Mimo wakacji Teatr „Studio” nie zwalnia tempa

— Lato zawsze było dla nas intensywnym czasem, ale w tym roku mieliśmy wyjątkowo dużo wojażów. Bardzo sympatyczny był wyjazd i udział w Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2023, który odbywał się Horyńcu-Zdroju. Spotkaliśmy się tam ze swoimi przyjaciółmi z Polskiego Ludowego Teatru we Lwowie, których zawsze miło jest nam widzieć. Publiczności zaprezentowaliśmy spektakl „Na wileńskiej ulicy”. Co prawda, mieliśmy trudności z tym przedstawieniem — odszedł śp. Czesław Sokołowski, który ponad 30 lat grał główną rolę w tym spektaklu. Zamieniła go młoda aktorka i wokalistka Ewa Rawłuszewicz, już znana poza granicami nie tylko Litwy, ale i Polski. Jest laureatką kilku konkursów europejskich. Udział w spektaklu wzięła też Ewelina Saszenko, która bardzo nas wyręczyła. Przedstawienie, a wręcz jego repremiera, inne niż dotychczas, ale się odbyło. Widzowie witali nas bardzo serdecznie, ze szczególnym sentymentem — opowiada Lila Kiejzik, kierowniczka i reżyserka Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie.

Czytaj więcej: Milowy krok Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie

W maju w Wileńskim Teatrze Starym odbyła się premiera spektaklu „Ordonówna” w reżyserii Lili Kiejzik. W rolę Hanki Ordonówny wcieliła się znana wokalistka Ewelina Saszenko

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Bogata i różnorodna oferta

Teatr szykuje się też do IV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk „TRANS/MISJE Balticum”, który odbędzie się w dniach 15–17 września w Trokach, Wilnie i Miednikach.

— Wezmą w nim udział artyści, muzycy, aktorzy z Litwy, Łotwy, Polski, Ukrainy. Trwają także przygotowania do XI Międzynarodowego Festiwalu „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”, który odbędzie się w dniach 9–13 listopada. Udział w nim wezmą polskie teatry z USA, Wielkiej Brytanii, Czech, Litwy i oczywiście z Polski. Będzie też teatr z Ukrainy, ze Lwowa. Szykujemy dla naszych widzów bogatą i różnorodną ofertę teatralną — zapewnia Lila Kiejzik.

W ramach tego wydarzenia Polski Teatru „Studio” zaprezentuje spektakl „Noc Helwera” w reżyserii Jonasa Vaitkusa, z rolami Agnieszki Rawdo (Klara) i Edwarda Kiejzika (Helver).

Współpraca z Teatrem im. Juliusza Osterwy

— Mamy też zamiar zagrać ponownie w Polsce. W czerwcu, w ramach projektu Fundacji Pomysłodalnia „Teatr polski poza Polską w Polsce” w Instytucie Teatralnym zaprezentowaliśmy spektakl „Noc Helvera”. Występ ten zorganizowała fundacja, współfinansowało Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego RP. W Warszawie za pośrednictwem Ministerstwa Kultury RP nawiązaliśmy współpracę z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie. W dniach 12–15 sierpnia planujemy odwiedzić Pułtusk, gdzie przewidziane są występy w historycznym zamku. Zagramy tam spektakle „Na wileńskiej ulicy” oraz „Zapiski oficera Armii Czerwonej”. Jest to efekt naszej współpracy z Krakowskim Teatrem Komedia. W końcu miesiąca jedziemy do wyżej wspomnianego Lublina, do Teatru im. Juliusza Osterwy, gdzie mamy podpisać umowę o współpracy — kontynuuje kierowniczka teatru „Studio”.

Spektakl w niecodziennym wydaniu

Spektakl „Zapiski oficera Armii Czerwonej” (reż. Sławomir Gaudyn) Polski Teatr „Studio” zaprezentuje w Wilnie 17 września, w dniu sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r.

— Spektakl będzie częścią IV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk „TRANS/MISJE Balticum” i zaprezentowany zostanie w niecodziennym wydaniu, albowiem zagrany będzie w piwnicach Pałacu Paców. Tam zresztą założony został teatr w 1960 r. Za sowietów mieścił się tam Klub Łączności, obecnie Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej. Spektakl grany w tak symbolicznym miejscu odbędzie się dzięki uprzejmości J.E. Ambasadora RP na Litwie Konstantego Radziwiłła — opowiada rozmówczyni.

Z myślą o najmłodszych widzach we wrześniu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie pokazany zostanie spektakl „Kopciuszek”.

Czytaj więcej: Idy Teatralne 2023. Na rozpoczęcie — „Zapiski oficera Armii Czerwonej”

Wyjazd za ocean

Kolejne wydarzenie zaplanowane na wrzesień — to wyjazd do Stanów Zjednoczonych.

— Wystąpimy w Chicago, gdzie jest największa w Ameryce Polonia. W polskim teatrze „Teatr Nasz” zagramy spektakl „Na Wileńskiej ulicy”. W listopadzie, w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej, teatr z Chicago wystąpi w Wilnie z dwoma spektaklami, w języku polskim i angielskim. Zaprezentujemy więc „amerykańskich Polaków” — dzieli się planami kierowniczka teatru.

Wilno ponownie ma polski zespół zawodowy

W maju br. Polski Teatr „Studio” w Wilnie po 63 latach działania otrzymał miano teatru zawodowego. Po 80 latach Wilno ponownie ma polski zespół zawodowy. To praca kilku pokoleń i ukoronowanie wysiłków założycielki teatru, dr Janiny Stróżanowskiej. Polski Teatr „Studio” w swojej historii wystawił ponad 90 spektakli. Aktorzy marzą o graniu na scenie Teatru na Pohulance, gdzie kiedyś występowali między innymi Hanka Ordonówna, Hanka Bielicka czy Aleksander Zelwerowicz.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

— Jako teatr zawodowy jesteśmy gotowi i mamy już pomysł na pełną, obustronną i wygodną wielokulturową współpracę z dyrekcją Teatru Starego i nowym kierownikiem Audronisem Imbrasasem — zaznacza Lila Kiejzik.

Teatr „Studio” jest m.in. organizatorem trzech międzynarodowych festiwali teatralnych. Na swoim koncie ma też siedem spektakli teatru telewizji, które emitowały TVP Wilno, TVP Kraków oraz TVP Kultura. Obecnie teatr pracuje nad kolejną sztuką telewizyjną „Noc Helvera” w reżyserii Jonasa Vaitkusa i realizacji Dariusza Pawelca.

Czytaj więcej: Stało się: Po 80 latach w Wilnie znów działa polski, zawodowy teatr

Lila Kiejzik i Edward Kiejzik na spotkaniu z Piotrem Glińskim, wicepremierem Rządu RP, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego RP w czerwcu br.

| Fot. arch. wł. Polskiego Teatru „Studio”