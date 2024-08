Prace projektowe i budowlane kampusu wojskowego o powierzchni 170 ha będą prowadzone przez Eikos statyba. Umowa z tą firmą na prace projektowe i budowlane o wartości 125 mln euro została podpisana przez Ministerstwo Ochrony Kraju na początku sierpnia br.

W symbolicznej uroczystości wzięli udział: premier Ingrida Šimonytė, minister ochrony kraju Laurynas Kasčiūnas, dowódca Sił Zbrojnych Litwy generał Raimundas Vaikšnoras oraz sekretarz stanu niemieckiego Ministerstwa Obrony Nils Hilmer.

„Swoją obronność i stworzenie warunków dla obecności swoich sojuszników na terenie Litwy postrzegamy bardzo poważnie” — przemawiała premier Ingrida Šimonytė.

„Naszym celem nie jest grożenie ani straszenie. Nie wywyższamy ani nie czcimy siły, tak jak to robią nasi przeciwnicy. Musimy być pewni, że gdyby powstała taka potrzeba, nie zabraknie ani woli, ani siły, by komukolwiek, kto zechce wypróbować naszą siłę, minęła chęć, by to robić. Jest to jeszcze jeden dowód naszych starań, by zapewnić naszym partnerom najlepsze warunki służby na Litwie, ponieważ bez naszego bezpieczeństwa nie ma również ich bezpieczeństwa, a bez ich bezpieczeństwa nie ma naszego bezpieczeństwa. Jesteśmy wszyscy razem w tej walce dobra i zła. Jesteśmy po dobrej stronie” — mówiła premier, dziękując niemieckiemu rządowi „za przyjęcie historycznych decyzji”.

Minister ochrony kraju Laurynas Kasčiūnas stwierdził, że budowa niemieckiego miasta wojskowego tworzy „bardzo poważną architekturę odstraszającą”. „Oznacza to zmianę w procesie planowania NATO, podczas gdy w zasadzie przeszliśmy teraz na odstraszanie poprzez zaprzeczanie, posiadanie tu takich sił, by wróg nawet nie rozważał wkroczenia w swoich zabłoconych butach na terytorium Litwy” — powiedział Kasčiūnas.

Jak dodał, podczas pierwszego etapu budowy powstaną budynki administracyjne, infrastruktura potrzebna do utrzymania sprzętu wojskowego, place, magazyny, warsztaty naprawcze, garaże dla techniki wojskowej, jak również budynki mieszkalne dla 600 żołnierzy. Minister zapowiedział, że infrastruktura będzie przypominała miasteczko wielkości Szyłel (lit. Šilalė). Rozmieszczone zostanie na powierzchni 200 ha.

„Dzisiaj jest historyczny dzień, historyczny moment, w którym za kilka lat powstanie jeden z największych projektów w historii odrodzonej Litwy — wystarczająco nowoczesne miasto wojskowe, którego do tej pory nie mieliśmy” — powiedział gen. Raimundas Vaikšnoras.

Według niego pojawienie się niemieckiej brygady jest ważnym czynnikiem odstraszającym, a obywatelom Litwy daje „większe poczucie bezpieczeństwa”.

Gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, Wilno i Berlin porozumiały się w sprawie stałego rozmieszczenia niemieckiej brygady na Litwie. Większość brygady będzie stacjonować na poligonie rudnickim. Litwa w tym czasie obiecuje przygotować niezbędną infrastrukturę.

Berlin planuje rozmieszczenie brygady na Litwie do 2027 r. Niemcy zapowiedziały, że tempo przesiedleń będzie zależało od gotowości Litwy do przyjęcia żołnierzy i ich rodzin, stworzenia niezbędnych warunków. Brygada będzie liczyła ok. 5 tys. żołnierzy. Jedna trzecia z nich przyjedzie z rodzinami.

Ministerstwo Ochrony Kraju szacuje, że inwestycje w infrastrukturę wojskową i szkoleniową potrzebną do przyjęcia niemieckiej brygady mogą sięgnąć 800 mln euro.

Na początku kwietnia na Litwę przybył pierwszy element brygady niemieckiej na Litwie. Nieco ponad 20 żołnierzy osiedliło się w Wilnie i jest odpowiedzialnych za planowanie przerzutu brygady na Litwę, dostosowując wymagania dotyczące infrastruktury wojskowej.

