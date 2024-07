— Codziennie składanych jest kilka wniosków o sprawdzenie, czy osoba z zaświadczeniem lekarskim jest rzeczywiście chora, czy też wykorzystuje zwolnienie lekarskie jako dodatkowe dni wolne. Ważne jest, aby wiedzieć, że istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać podczas otrzymywania zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie nie jest dodatkowym urlopem ani czasem na rozwój osobisty. Zwolnienie lekarskie ma na celu dać pracownikowi czas na powrót do zdrowia. W tym okresie dana osoba musi skoncentrować się na swoim zdrowiu, a SoDra wypłaca zasiłek chorobowy — przypomina w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Małgorzata Kozicz, rzeczniczka prasowa SoDry.

Kiedy można stracić zasiłek chorobowy

Gdy lekarz wystawia zaświadczenie o chorobie, informuje pacjenta o systemie leczenia i zasadach postępowania obowiązujących w okresie choroby. Naruszenie zasad postępowania podczas zwolnienia lekarskiego ma miejsce, gdy dana osoba nie przestrzega schematu leczenia i procedur zaleconych przez lekarza, spożywa alkohol i inne środki odurzające, pracuje, uczęszcza na zajęcia edukacyjne, podróżuje, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rozrywkowych lub innych, bądź zachowuje się w sposób, który może przedłużyć okres niezdolności do pracy.

Naruszenie zasad zachowania się podczas zwolnienia lekarskiego z powodu choroby może zostać wykryte przez lekarzy, pracodawców oraz SoDrę na podstawie dokumentacji potwierdzającej złamanie zasad postępowania. Najczęściej SoDra otrzymuje zgłoszenia naruszeń od pracodawców, instytucji, przedstawicieli społeczeństwa lub lekarzy. Każdy przypadek jest oceniany indywidualnie.

SoDra monitoruje zwolnienia lekarskie

— Specjaliści SoDry prowadzą monitoring zwolnień lekarskich, do tego celu wykorzystując systemy informatyczne — oprogramowanie, które analizuje wystawianie zaświadczeń o zwolnieniu lekarskim według określonych kryteriów oceny ryzyka. W przypadku wykrycia jakichkolwiek naruszeń podczas choroby, dana osoba jest wzywana na komisję lekarską, w skład której wchodzą także przedstawiciele SoDry. W 2023 r. prawie 6 tys. osób, które zostały uznane za tymczasowo niezdolne do pracy, zostało wezwanych na badanie lekarskie w celu oceny ich stanu zdrowia i zdolności do pracy. Kolejne 400 osób zostało wezwanych do komisji lekarskiej na podstawie wniosków pracodawców i innych instytucji o sprawdzenie ważności zaświadczeń o nieobecności z powodu choroby wystawionych ich pracownikom —tłumaczy Małgorzata Kozicz.

Kontrola zaświadczeń chorobowych jest przeprowadzana przed wypłatą zasiłków chorobowych, więc w większości przypadków, w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, zasiłki chorobowe po prostu nie są wypłacane. W 2023 r. kwota niewypłaconych zasiłków chorobowych po kontroli wyniosła 68 tys. euro.

— W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów w momencie wypłaty zasiłku chorobowego, zasiłek chorobowy musi zostać zwrócony. W 2023 r. w ten sposób zwrócono 24 tys. euro nadpłaconego zasiłku chorobowego. Kolejnym 22 osobom, które przekroczyły granicę Litwy podczas zwolnienia lekarskiego w 2023 r., postanowiono nie wypłacać zasiłku chorobowego na łączną kwotę 3 tys. euro — informuje rzeczniczka prasowa SoDry.

Czytaj więcej: Pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać zwolnienia lekarskie