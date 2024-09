Upamiętnienie ofiar zamordowanych w Ponarach

25 września o godz. 12:00 w Kwaterze Polskiej w Ponarach zostanie odprawiona Msza św., odbędzie się Apel Pamięci z udziałem Wojska Polskiego i złożenie wieńców.

Las ponarski był świadkiem zbiorowych egzekucji przeprowadzanych przez okupantów niemieckich i ich litewskich kolaborantów w latach 1941-1944. O tym, co działo się w Ponarach, przekazują notatki mieszkańca tej miejscowości Kazimierza Sakowicza, jakie obejmują okres od lipca 1941 r. do listopada 1943 r., a stanowią owoc jego obserwacji z okna na poddaszu domu. Zapisywał zarówno to, co sam widział, jak i to, co usłyszał od innych. Notatki chował do butelek i zakopywał w ogrodzie, natrafiono na nie po wojnie.

„Na podstawie tych notatek została wydana publikacja – „Dziennik” Kazimierza Sakowicza – wstrząsająca relacja o masowej zbrodni. W tym roku upamiętnimy również 80. rocznicę śmierci Kazimierza Sakowicza – świadka dokonywanych masowych egzekucji w Ponarach” – mówi Edward Trusewicz, wiceprezes Związku Polaków na Litwie.

Chętni wybrania się na uroczystość mogą skorzystać z nieodpłatnego transportu – 25 września o godz. 11:00 od Domu Polskiego w Wilnie odjedzie autokar (obowiązuje rejestracja drogą mailową biuro@zpl.lt bądź telefonicznie 00370 5 233 1056).

