Polscy filmowcy darzą Wilno sympatią

Antoni Radczenko: Według jakiego klucza wybieraliście filmy do tegorocznej edycji Dni Filmu Polskiego w ramach Dni Kultury Polskiej w Wilnie?

Łukasz Skórko: Zależy nam na tym, żeby pokazywane przez nas filmy były jak najnowsze (wszystkie prezentowane przez nas tytuły miały swoją polską premierę kinową w 2022 albo 2023 r.) oraz żeby były różnorodne. Staramy się wyłącznie o filmy, które sami wcześniej obejrzeliśmy i uznaliśmy za dobre, ciekawe i wartościowe. W tym roku naszą propozycją dla najmłodszej widowni jest „Detektyw Bruno”. Następnie pokażemy „Prawdziwe życie aniołów”, czyli film, który prawdziwą walkę Krzysztofa Globisza z afazją pokazuje poprzez łagodny pryzmat fabuły filmowej. Wierzymy, że to film ważny i aktualny, a jednocześnie bardzo osobisty, dlatego szczególnie czekamy na dyskusję z twórcami zaplanowaną po seansie. Oprócz tego do dorosłej widowni kierujemy film „Filip” jako bardzo ciekawe i świeże kino historyczne oraz „Chrzciny”, czyli film również osadzony w historycznych realiach, ale obserwujący je z przymrużeniem oka. Dla młodzieży przygotowaliśmy zamknięty, edukacyjny pokaz filmu „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”, który uważamy za świetną rozrywkę, mogącą zachęcić młodych ludzi do filmowych poszukiwań.

„Chrzciny” (2022), reż. Jakub Skoczeń

| Fot. Facebook, mat.pras.

Czy w tym roku było łatwiej pozyskać prawa do filmów?

Proces pozyskiwania praw wyglądał bardzo podobnie do roku ubiegłego. Tym razem trochę wcześniej zaczęliśmy starać się o konkretne filmy, więc udało nam się z wyprzedzeniem zamknąć listę tytułów, które zaprezentujemy. Zarówno o „Detektywa Bruno”, jak i „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” staraliśmy się już rok temu, jednak z różnych przyczyn zdobycie licencji na pokaz nie było wówczas możliwe. Dlatego tym bardziej się cieszymy, że w tym roku, po wielu miesiącach starań, zaprezentujemy je najmłodszej (i tej znacznie starszej) widowni. W przypadku pozostałych filmów nie napotkaliśmy dużych trudności, co nas bardzo cieszy.

W ramach pokazów filmowych odbędą się również spotkania z twórcami. Czy twórcy chętnie zgodzili się na przyjazd do Wilna?

W tym roku odbędą się dwa spotkania: z twórcami filmu „Prawdziwe życie aniołów” oraz filmu „Chrzciny”. W obu przypadkach zależało nam na zebraniu całej grupy gości, żeby widzowie mieli szansę spotkać się i porozmawiać zarówno z osobami, których po raz pierwszy zobaczyli na ekranie chwilę wcześniej, jak i tymi, których twórczość znają już od dawna. Zaproszenie twórców nie należy jednak do łatwych zadań. Problemem jest przede wszystkim logistyka: konieczność odbycia podróży z Polski i rezerwacji co najmniej dwóch dni w kalendarzu. Choć aktorzy bardzo przychylnie patrzą na nasze wydarzenie, a samo Wilno darzą dużą sympatią, to jednak większość z nich nie może sobie pozwolić na taki wyjazd ze względu na rozmaite zajęcia. Kilka osób musiało zrezygnować ze względu na terminy. Jesteśmy jednak ogromnie szczęśliwi, że oba filmy reprezentować będą zarówno reżyserzy, jak i aktorzy. Dlatego zapraszamy serdecznie na dyskusje z Michałem Żurawskim i Jakubem Skoczniem (po projekcji „Chrzcin”) oraz z Juliuszem Chrząstowskim oraz Arturem W. Baronem (po „Prawdziwym życiu aniołów”).

„Prawdziwe życie aniołów” (2022), reż. Artur W. Baron

| Fot. Facebook, mat.pras.

Podobnie jak w roku ubiegłym wśród filmowych propozycji jest też pozycja dla najmłodszych – „Detektyw Bruno”. Czy twoim zdaniem edukację filmową trzeba zaczynać od najmłodszych lat?

Zdecydowanie! Słowo „edukacja”, szczególnie wśród młodzieży, przybrało niepotrzebnego nacechowania pejoratywnego, zwłaszcza w przypadku kultury filmowej. Tak naprawdę chodzi tu o wczesny kontakt z treściami audiowizualnymi, które bawią i uczą. Dlatego co roku pamiętamy o tym, żeby wyselekcjonować jakąś ciekawą propozycję dla najmłodszych widzów – tym razem jest to „Detektyw Bruno”. Jednocześnie cieszy nas nasza oferta skierowana do uczniów klas 10–12 szkół polskich, dla których przygotowaliśmy specjalny zamknięty pokaz edukacyjny filmu „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”. Jesteśmy przekonani, że ten dynamiczny, komiksowy i przepełniony przebojami film pozytywnie zaskoczy młodzież, dla której polskie kino, niestety, stało się synonimem patosu, nudy i przymusu.

„Detektyw Bruno” (2022), reż. Magdalena Nieć, Mariusz Palej

| Fot. Facebook, mat.pras.

W ubiegłym roku wspominałeś, że piszesz pracę licencjacką z filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Czy swoją przyszłość wiążesz z szeroko pojętym światem kina?

Pracę licencjacką obroniłem w lipcu tego roku. Obecnie kontynuuję okołofilmowe studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, na kierunku media audiowizualne i kultura cyfrowa. Swoją przyszłość zdecydowanie wiążę z kinem – przede wszystkim w kolejnych latach chciałbym kontynuować popularyzowanie polskiej kinematografii na Litwie poprzez organizację wydarzeń poświęconych kulturze filmowej. Mam nadzieję, że uda mi się też napisać kilka tekstów naukowych i krytyczno-filmowych (w najbliższej przyszłości chciałbym opublikować swoją pracę licencjacką w formie artykułu naukowego). Kto wie, może kiedyś uda mi się zrealizować także jakieś autorskie pomysły scenariuszy filmowych.

„Filip” (2022), reż. Michał Kwieciński

| Fot. Facebook, mat.pras.

Dni Filmu Polskiego będą się odbywać w ramach X Dni Kultury Polskiej w Wilnie, które rozpoczną się 23 listopada, a zakończą się 28 filmem „Chrzciny”, który wyreżyserował Jakuba Skoczeń.

Wywiad opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 46 (133) 18-24/11/2023