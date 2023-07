„Stany Zjednoczone są tu dzisiaj, aby ponownie potwierdzić nasze zaangażowanie w NATO (…) jesteśmy zobowiązani wobec Litwy i krajów bałtyckich oraz NATO” — powiedział Biden we wtorek na spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą w Wilnie.

„Nasza obietnica, że będziemy z wami, nie uległa zmianie. Nie zajęło nam dużo czasu, aby wysłać tutaj tysiące żołnierzy po drugiej inwazji Rosji (na Ukrainę — BNS). Będziemy w stanie zapewnić was, że możecie mieć wszystko, czego będziecie potrzebowali” — powiedział amerykański prezydent.

„My, NATO, my wszyscy, traktujemy artykuł 5 NATO dosłownie: każdy centymetr terytorium NATO jest broniony przez wszystkich” — podkreślił Biden.

Biden odwiedził już Litwę w 2014 roku, kiedy był jeszcze wiceprezydentem USA.

Prezydent USA przypomniał, że po aneksji Krymu przez Rosję, nawet wtedy ostrzegał, że Moskwa nie zaprzestanie agresji.

„Niektórzy byli sceptyczni co do mojej oceny, ale okazała się ona trafna” — zaznaczył Biden.

Podczas spotkania z prezydentem Nausėdą wyraził również nadzieję, że Szwecja, 32. członek rodziny NATO, zostanie dodana do sojuszu po szczycie NATO w Wilnie.

Biden podkreślił również, że szczyt będzie miejscem do podjęcia decyzji w sprawie wzmocnienia obrony wschodniego skrzydła NATO i wsparcia dla Ukrainy.

„Chcę podziękować za partnerstwo i przywództwo, gdy wspólnie stawiamy czoła tym wyzwaniom. Tak więc, kontynuując naszą dzisiejszą rozmowę, jesteśmy z wami, ze wszystkimi mieszkańcami Litwy, z prostego powodu: wspólnych wartości” — oświadczył prezydent USA.

Ze swojej strony Nausėda podziękował Stanom Zjednoczonym za stosunki dyplomatyczne nawiązane sto lat temu.

Zwrócił uwagę Bidena na zagrożenia nie tylko ze strony Rosji, ale także Białorusi.

„Federacja Rosyjska połknęła Białoruś, a Białoruś staje się dodatkowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa regionalnego. Z tego powodu prosimy NATO i naszego najsilniejszego sojusznika, Stany Zjednoczone, o konsekwentne zwracanie uwagi na nasz region” — powiedział prezydent Litwy.

Zauważył, że symboliczne jest to, że szczyt NATO odbywa się w Wilnie, „tuż obok krajów-agresorów”.

„Jest to symboliczne, ale jednocześnie jest to również świetna okazja do podjęcia odważnych decyzji i mamy nadzieję, że zostaną one podjęte” — powiedział Nausėda.

We wtorek litewski przywódca wręczył również odwiedzającemu USA prezydentowi najwyższe litewskie odznaczenie państwowe, Order Witolda Wielkiego ze złotym łańcuchem.