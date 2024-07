Trzy krzyże nad Wilnem

Uroczystość ta mogła stać się asumptem do tego, by wileńskie krzyże wpisały się na stałe do symboliki Armii Krajowej. Środowisko kombatantów wileńskiej AK sięgnęło po projekt opracowany przez pochodzącego z Wilna, a zmarłego dwa lata wcześniej por. Romualda Nowickiego, oficera Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Według jego pomysłu w listopadzie 1989 r. w warsztacie mistrza grawerskiego Zbigniewa Cegielskiego w Warszawie powstała patryca, a następnie matryca i wreszcie odznaka pamiątkowa dla uczestników walk o Wilno podczas operacji „Ostra Brama”. Srebrzony i oksydowany znak, tłoczony z miedzi, o wymiarach 34×21 mm przedstawia kotwicę Polski Walczącej na tle Góry Trzykrzyskiej. Na środkowym krzyżu widnieją litery „AK” i data „1944”. U dołu odznaki, na wstędze znajduje się napis „WILNO”.

| Fot. mat. pras.

Skromny, ale jednocześnie gustowny projekt został dostrzeżony w kolejnych latach. Z inicjatywy instruktora harcerskiego i kolekcjonera akowskich odznak Lesława J. Welkera w 1996 r. (emisja była spóźniona o dwa lata) z okazji 50. rocznicy operacji wybita została odznaka wykorzystująca poprzedni motyw. Odznaka, w nakładzie zaledwie 50 egzemplarzy, zrealizowana została w warsztacie grawerskim Metaloplastyka Z.A. Kowalski w Lublinie dla uczestników wyjazdu Okręgu Toruń Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej do Wilna. Góra Trzykrzyska z biało-czerwoną kotwicą Polski Walczącej zostały wpisane w złote koło o średnicy 40 mm. Pod symbolem Polskiego Państwa Podziemnego na niebieskiej szarfie widnieje napis „OSTRA BRAMA”, a pod nim dwa zielone wieńce: dębowy i laurowy. Dodatkowo w centrum odznaki znalazły się niewielkie inicjały „LJW”, należące do inicjatora wznowienia.

Odznaka pamiątkowa związana z operacją „Ostra Brama”

| Fot. mat. pras. Odznaka pamiątkowa związana z operacją „Ostra Brama”

| Fot. mat. pras.

W trakcie przygotowań do obchodów 80. rocznicy walk o Wilno powrócono do pięknego motywu. Z inicjatywy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, przy wydatnym wsparciu centrali Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, w pracowni grawerskiej Andrzeja Panasiuka w Warszawie powstała jubileuszowa odznaka. Wybita została z mosiądzu, srebrzona, a następnie oksydowana i przecierana, by wydobyć głębię z warstw i podkreślić szczegóły. Posiada niemal niezmieniony kształt, ale inne wymiary: 29×19 mm. Uwzględniając datę rocznicy, po bokach odznaki znalazły się daty „1944” i „2024”. Wpinka kolportowana będzie bezpłatnie podczas wszystkich uroczystości poświęconych 80. rocznicy operacji „Ostra Brama”.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 26 (76) 06-19/07/2024