Inauguracja roku akademickiego w polskiej uczelni

171 nowo przyjętych studentów rozpoczęło w roku akademickim 2023/2024 kształcenie w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie – Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym. Duże zainteresowanie wzbudziła nowa propozycja w ofercie jednostki, czyli pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. – To nasza najlepsza rekrutacja od kilka lat – komentuje dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB, dyrektor Filii.

Dotychczas w ofercie wileńskiego wydziału były trzy kierunki licencjackie (ekonomia, informatyka oraz europeistyka), a także ekonomia na studiach II stopnia. Od nowego roku akademickiego ruszyły jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Chętnych nie zabrakło – udało się zrekrutować 40 osób.

– Ta propozycja to odpowiedź na potrzeby placówek edukacyjnych, które kształcą w języku polskim. Już od jakiegoś czasu Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” sygnalizowało nam, że w polskojęzycznych przedszkolach i szkołach zaczyna brakować odpowiednio przygotowanej kadry. Okazało się, że ta diagnoza rynku pracy jest trafna i mamy wielu chętnych do podjęcia studiów pedagogicznych w języku polskim. Myślę jednak, że do sukcesu rekrutacyjnego przyczyniła się też ogólnolitewska kampania zachęcająca do kształcenia na kierunkach nauczycielskich, bo deficyty kadrowe w placówkach edukacyjnych to problem nie tylko mniejszości polskiej. On jest zauważalny w całym kraju – podkreśla dr hab. Jerzy Halicki.

Na kierunku ekonomia I stopnia studia rozpoczęło 38 osób, na ekonomii II stopnia – 18, na informatyce – 39, a na europeistyce – 36. Na nowy kierunek pedagogiczny udało się zrekrutować 40 osób

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Co ważne, uruchomienie nowego kierunku nie odbiło się negatywnie na zainteresowaniu dotychczasową ofertą Filii. Na kierunku ekonomia I stopnia studia rozpoczęło 38 osób, na ekonomii II stopnia – 18, na informatyce – 39, a na europeistyce – 36.

W ocenie dr. hab. Jerzego Halickiego zainteresowanie studiami w Filii Uniwersytetu w Białymstoku to w dużej mierze efekt intensywnych działań promocyjnych: pracownicy i studenci wydziału m.in. jeździli na spotkania do wszystkich szkół, gdzie nauczanie odbywa się w języku polskim, promowali kierunki, opowiadali o możliwościach, jakie dają. Dbali o dobrą współpracę z lokalnymi mediami, zwłaszcza polskojęzycznymi – gościli w programach studyjnych, udzielali wywiadów.

Dr hab. Jerzy Halicki, dyrektor Filii, zapowiada w przyszłym roku przeprowadzkę uczelni do nowoczesnego budynku

| Fot. Marian Paluszkiewicz

– Zapewne nie bez znaczenia jest także perspektywa naszej przeprowadzki do nowego, własnego budynku. Prace idą dobrze, nie ma żadnych opóźnień, gmach prezentuje się okazale i młodzi ludzie to widzą. Wiedzą, że już niedługo będą mogli kształcić się w doskonałych warunkach. Liczę, że wiosną odbierzemy budynek od wykonawcy, zaczniemy go wyposażać, a latem będzie przeprowadzka. Mam nadzieję, że dyplomatorium w 2024 r. odbędzie się już w naszej własnej auli, przy ul. Makowej 22 – podsumowuje dr hab. Jerzy Halicki.

Konstanty Radziwiłł, ambasador RP na Litwie, wygłosił słowo do studentów i pracowników uczelni

| Fot. Marian Paluszkiewicz

W tym roku akademickim w Filii UwB po raz pierwszy uruchomiono kurs teologiczno-katechetyczny. To okazja dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę teologiczną oraz zdobyć kwalifikacje niezbędne do nauczania religii katolickiej w szkołach.

Kurs przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Filii UwB w Wilnie oraz osób z przygotowaniem pedagogicznym, które chcą zdobyć uprawnienia do nauczania religii katolickiej w szkołach. Sam kurs nie zapewnia przygotowania pedagogicznego. Zajęcia prowadzić będą przede wszystkim wykładowcy (duchowni) z polskich uczelni, ale także z archidiecezji wileńskiej. Kurs teologiczno-katechetyczny jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska polskich szkół, w których brakuje katechetów nauczających religii w języku polskim. Został przygotowany na mocy umowy o współpracy podpisanej pomiędzy rektorem UwB i arcybiskupem metropolitą wileńskim.

Polska uczelnia działa na Litwie od 17 lat. Wileńską Filię UwB ukończyło ok. 900 absolwentów.

Inaugurację roku akademickiego zaszczyciła obecnością przewodnicząca Sejmu RL Viktorija Čmilytė-Nielsen

| Fot. Marian Paluszkiewicz



