— Bardzo sceptycznie podchodzę do takich decyzji prokuratury, zwłaszcza gdy są one ze sobą sprzeczne. Kiedy mieliśmy, powiedzmy, tego samego Žemaitaitisa, to z powodu wiersza, w którym porównał Izrael do Putina i sformułował inne antysemickie hasła, jest on podejrzanym w sprawie podżegania do nienawiści. Tymczasem, kiedy mamy osobę nawołującą do nielojalności wobec państwa, kiedy osoba mówi, że nie może się doczekać okupacji Rosji, kiedy mówi, że gdyby miał broń to wystrzelałby wszystkich członków Sejmu, kiedy osoba ta jest bardzo krytyczna wobec samego państwa — to w tym przypadku bardzo dziwne jest dla mnie to, że prokuratura nie widzi poważnego problemu i podżegania do nienawiści, mimo że w rzeczywistości osoba ta emanuje nienawiścią wobec państwa. Ta różnica zdań naprawdę rodzi wiele poważnych pytań — oceniła w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Agnė Širinskienė.

Wypowiedź Valinskasa

Przypomniała także wypowiedź litewskiego showmana, producenta i prezentera telewizyjnego Arūnasa Valinskasa, który mówił: „Tomaszewski jest absolutnym żukiem koloradzkim, który choć otrzymuje finansowanie na swoją partię z budżetu Litwy, okazał się antypaństwowcem. Takich w ogóle trzeba rozstrzeliwać. Po jednym w ciągu roku. Zaczynając od niego”.

— Zwłaszcza, że już w przeszłości mieliśmy do czynienia z przykładami odmiennego traktowania, gdy np. pan Valinskas obiecał strzelać do Polaków, poczynając od pana Tomaszewskiego. Wówczas prokuratura również nie dopatrzyła się nawoływania do nienawiści. Dlatego więc wybiórczość nawoływania do nienawiści wygląda w oczach prokuratury bardzo dziwnie — zaznaczyła Širinskienė.

Prokuratura Okręgowa w Wilnie w odpowiedzi dla telewizji TV3 zaznaczyła, że dochodzenie przedprocesowe w sprawie podejrzenia o podżeganie przeciwko jakiejkolwiek narodowej, rasowej, etnicznej, religijnej lub innej grupie ludzi zostało zakończone, ponieważ nie ustalono, że popełniono przestępstwo lub wykroczenie kryminalne.

Policja nie komentuje

Tomas Bražėnas, rzecznik Komisariatu Policji Okręgu Wileńskiego poinformował „Kurier Wileński”, że pochodzący z rej. solecznickiego Gienadij Rogacz wcześniej był już znany policji.

— Dochodzenie w sprawie możliwego nielegalnego czynu obywatela (Gienadija Rogacza — przyp. aut.) było prowadzone przez funkcjonariuszy Rejonowego Komisariatu Policji w Solecznikach na podstawie art. 170 ust. 2 kodeksu karnego. Śledczy stwierdzili, że osoba ta była wcześniej znana policji z innych nielegalnych czynów (jednak nie są one związane z podżeganiem przeciwko jakiemukolwiek narodowi, rasie, grupie etnicznej, religijnej lub innej grupie ludzi). Nie mamy podstaw prawnych do dalszego komentowania spraw osób prywatnych — poinformował nas Tomas Bražėnas.

Osoba, która przedstawia się jako 22-letni Gienadij Rogacz, na czacie wideo opublikowanym na Youtube w listopadzie ub. roku wyraziła poparcie dla wojny Rosji na Ukrainie i poniżyła Litwę, twierdząc, że jeśli ktoś „da kałasznikowa, to zastrzeli cały Sejm”. Nagranie zostało upublicznione przez Ukraińca Edgara Myrotworca, który na swoich portalach społecznościowych udostępnia rozmowy, w których udaje osobę popierającą Rosję.

Policja wszczęła śledztwo w sprawie podżegania do nienawiści w grudniu 2023 r., po tym jak parlamentarzysta, obecny minister ochrony kraju Laurynas Kasčiūnas, zwrócili się do prokuratury.

