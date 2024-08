„Samorząd rejonu wileńskiego po raz pierwszy w tym roku realizuje budżet partycypacyjny, którego celem jest włączenie mieszkańców w podejmowanie decyzji. To ważne działanie, które było też założone w programie wyborczym. (…) Zachęcam wszystkich do aktywności: głosujcie na inicjatywy, które Wam się spodobały i zachęcajcie do tego swoich sąsiadów, przyjaciół i znajomych” — mówi mer Robert Duchniewicz.

Do 6 czerwca br. do zgłaszania pomysłów w jaki sposób uczynić środowisko życia jeszcze bardziej atrakcyjnym i wygodnym zaproszono mieszkańców, którzy ukończyli 18. rok życia i mieszkają na terenie rejonu wleńskiego.

Mieszkańcy zgłosili 20 propozycji, Komisja pod głosowanie wybrała 16 pomysłów (5 projektów — małej objętości, 9 projektów — średniej objętości i 2 projekty — wielkiej objętości), które spełniły kryteria oceny.

Na realizację pomysłów w tym roku zaplanowano 100 tys. euro, z czego około 15 tys. euro, zgodnie z odrębną procedurą, zostaną przeznaczone dla budżetu, w którym uczestniczą uczniowie.

Możliwość głosowania i niezbędne warunki

Na inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców do budżetu partycypacyjnego mogą głosować wszystkie osoby, które ukończyły 18. rok życia i zadeklarowały miejsce zamieszkania na terenie rejonu wileńskiego. Jeden mieszkaniec ma prawo oddać głos na nie więcej niż 3 projekty, oddając po jednym głosie w każdej kategorii.

Sposobem elektronicznym na pomysły, które się spodobały, możesz głosować na stronie: https://dalyvauk.vrsa.lt/projektai.

Aby oddać głos drogą elektroniczną, zostaniecie przekierowani do portalu „Elektroniczna bramka rządu”, za pośrednictwem, którego sprawdzimy, czy jesteś pełnoletnim mieszkańcem rejonu wileńskiego. Dzięki temu będziemy też mieć pewność, że każdy mieszkaniec głosuje tylko raz.

Ci, którzy nie mają możliwości głosowania internetowo, mogą oddać swój głos na inicjatywy obywatelskie, udając się do Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno), gabinet 102, Wydział Stanu Cywilnego. Mieszkańcy mogą głosować fizycznie w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 11:00.

Po przybyciu do Samorządu otrzymasz kartę do głosowania, zaznaczysz projekty, które Ci się spodobały, podpiszesz dokument głosowania i wrzucisz go do urny. Nie zapomnij zabrać ze sobą dokumentu tożsamości, bo pracownicy Samorządu sprawdzą, czy jesteś mieszkańcem rejonu, gdyż głosować mogą wyłącznie osoby, które zadeklarowały miejsce zamieszkania na terenie rejonu wileńskiego.

Uwaga! Po oddaniu głosu dwa razy — zarówno w formie elektronicznej, jak i fizycznym wypełnieniu karty do głosowania — jest ważny głos elektroniczny. Po wypełnieniu kilku kart do głosowania, ważny jest ostatni głos, zgodnie z datą wpisaną na karcie do głosowania.

Po zapoznaniu się z wynikami głosowania mieszkańców, zostanie opracowana i opublikowana lista projektów. Samorząd ogłosi 3 zwycięzców. Projekty, które otrzymają najwięcej głosów mieszkańców, zostaną zrealizowane w ciągu 1-2 lat, angażując w ten proces autora pomysłu. Pomysły na projekty w 100 proc. będą finansowane ze środków budżetu Samorządu.

Wszystkie pomysły, ich opisy i procedurę głosowania można znaleźć na stronie internetowej: https://dalyvauk.vrsa.lt.

