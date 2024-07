„Jesteśmy zadowoleni zarówno z zainteresowania pracodawców programem, jak i aktywnego udziału w nim młodych ludzi. Świadczy to o tym, że młodzi ludzie z rejonu wileńskiego są zmotywowani i doceniają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz efektywnego wykorzystania czasu letniego. Jest to ważne również dla ich rozwoju osobistego, pomagania im zrozumieć wartości i priorytety życia. Będziemy dążyć do dalszego rozwijania i udoskonalania tej inicjatywy, aby jeszcze więcej drzwi otwierało się młodym ludziom na odkrycie swojego powołania i skuteczną integrację na rynku pracy” — mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Celem programu „Lato zajętości i integracji młodzieży na rynku pracy”, jest stworzenie sprzyjających warunków do zwiększania zatrudnienia młodych ludzi w okresie wakacji (lipiec-sierpień, a więc nie w czasie procesu edukacyjnego). Realizując ten program, dąży się do promowania współpracy młodzieży z pracodawcami działającymi na terenie samorządu rejonu wileńskiego, poprawy jakości poradnictwa zawodowego młodzieży i zatrudnienia w okresie wakacji.

Na udział w programie zdecydowało się 13 pracodawców, wśród nich: Centrum Kultury w Niemenczynie, Centrum Kultury w Rudominie, MS „Tottis”, ZSA „Skurzdėliukų Namai”, ZSA „Geras valymas”, ZSA „Jozita”, ZSA „Green tora”, ZSA „Kino studija”, rolnik z rejonu wileńskiego i in.

Pracodawcy będą wypłacać młodym ludziom uzgodnione wynagrodzenie. Samorząd przeznaczy pracodawcom dotację w wysokości odpowiednio 300 i 150 euro dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Dofinansowanie będzie naliczane według przepracowanego czasu, nie mniej jednak niż 10 dni.

Od 21 maja do 14 czerwca trwała rejestracja do programu letniego zatrudnienia młodzieży. Mogą w nim wziąć udział młodzi ludzie w wieku od 14 do 18 lat, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania na terenie samorządu rejonu wileńskiego i uczą się w ramach kształcenia podstawowego, średniego lub zawodowego.

