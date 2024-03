Prace należy wykonywać prawidłowo, starając się uniknąć powszechnie popełnianych błędów. Od staranności ich przestrzegania będzie zależeć, jakie plony będziemy zbierać w ciągu roku i jakie zgromadzimy na zimę.

Najważniejsze w ogrodzie

Prace porządkowe warto rozpocząć od cięcia suchych pędów bylin i traw ozdobnych, a także wyrwania zaschniętych roślin jednorocznych. Termin wiosenny jest praktyczniejszy od jesiennego, gdyż niektóre gatunki w formie suchej są ozdobne zimą, a ponadto nasiona mogą stanowić pokarm dla ptaków. Przycinanie należy wykonać wcześnie, zanim rozrosną się nowe, tegoroczne pędy. Dzięki temu ogranicza się ryzyko ich uszkodzenia. A oto ogólnie o pracach porządkowych i nasadzeniach w ogrodzie, o których trzeba pamiętać.

Odpady i osłony

Z poszczególnych zakątków w ogrodzie należy zgrabić odpady, np. suche liście i pędy, a z warzywniaka resztki pozbiorowe i ostatnie warzywa „zimowe”, np. jarmuż (lit. lapiniai kopūstai). Jeśli nie zawierają śladów chorób (np. nalotu) można umieścić je w kompostowniku. Od drugiej połowy marca można sadzić rośliny z gołym korzeniem, a także z uformowaną bryłą korzeniową, sprzedawane w pojemnikach. W rabatach i innych miejscach w ogrodzie wysiewa się chabry, nagietki, groszek pachnący, aksamitki, maki, gęsiówki i wiele innych roślin ozdobnych.

Intensywne prace w warzywniaku

W donicach na parapecie warto posiać nasiona pomidorów i papryki. Sadzonki wysadza się do ogrodu dopiero w maju! Od drugiej połowy miesiąca sieje się w pomieszczeniu nasiona selera, kalafiora i brokułu. Podłoże w warzywniaku trzeba przekopać, optymalnie glebogryzarką (ewentualnie szpadlem). Dzięki temu ziemia jest spulchniona, a jednocześnie zwalcza się szkodniki glebowe (np. pędraki i drutowce). Można zastosować kompost (w dowolnej ilości). Następnie podłoże wyrównuje się grabiami. Można już siać marchew, koper i koper, groch, bób, jarmuż, pietruszkę i pasternak.

Wiele osób zapomina zaprawić nasiona, dzięki czemu młode sadzonki są mniej narażone na choroby i szkodniki. Tymczasem można skorzystać z zapraw dostępnych w sklepach ogrodniczych lub wykorzystać mączkę bazaltową.

Ziemia „na odpoczynek”

Częstym błędem właścicieli ogrodów jest obsiewanie/sadzenie warzyw lub ziół na całej powierzchni warzywniaka. Trzeba pozostawić przynajmniej 20-25 proc. obszaru na „odpoczynek” dla gleby. W takich miejscach sieje się rośliny fitosanitarne bądź nawozy zielone. Przy okazji zwalcza się choroby i szkodniki. Należy jednocześnie pamiętać, aby nie siać/sadzić po sobie warzyw należących do tej samej rodziny, np. kapustowatych.

W ogrodzie ozdobnym

Jakie prace w ogrodzie w marcu wykonujemy na rabatach? Po pierwsze, usuwamy z krzewów, drzewek i innych roślin zimowe osłony, które chroniły je przed mrozem i śniegiem. Warto przejrzeć rośliny ozdobne, by sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń po zimie.

Wkrótce zaczną kwitnąć niektóre krzewy ozdobne — forsycje czy przepiękne magnolie. Na rabatach pojawiają się także pierwsze kwiaty cebulowe — przebiśniegi, narcyzy, szafirki czy krokusy. Pamiętajmy, że w okresie kwitnienia warto je nawozić — będą piękniej i dłużej kwitły.

Jeśli chcemy dodać swoim rabatom lub donicom nieco koloru, warto posadzić też wczesnowiosenne rośliny jednoroczne, które dobrze znoszą niskie temperatury, np. bratki czy prymulki.

Uprawiasz kwiaty ozdobne, które na zimę trzeba wykopywać i przechowywać w domu? Należą do nich np. mieczyki (gladiolusy), dalie, kanny oraz inne spektakularne gatunki i ich odmiany. Należy przejrzeć bulwy oraz usunąć te gnijące i uszkodzone. Na stałe miejsce wysadź je dopiero w maju — będą szybciej i obficiej kwitły.

Jeśli uprawiamy kwiaty jednoroczne z rozsady, większość popularnych gatunków wysiewa się do pojemników właśnie w marcu. Należą do nich letnie kwiaty, takie jak floksy, lobelie czy petunie. W marcu przychodzi też czas na przepikowanie do większych doniczek kwiatów, które zostały wysiane na koniec stycznia lub w lutym, np. pelargonii czy begonii.

Co w sadzie?

Druga połowa miesiąca to ostatni dzwonek na cięcie drzew ziarnkowych, pestkowych, porzeczki, agrestu i orzecha laskowego. Część drzewek owocowych mogłeś przycinać już w lutym, choć to marzec jest lepszym czasem na cięcie. Drzewa i krzewy znajdujące się w stanie bezlistnym warto opryskać preparatem olejowym przeciw przędziorkom (lit. voratinklinė erkė). Jabłonie i grusze warto potraktować preparatem przeciw parchowi.

Marzec to także idealna pora na coroczne przycinanie winorośli. Jeśli zrobisz to później, roślina wytworzy zbyt wiele soków i spotkasz się ze zjawiskiem, które w uprawie winorośli określa się jako wiosenny płacz łozy. Z cięcia wydostanie się tak dużo soku, że może to osłabić winorośl, która będzie chorować i źle zaowocuje w najbliższym sezonie.

Trawnik i te… krety!

W przypadku ciepłego przedwiośnia pierwsze koszenie trawnika można wykonywać już w końcu marcu. W razie konieczności usuwa się kretowiska.

Pisałem o tym wcześniej, dlatego zapraszam do Internetu na swoje „Polowanie na kreta — wymuszona »rozrywka« ogrodnika”, gdzie pełno porad dla walczących z tymi szkodnikami. W trawniku należy przeprowadzić wertykulację (poziome usuwanie „filcu”) i aerację (wykonywanie licznych, głębokich otworów w podłożu, dzięki czemu dany obszar jest lepiej napowietrzony). Jeśli teren jest spiętrzony, zaleca się potraktować go wałem ogrodniczym. W pustych miejscach na trawniku wykonuje się dosiewy trawy.

Tak na marginesie: już się w to nie bawię. Mój trawnik jest stary, więc puściłem go „samopas” — stał prawie dziki, ale kwiecisty i ładny!

