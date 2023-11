Olej, pozostały po produktach lub przyrządzaniu jedzenia, często jest wylewany do zlewu lub toalety, zapominając, iż tłuszcz osiadły na ściankach rur może zatkać kanalizację. Aby zachęcić ludzi do odpowiedzialnego postępowania z odpadami domowymi, mieszkańcom Wilna zostanie rozdysponowanych 25 tys. pojemników do gromadzenia oleju.

W tych specjalnych pojemnikach można wygodnie gromadzić resztki oleju. VAATC zauważa, że w tych pojemnikach należy gromadzić olej pozostały po smażeniu na patelni lub we frytownicy, np. po przygotowaniu frytek, pączków lub podobnych dań. Także należy gromadzić olej nadający się do przetworzenia, pozostały po gotowych do spożycia produktach, takich jak tuńczyk, śledzie, szproty, makrele, kulki serowe, nadziewane oliwki, suszone pomidory i in. Również ważne jest gromadzenie przeterminowanego oleju spożywczego, nie nadającego się do spożycia ze względu na zmianę smaku.

Do pojemników na resztki oleju nie wolno wlewać olejów kosmetycznych, syntetycznych, technicznych, a także spożywczych, które są wyłącznie składnikiem innych produktów spożywczych, np. majonezu.

Olej nie nadający się do użycia, zgromadzony w specjalnych lub innych pojemnikach, można będzie dostarczyć do dowolnego działającego w regionie dużego punktu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych. Adresy punktów oraz godziny ich pracy można znaleźć tutaj.

VAATC informuje, że zbiórka oleju nie nadającego się do użycia pozwoli na wykorzystanie go do produkcji biopaliw. Jednocześnie uniknie się niepotrzebnego i niebezpiecznego zanieczyszczenia: wylewając olej do systemu kanalizacyjnego osadza się on na ścianach rur, utwardza i zatyka rurociągi, naprawa których powoduje wiele niedogodności dla mieszkańców oraz wymaga dodatkowych kosztów.

