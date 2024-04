Gaz od Ignitisa staniał — to było jak niesmaczny żart…

Ignitis przed miesiącem zaproponował Państwowej Radzie Regulacji Energetyki (VERT) rewizję obecnie obowiązujących taryf poprzez ich odpowiednie obniżenie.

Będzie taniej, ale… tylko do 30 czerwca!

W biurze prasowym spółki Ignitis, poinformowano wówczas „Kurier Wileński”, że zmniejszą się ceny gazu dostarczanego do gospodarstw domowych. „Nasza spółka, po obniżeniu prognozowanej ceny zakupu gazu ziemnego w II kwartale 2024 r., z 48 do 29 euro za MWh, zaproponowała zatwierdzenie obniżonej taryfy dla I i II grupy odbiorców gazu ziemnego w wysokości ok. 24 centów za metr sześcienny” — napisano w przysłanym dla nas komunikacie prasowym.

Tymczasem, jak wynika z zastrzeżenia (a jakże — na samym dole, drobnym druczkiem…) — w otrzymanych od Ignitisa oficjalnych planach i cenach — zniżkowe bonusy będą działały tylko do 30 czerwca br.

A dlaczego nie choć do początku zimy?

„Jeśli rada zatwierdzi zaproponowane przez spółkę obniżone taryfy, to od 1 kwietnia cena gazu ziemnego dla wszystkich gospodarstw domowych spadnie średnio o około 24 proc.” — poinformowała spółka miesiąc temu.

Proroczy komentarz zwykłego użytkownika

Stanisław S. z podwileńskiej miejscowości po usłyszeniu wiadomości, że tanieje gaz, tylko się zaśmiał:

— Panie, co to za dobra nowina?! W ubiegłym sezonie, przed podrożeniem, płaciłem za ogrzewanie, swego — bądź co bądź dużego, bo 200-metrokwadratowego domu, co miesiąc do 80 euro. A tej zimy, to ledwo 150 euro wystarczało.

Pewnie — zaraz lato, to i bez ich łaski, ogrzewanie będzie za darmo, bo będzie ciepło.

— A jakie ceny będą jesienią? — pyta Stanisław i przypomina, jak to przed trzema laty skusił się na wymianę ogrzewania w domu, kiedy to Ignitis reklamował się, że ceny gazu spadły i teraz będzie taniej ogrzewać (dotychczas drogim) gazem niż prądem czy salarką. Jak opowiada, swój dobry, czeski kocioł „Atmos”, który był na polana i brykiety torfowe — wyłączył, bo drewno już wtedy zdrożało dwa razy. Teraz planuje, jak sąsiad, zainstalować baterie słoneczne, ale i tu jest hak. Teraz fotowoltaikę montuje niemal każdy, jak się mówi — i żuk, i żaba, bo po ok. pięciu latach inwestycja się zwraca.

Państwowy operator, który dotychczas chętnie skupował nadwyżki energii, teraz zaczął wstrzymywać wystawianie zezwoleń. Dlaczego? Bo ich poszczególne transformatornie nie mają wystarczających mocy…

Jak w Europie?

W czwartym kwartale 2023 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach Unii Europejskiej lub należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyniosła 201,2 zł/MWh i była ponad dwukrotnie niższa od średniej ceny tego paliwa w analogicznym okresie ubiegłego roku.

PLANY GAZU I CENY

Minimalny — zużycie roczne do 300 m³

Cena gazu — 1,05 euro/m³.

Miesięczny abonament — 0,56 euro.

Optymalny — zużycie roczne od 301 m³ do 20 000 m³

Cena gazu — 0,59 euro/m³.

Miesięczny abonament — 3,99 euro.

Maksymalny — zużycie roczne ponad 20 000 m³

Cena gazu — 0,55 euro/m³.

Miesięczny abonament — 3,99 euro.

Ceny wskazane z PVM

Ceny obowiązują od 1 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.