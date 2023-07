Opłata za foliówki na Litwie już zaoszczędziła pół miliona sztuk

Jak chwali się litewska sieć sklepów IKI, klienci chętnie korzystają z alternatyw, jak na przykład torebki papierowe bądź materiałowe. Ograniczenia w stosowaniu plastikowych toreb obowiązują również w innych krajach, a cel to zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Opłata za woreczki, chociaż niewielka, ma zniechęcać do nadmiernego ich użycia. Kupujesz tylko jednego pomidora? Ma naturalną skórkę, która da radę i bez dodatkowego woreczka. Choć część krytyków tej zmiany nazwała to „eko-terroryzmem”, to na przeciętnym Polaku na Litwie zmiana ta nie robi wrażenia. Zbieranie reklamówek i małych foliówek, aby nie przepłacać, większości z nas towarzyszy od dzieciństwa — można więc powiedzieć, że dzięki naszym mamom i babciom jesteśmy już genetycznie ekologiczni!

Opr. A. Klonowski