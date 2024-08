Jak rozpoznać dobry miód?

Pierwsze miodobranie rozpoczyna się pod koniec maja lub na początku czerwca. Wszystko jest uzależnione od warunków atmosferycznych. Sezon na miód kończy się pod koniec lipca lub w sierpniu. Według pszczelarzy miód najlepiej sprzedaje się od lipca do października, właśnie w tych miesiącach jest na niego największy popyt. Specjaliści Państwowej Służby ds. Żywności i Weterynarii w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” radzą, jak wybrać dobry miód.

„Wybierając miód, konsumenci powinni wybierać go przede wszystkim u pszczelarza, który cieszy się dobrą reputacją. Dobry miód powinien być też oznakowany. Na etykiecie powinna być informacja o tym, skąd pochodzi, kto go zebrał, jaki to jest miód i jaka jest data przydatności do spożycia” — radzą specjaliści.

Szklane pojemniki

Specjaliści radzą, żeby wybierać miód w szklanym pojemniku, ponieważ jest to najlepszy sposób na sprawdzenie konsystencji miodu i poziomu krystalizacji. Większość litewskich pszczelarzy, aby zapewnić stabilność i jakość swojego miodu, pakuje go w opakowania komercyjne natychmiast po jego wydobyciu. Miód pakowany w ten sposób ma specyficzny wygląd: w handlu jest zwykle skrystalizowany, z białą warstwą glukozy widoczną na powierzchni, co wskazuje, że nie był narażony na działanie wysokich temperatur podczas pakowania, a zatem dobrze zachował swoje właściwości. Warto zatem zwracać uwagę na wygląd miodu i mieć świadomość, że miód krystalizuje się z czasem, gdyż płynny miód nie jest trwały długo po jego wydobyciu.

Miód podejrzany

Ponadto najbardziej podejrzany powinien być miód o konsystencji płynnej, który nie skrystalizował się po upływie 3 miesięcy od pozyskania. Miód o konsystencji płynnej jest typowy dla mieszanek miodów, które podczas pakowania zostały poddane procesom technologicznym (podgrzewanie, mieszanie, homogenizacja), które wpływają na cechy jakościowe i smakowe miodu oraz zmieniają jego konsystencję. „Mieszanie miodu wytworzonego z nektaru z różnych roślin może powodować jego rozwarstwienie na warstwy płynne i skrystalizowane podczas przechowywania, co pogarsza jego przydatność rynkową i powinno prowadzić konsumenta do wątpliwości co do jakości miodu” — poinformowano nas Państwowej Służbie ds. Żywności i Weterynarii.

Co z kolorem?

Kolor miodu może być różny, od bezbarwnego do ciemnobrązowego, konsystencja od płynnej do skrystalizowanej, a zapach i smak zależą od rodzaju rośliny miododajnej. Należy unikać miodu, który ma bąbelki lub kwaśny smak, ponieważ może to oznaczać, że miód skwaśniał. Zgodnie z normami miód nie ma określonego okresu przydatności do spożycia, więc to sami producenci miodu określają okres przydatności do spożycia (zwykle mniej więcej od roku do dwóch lat).

Jak przechowywać miód?

Miód należy przechowywać w ciemnym, chłodnym miejscu w szczelnych pojemnikach, które nadają się do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Pomieszczenie do przechowywania musi być suche i dobrze wentylowane. Nie zaleca się przechowywania miodu w pojemnikach cynkowych, miedzianych lub żelaznych.

Supermiód i jego właściwości

Miód gryczany wyróżnia się wysoką zawartością składników mineralnych, witamin oraz enzymów. Dzięki temu ma silniejsze działanie antybiotyczne, przeciwzapalne i przeciwutleniające niż inne miody. Wspomaga funkcjonowanie wątroby, wpływa korzystnie na pracę serca i stan naczyń krwionośnych, które wzmacnia i uelastycznia.