Ukraina planuje kontrofensywę

Prezydent Ukrainy udzielił wywiadu dla niemieckiego dziennika „Bild”. W rozmowie Zełenski podkreślił, że jego kraj na pewno zwycięży w wojnie z Rosją, ponieważ nie ma innej alternatywy. „Tak, Rosja ma więcej ludzi, więcej broni. Ale zjednoczony Zachód ma nowoczesne systemy uzbrojenia. Dlatego otrzymamy określone technologie. A jeśli nadal będziemy zwiększać produkcję, jeśli otrzymamy licencje od naszych partnerów, to nie jest to kwestia liczby ludzi. To kwestia dobrej jakości broni” — podkreślił Zełenski.

„Nie możemy mu ufać”

Zapytany o możliwe negocjacje ze stroną rosyjską prezydent Ukrainy podkreślił, że Putinowi nie można ufać. „Wszystko, co do tej pory powiedział — potem postępował inaczej. Nie możemy mu ufać. We wszystkim możemy się dogadać, tylko pytanie, czy on to wypełni” — zaakcentował Zełenski.

Niezależnie od tego, że od wielu miesięcy pakiet pomocy Ukrainie ugrzązł w Kongresie Stanów Zjednoczonych, USA nadal wspiera Kijów. Centralne dowództwo armii amerykańskiej poinformowało w ubiegłym tygodniu, że przekazało Ukrainie broń, która wcześniej została zarekwirowana Iranowi. Stronie ukraińskiej przekazano ponad 5 tys. karabinów, granatników i ponad pół miliona sztuk amunicji strzeleckiej. Stany Zjednoczone w ubiegłym roku przechwyciły irańską dostawę broni dla jemeńskiej bojówki Huti. „To wystarczająco dużo sprzętu, by wyposażyć jedną ukraińską brygadę w karabiny. Ta broń pomoże Ukrainie bronić się przed rosyjską inwazją” — napisano w oświadczeniu.

Trik wyborczy

Ostatnio było głośno, kiedy do mediów trafiła wypowiedź Donalda Trumpa, który miał powiedzieć, że w zamian za pokój z Rosją Ukraina ma zrzec się Krymu i Donbasu. Zdaniem nowego przewodniczącego sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Arvydasa Pociusa jest to zwykły chwyt wyborczy w trakcie trwającej kampanii prezydenckiej w Ameryce. „Najbardziej prawdopodobne, że jest to przedwyborczy trik, którym chce się wywołać poruszenie i być może bardziej ostrą dyskusję” — powiedział dla LRT poseł. Jego zdaniem, w sprawie przyszłych rozmów pokojowych zdecydować ma przede wszystkim sama Ukraina. „Na razie trudno mi sobie wyobrazić, że można teraz wywierać presję na Ukrainę w sprawie takiego scenariusza” — oświadczył polityk i były wojskowy.

Wzrosła liczba ofiar

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka oświadczyło, że w marcu bieżącego roku, porównując z tym samym okresem w roku poprzednim, liczba ofiar cywilnych na Ukrainie zwiększyła się o 20 proc. W raporcie podaje się, że w ubiegłym miesiącu zginęło lub zostało rannych co najmniej 57 ukraińskich dzieci, czyli dwukrotnie więcej niż w lutym. Ofiarami eksplozji min i niewybuchów padło co najmniej 28 osób (zabici i ranni), w tym siedmiu pracowników rolnych.

Przed kilkoma dniami Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w marcu strona rosyjska atakowała Ukrainę przy pomocy ponad 3 tys. kierowanych bomb lotniczych, 600 dronów i 400 pocisków rakietowych. Na początku kwietnia prezydent Ukrainy podpisał ustawę, która obniża wiek osób podlegających poborowi z 27 do 25 lat. Po podpisaniu mobilizacja będzie dotyczyła ludzi w przedziale wiekowym od lat 25 do 60. Dyskusje nad ustawą trwały prawie rok, ponieważ obawiano się, że może wywołać protesty społeczne. Obawiano się też reakcji pracodawców, którzy niejednokrotnie podkreślali, że mobilizacja może przyczynić się do braku pracowników, co automatycznie pogorszy sytuację gospodarczą w kraju.

