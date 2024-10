W pierwszym dniu wyborów do Sejmu głosowało ponad 44 tys. wyborców

We wtorek, 8 października, ruszyło głosowanie przedterminowe w wyborach do Sejmu. Pierwszego dnia wyborów wyborcy wykazali się większą aktywnością niż cztery lata temu. Jak informuje Główna Komisja Wyborcza (GKW), głosowanie przedterminowe potrwa do 10 października do godz. 20:00.