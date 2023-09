Niezapomniane lato „Małej Wilii” 

Tydzień był niezwykle intensywny, bo bardzo dużo zwiedzaliśmy. We wszystkich odwiedzanych krajach szukaliśmy polskich wątków. Zwiedzanie staraliśmy się łączyć z poznawaniem odwiedzanych miejsc, jak również z rozrywkami. Duże wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobił przepiękny zamek w Książu. Najmłodszych zachwyciło zoo wrocławskie – mówi Beata Bużyńska, choreograf Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”.

Po zawarciu bliższej znajomości z Polską trasa letniego wyjazdu dziecięco-młodzieżowej grupy tanecznej „Wilii”, czyli tzw. Małej Wilii, poprowadziła do Czech i Austrii.

– Zajrzeliśmy do Skalnego Miasta w Czechach, fantastycznego kamiennego labiryntu, rezerwatu przyrody z przepięknymi skałami. Byliśmy też w Wiedniu, zwiedzaliśmy miasto, był też czas na chwilę rozrywki w wesołym miasteczku na Praterze. Ostatnim punktem wycieczki było Brno, gdzie wspaniały przewodnik oprowadził po mieście i poprzez gry i konkursy przybliżył dzieciom kulturę czeską – wymienia kolejno Beata Bużyńska.

W Brnie uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić Muzeum Etnograficzne. Dla uczestników zespołu folklorystycznego szczególnie interesujące były elementy kultury morawskiej i przepiękne morawskie stroje ludowe.

Najważniejszym punktem letnich wojaży „Małej Wilii” był pobyt w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” w Otrębusach.

– W siedzibie „Mazowsza” dzieci mogły poznać stroje, tańce i zwyczaje różnych regionów Polski. Niektóre były nim znane, bo większość już od dłuższego czasu należy do „Wilii” i zna tańce narodowe i regionalne, ale możliwość odświeżenia wiedzy i poznawania kultury polskiej w siedzibie zawodowego zespołu to wyjątkowa okazja – podkreśla Beata Bużyńska.

Młodsza grupa tancerzy „Wilii” miała okazję do wprawiania się w sztuce tańca pod okiem doświadczonych instruktorów. Poznały fafura kurpiowskiego, klepoka łowickiego oraz przypomniały sobie kroki trojaka.

– Wyjazd zostawił po sobie mnóstwo wrażeń, zobaczyliśmy wiele niezwykle ciekawych miejsc. Zjechaliśmy kawał Europy, ponad 3 tys. km. Dla dzieci z kolei jest to okazja do przebywania ze sobą, do wspólnych wycieczek, wspólnych wieczorków, co jest bardzo ważne dla działalności zespołu, bo na co dzień uczestnicy spotykają się ze sobą dwa razy w tygodniu na próbach, potem oczywiście na koncertach. Takie wyjazdy po prostu łączą i pozostawiają piękne wspomnienia z wspólnej wakacyjnej przygody – wskazuje choreograf zespołu.

Dziecięco-młodzieżowa grupa taneczna „Wilii” składa się z 50 osób, uczniów praktycznie wszystkich polskich szkół Wilna. Należą do niej dzieci od lat 10 i młodzież do lat 16. Z czasem zasilają oni szeregi reprezentacyjnych grup Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”. Młodzi tancerze wykonują tańce ze złotego repertuaru „Wilii”, jak również własne aranżacje. Często uczestniczą w konkursach, festiwalach konkursowych, koncertach w kraju i za granicą. Młodzież „Małej Wilii” bierze udział w konkursie tańców polskich „O palmę Wileńszczyzny”, który co roku odbywa się na Litwie. W tym roku wystąpił w Niemenczynie na Festynie Kultury Polskiej. Współpracuje też z Centrum dla Dzieci z Niepełnosprawnościami w Werkach, gdzie dawał koncerty na Dzień Tańca, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Takie koncerty dla dzieci, które mają cięższy start w życie, bardzo uwrażliwiają i ubogacają tancerzy.

We wrześniu „Mała Wilia” zaczyna nowy sezon. Zespół nie dysponuje własną salą, dlatego korzysta z uprzejmości dyrekcji szkół i ćwiczy w salach udostępnianych przez Gimnazjum im. Szymona Konarskiego oraz Gimnazjum im. św. Jana Pawła w Wilnie. Próby odbywają się w środy i soboty. „Mała Wilia” zaprasza do dołączenia do grupy tanecznej dzieci od lat 9. To wyjątkowa możliwość, by zanurzyć się w polskiej kulturze i spędzać czas z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach.

