauron Arenie, 20 lipca specjalny koncert da Sting w ramach trasy My Songs. Jako support wystąpi Joe Sumner. Organizatorzy zapowiadają żywiołowy i dynamiczny występ z najsłynniejszymi piosenkami Stinga, napisanymi podczas niezwykłej kariery 17-krotnego zdobywcy nagrody Grammy. Fani będą mogli usłyszeć takie utwory, jak: „Englishman in New York”, „Every Breath You Take”, „Roxanne”, „Message in a Bottle” i wiele innych.

| Fot. it.mragowo.pl

Czas festiwali muzycznych…

Zwłaszcza młode pokolenie tradycyjnie najbardziej zainteresowane jest letnimi festiwalami, które kuszą gwiazdami światowego formatu i najpopularniejszymi nazwiskami polskiej sceny.

Najpopularniejszym z nich jest bodaj Żywiec Męskie Granie, które tegoroczną trasę zaczęło już połowie czerwca w Szczecinie, w ten weekend gości w Poznaniu, w kolejne piątki i soboty przemieszczać się będzie do: Warszawy, Gdańska, Krakowa, Wrocławia i tradycyjnie na koniec, 25 i 26 sierpnia, do Żywca. W tym roku wystąpią m.in.: Daria Zawiałow, Mrozu, Ralph Kamiński, Maria Peszek i Brodka.

Od 12 do 16 lipca w Kazimierzu Dolnym odbędzie się Kazimiernikejszyn, czyli wydarzenie bez spinki, jak można przeczytać na jego stronie internetowej. „Żywiołowe koncerty, czysta petarda, żadnego zamulania, grane przez muzyków, którzy nade wszystko cenią zabawę i kontakt z publiką” — reklamują organizatorzy imprezy organizowanej od 2014 r. Wśród tegorocznych gwiazd: Vito Bambino, Kaśka Sochacka, Nosowska, Natalia Przybysz, Blender, a także Fisz Emade Tworzywo.

W Gdyni od 16 do 23 lipca odbędzie się Ladies’ Jazz Festival, organizowany nieprzerwanie od 2005 r. Tym razem w Teatrze Muzycznym wystąpią: Lizz Wright, Anna Maria Jopek, Nancy Vieira, Krystyna Prońko, Ewa Bem i zespół Manhattan Transfer.

Pierwszy weekend sierpnia, od 4 do 6, w Katowicach, w Dolinie Trzech Stawów — OFF Festiwal, którego dyrektorem artystycznym od początku, czyli od 2002 r., jest Artur Rojek. Organizatorzy zapowiadają silną międzynarodową obsadę, ale nie zabraknie też polskich brzmień alternatywnych. Wśród wykonawców pojawią się m.in.: Hania Rani, Wojtek Mazolewski, Rat Kru, Desiree, Pusha T i wielu innych.

Od 14 do 17 września trzynasta edycja Gdańsk Siesta Festivalu, czyli muzyki world, jazz, kultury luzofońskiej, boler, morn, samb i innych hipnotycznych rytmów. W gmachu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Starym Maneżu, Piwnicy Rajców oraz Klubie Parlament wystąpią w tym roku m.in.: Dorota Miśkiewicz i Toninho Horta, Lucibela czy Beatriz Felicio.

…i literackich

Na pewno mają w czym wybierać tego lata miłośnicy literatury. Od 5 do 9 lipca w Krakowie już 12. edycja Festiwalu Miłosza. Jej hasło to „Piosenki o końcu świata”. Nieprzypadkowo można tu znaleźć nawiązanie do jednego z najbardziej znanych utworów Czesława Miłosza. Podczas pięciodniowego święta poezji goście festiwalu będą mogli spotkać mocną reprezentację europejskich poetów i poetek, m.in.: Katarynę Babkinę, Kristin Berget, Antoine’a Cassara, Danielę Danz, Anję Kampmann, Jana Wagnera, a także znakomite grono polskich twórców i twórczyń, m.in.: Julię Fiedorczuk, Jerzego Jarniewicza, Agnieszkę Wolny-Hamkało, Stanisława Kalinę Jaglarza, Ewę Lipską czy Ryszarda Krynickiego. Poza premierami poetyckimi także debaty, koncerty, wydarzenia dla dzieci. Wszystkie wydarzenia na festiwalu są bezpłatne, ale obowiązują wejściówki.

Od 7 do 16 lipca w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku, u podnóża Gór Sowich, festiwal Góry Literatury, który corocznie przyciąga rzesze turystów, fanów literatury, muzyki, sztuki, filmu i tańca. Bogaty program artystyczny, warsztaty literackie, spotkania autorskie zawsze są organizowane w wyjątkowych, historycznych miejscach Dolnego Śląska.

W Szczebrzeszynie i Zamościu od 30 lipca do 5 sierpnia – „Stolica języka polskiego”, festiwal, na którym spotykają się pisarze i czytelnicy, twórcy sztuki i odbiorcy. Patronem tegorocznej IX edycji będzie Sławomir Mrożek, a gośćmi wyśmienici pisarze, artyści, krytycy, gwiazdy estrady. Dość wymienić: Michała Rusinka, Wojciecha Bonowicza, Michała Nogasia, Szczepana Twardocha czy Mietka Szcześniaka.

19 sierpnia na 12. edycję Europejskiej Nocy Literatury zaprasza Wrocław. Podczas tegorocznej odsłony zajrzymy do „gabinetu osobliwości”, którego kuratorką jest Sylwia Chutnik – pisarka, kulturoznawczyni, feministka, działaczka społeczna, publicystka i promotorka czytelnictwa.

| Fot. Bożena Kisiel

Z wileńskiego punktu widzenia najważniejszym wydarzeniem będzie niewątpliwie kolejne „Wilno w Gdańsku”, czyli interdyscyplinarny festiwal kulturalny, który organizowany jest wspólnie przez miasta partnerskie Gdańsk i Wilno już od 20 lat. W jego ramach odbywa się tradycyjny jarmark wileński oraz wiele wydarzeń artystycznych. Uwaga, tegoroczna, jubileuszowa edycja odbędzie się jednak, nie jak byliśmy przyzwyczajeni we wrześniu, a już w sierpniu, od 11 do 13. Dyrektor artystyczny Tomasz Snarski przygotowuje jak zwykle moc atrakcji, a „Kurier Wileński” będzie sprawował patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Kino pod chmurką

Fani sztuki filmowej również nie powinni mieć powodów do narzekań. W Kazimierzu Dolnym i Janowcu, w dniach 29 lipca — 6 sierpnia, odbędzie się 17. Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”. Jak zapewniają organizatorzy, przygotowywany program będzie zaskakujący, inspirujący i dostarczy widzom niezapomnianych przeżyć.

Z kolei Wrocław zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Nowe Horyzonty”. W tym roku ponownie odbędzie się on hybrydowo. Między 20 a 30 lipca część stacjonarna w stolicy Dolnego Śląska, a między 20 lipca a 6 sierpnia pokazy online. Festiwal powstał w 2001 r. jako miejsce służące prezentacji, mało obecnego wówczas w Polsce, odważnego kina artystycznego, szukającego nowych form wyrazu, wykraczającego daleko poza granice konwencjonalnego filmu. Co roku odwiedza go kilkudziesięciu reżyserów z całego świata, od debiutantów po niekwestionowanych mistrzów.

Od 11 do 20 sierpnia odbędzie się natomiast, już po raz 50., Ińskie Lato Filmowe, jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce, odbywająca się w uroczej miejscowości Ińsko na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego na Pomorzu Zachodnim, propagująca filmy o wysokich wartościach artystycznych. Pierwsze Ińskie Lato Filmowe odbyło się w pierwszej połowie sierpnia 1973 r. Dużo miejsca w programie zajmują obrazy komentujące w odważny sposób zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Festiwal promuje również kino młodych twórców.

Wakacyjny teatr

W Warszawie stało się już tradycją, że co roku w lipcu i w sierpniu spektakle plenerowe dla dzieci i dorosłych wystawia Teatr Polonia. Letnie spektakle grane w przestrzeni miejskiej co roku ogląda około 15 tys. widzów. W te wakacje zaplanowano ich aż 41, z czego 35 w sąsiedztwie teatru, na placu Konstytucji oraz na Grójeckiej 65, pozostałe w Centrum Koneser. Co ważne, na wszystkie spektakle wstęp jest wolny!

Katowicki Teatr Korez w lipcowe i sierpniowe weekendy zaprasza na jubileuszowy, już 25. Letni Ogród Teatralny. Jak co roku gościć będą znakomici artyści z polskich scen teatralnych. W programie spektakle dla dorosłych, a także coś dla najmłodszych, czyli Letnia Grządka Teatralna. W repertuarze m.in. przedstawienie: „O szewczyku Dratewce i wawelskim smoku”, „Czarnoksiężnik z krainy Oz” czy „Księżniczka na ziarnku grochu”. Wśród tych dla dorosłych: „Teściowe wiecznie żywe”, „Rubinowe gody”, „Lumbago”.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 25 (73) 24-30/06/2023