Drodzy wyborcy,

W niniejszej publikacji dla wyborców mniejszości narodowych przekazujemy Państwu najważniejsze informacje o wyborach do Sejmu, które odbędą się 13 października 2024 roku. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do aktywnego i obywatelskiego udziału w życiu politycznym i do wyboru 141 posłów do litewskiego parlamentu.

Lina Petronienė, przewodnicząca Głównej Komisji Wyborczej

13 października 2024 r. obywatele Republiki Litewskiej mieszkający na Litwie i za granicą wybiorą 141 posłów do Sejmu Republiki Litewskiej.

Co warto wiedzieć?

Wybory do Sejmu odbędą się na terytorium Litwy oraz w placówkach dyplomatycznych za granicą.

Wybory do Sejmu odbędą się w jednym okręgu wielomandatowym pokrywającym się z terytorium Republiki Litewskiej i 71 okręgach jednomandatowych.

Obywatele Litwy głosujący na Litwie i za granicą otrzymają te same karty do głosowania w okręgach wielomandatowych i różne karty do głosowania w okręgach jednomandatowych, w zależności od okręgu jednomandatowego, w którym wyborca zadeklarował swoje miejsce zamieszkania.

Z tego powodu w niedzielę w dzień wyborów parlamentarnych wyborcy będą mogli głosować wyłącznie w lokalach wyborczych znajdujących się w granicach ich okręgów wyborczych.

Wybory do Sejmu są organizowane przez Główną Komisję Wyborczą (lit. Vyriausioji rinkimų komisija, VRK) i przeprowadzane przez Okręgowe Komisje Wyborcze, które działają w granicach okręgów wyborczych.

Terytoria okręgów wyborczych podzielone są na obwody wyborcze. Są one tworzone z myślą o wygodzie wyborców aby łatwiej mogli dotrzeć do lokali wyborczych oraz z uwzględnieniem liczby wyborców, która nie może przekroczyć 5 tys. na jeden lokal wyborczy. Pracę w nich organizują okręgowe komisje wyborcze. W tych wyborach parlamentarnych obywatele będą mogli głosować łącznie w 1895 lokalach wyborczych.

Głosowanie w placówkach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i na statkach pływających pod banderą Republiki Litewskiej organizują i głosy liczą komisje wyborcze.

Kto może głosować w tych wyborach?

Do głosowania na posłów do Sejmu uprawnieni są obywatele Republiki Litewskiej, którzy osiągnęli wiek 18 lat, mieszkający zarówno na terytorium Republiki Litewskiej, jak i za granicą.

Lista wyborców jest sporządzana na podstawie danych z rejestru ludności Litwy, który jest prowadzony przez Państwowe Centrum Rejestrów. Gwarantuje to, że nikt nie zostanie wpisany na listę wyborców dwukrotnie.

Według danych Głównej Komisji Wyborczej, do głosowania w tych wyborach uprawnionych będzie łącznie ponad 2 miliony 370 tysięcy wyborców.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Sprawdzić, czy jesteś w spisie wyborców możesz na portalu e-usług www.rinkejopuslapis.lt lub dzwoniąc pod krótki numer informacyjny 1855.

Zawiadomienie o wyborach

W miarę zbliżania się wyborów członkowie Okręgowych Komisji Wyborczych rozsyłają wyborcom zawiadomienia o wyborach. Ważne jest, aby wiedzieć, że zawiadomienia o terminie głosowania są wrzucane do skrzynek pocztowych wyborców. Są one dostarczane osobiście tylko tym wyborcom, którzy są uprawnieni do głosowania w domu.

Jedno zawiadomienie jest wysyłane do wszystkich wyborców zarejestrowanych pod tym samym adresem (w tym samym mieszkaniu lub domu).

W związku z tym VRK przypomina, aby w okresie poprzedzającym wybory sprawdzali swoje skrzynki pocztowe.

Warto wiedzieć, że zawiadomienie o wyborach jest jedynie dokumentem informacyjnym. Nie musisz zabierać go ze sobą, gdy idziesz głosować. Jedynym dokumentem, którego będziesz potrzebować do głosowania, jest dokument potwierdzający tożsamość.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Gdzie i kiedy głosować?

W wyborach parlamentarnych wyborcy mają prawo głosować nie tylko w dniu wyborów, ale także przedterminowo.

We wszystkich przypadkach podczas głosowania musisz mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument wydany w Republice Litewskiej ze zdjęciem wyborcy i numerem osobowym (lit. asmens kodas).

Głosowanie przedterminowe

Wszyscy wyborcy na Litwie mogą również głosować z przedterminowo, niezależnie od tego, gdzie zadeklarowali swoje miejsce zamieszkania.

We wszystkich 60 samorządach będzie można głosować z przedterminowo. Lista miejsc do głosowania przedterminowego jest dostępna na stronie internetowej Głównej Komisji Wyborczej www.vrk.lt.

Głosowanie przedterminowe w pierwszej turze wyborów do Sejmu odbędzie się w dniach 8, 9 i 10 października w godzinach od 7.00 do 20.00.

W drugiej turze wyborów do Sejmu przedterminowe głosowanie odbędzie się w dniach 22, 23 i 24 października w godzinach od 7.00 do 20.00.

Niektórzy wyborcy zostaną odwiedzeni w swoich miejscach zamieszkania

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Wyborcy, którzy z uzasadnionych przyczyn nie będą mogli stawić się w lokalach wyborczych, będą mogli głosować w miejscu zamieszkania.

Od 9 do 11 października głosowanie zostanie zorganizowane w szpitalach, zakładach opieki i pomocy społecznej, jednostkach wojskowych i aresztach śledczych w godzinach otwarcia wyznaczonych przez te instytucje.

Głosowanie w drugiej turze wyborów do Sejmu odbędzie się w dniach 23-25 października.

Warto zauważyć, że personel pracujący w tych placówkach (np. lekarze, pielęgniarki lub pracownicy administracyjni) nie mogą głosować razem z wyborcami w placówkach.

Głosowanie w domu

W piątek i sobotę przed wyborami członkowie komisji wyborczych zorganizują głosowanie w domach wyborców. Do głosowania w domu uprawnieni są wyborcy niepełnosprawni, opiekunowie domowi, osoby niezdolne do pracy z powodu choroby oraz wyborcy powyżej 70. roku życia.

Głosowanie w domu w pierwszej turze wyborów parlamentarnych odbędzie się w dniach 11 i 12 października w godzinach od 8.00 do 20.00.

W drugiej turze wyborów parlamentarnych członkowie komisji wyborczych odwiedzą wyborców w domach w dniach 25 i 26 października w godzinach od 8.00 do 20.00.

Członkowie komisji wyborczej odwiedzą wyborcę w domu w wyznaczonych dniach głosowania w celu dostarczenia kart do głosowania.

Warto wiedzieć, że wyborcy nie są automatycznie dopisywani do spisu wyborców w domu. Aby skorzystać z tego prawa, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Możesz złożyć wniosek o głosowanie w domu po przez:

członka komisji wyborczej, który przyniósł zawiadomienie o wyborach do domu wyborcy;

pod skróconym numerem telefonu 1855 lub pod specjalnymi numerami telefonów informacyjnych;

pocztą elektroniczną od okręgowej komisji wyborczej (dane kontaktowe okręgowych komisji wyborczych są opublikowane na stronie internetowej www.vrk.lt);

telefonicznie z okręgowej komisji wyborczej (dane kontaktowe okręgowych komisji wyborczych są opublikowane na stronie internetowej www.vrk.lt);

za pośrednictwem portalu usług elektronicznych www.rinkejopuslapis.lt.

Wnioski wyborców o głosowaniu w domu przyjmowane są do 9 października.

Przed powtórnym głosowaniem wnioski wyborców, którzy w czasie pierwszego głosowania nie złożyli wniosku o głosowanie w domu, będą przyjmowane do 23 października.

WAŻNE! Wyborcy, którzy złożyli wniosek o głosowanie w domu przed pierwszym głosowaniem, nie muszą składać kolejnego wniosku przed drugim głosowaniem. Zostaną oni automatycznie dodani do listy wyborców głosujących w domu.

Głosowanie w domu zostanie zorganizowane przez okręgowe komisje wyborcze dla wyborców tymczasowo mieszkających na terenie danego okręgu wyborczego, którzy nie figurują w spisie wyborców tego okręgu. Wnioski o głosowanie w domu od takich wyborców będą przyjmowane do 8 października (22 października w przypadku ponownego głosowania).

Wyborcy tymczasowo zakwaterowani poza swoim okręgiem wyborczym zostaną odwiedzeni przez okręgowe komisje wyborcze w dniu 10 października. Wyborcy ci będą głosować w domu w drugiej turze 24 października.

Głosowanie w niedzielę wyborczą

Głównym dniem wyborów parlamentarnych jest 13 października.

Wyborcy otrzymają dwie karty do głosowania. Jedna karta do głosowania zostanie wykorzystana do głosowania na jedną wybraną listę kandydatów dla okręgu wielomandatowego. Posłuży ona również do rankingowania wybranych 5 kandydatów z tej konkretnej listy kandydatów.

Na drugiej karcie do głosowania wyborcy znajdą listę kandydatów w jednomandatowym okręgu wyborczym, w którym wyborca zadeklarował swoje miejsce zamieszkania. Tu należy zaznaczyć jednego wybranego przez wyborcę kandydata.

Jeśli w pierwszym głosowaniu nie uda się wybrać posła w danym jednomandatowym okręgu wyborczym, za dwa tygodnie, 27 października w godzinach 7-20, zorganizowane zostanie ponowne głosowanie.

W drugiej turze wyborów do Sejmu wyborcy otrzymają tylko jedną kartę do głosowania i wybiorą posła do Sejmu spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów w pierwszym głosowaniu.

Porady dla wyborców

W dniu wyborów, aby uniknąć kolejek, wyborcom zaleca się przybycie w godzinach porannego głosowania, między 7:00 a 9:00, kiedy lokale wyborcze są najmniej zatłoczone.

Zachęcamy wyborców do zapoznania się z informacjami o kandydatach na posłów do Sejmu RL. Informacje te są dostępne na stronie internetowej VRK www.vrk.lt.

Rozumiemy pragnienie wyborców, aby cieszyć się głosowaniem, ale zdecydowanie nalegamy, aby unikać robienia zdjęć wypełnionych kart do głosowania w dniu głosowania i publikowania ich w mediach społecznościowych. Apelujemy do wyborców do zachowania swego wyboru w tajemnicy przynajmniej do momentu zamknięcia lokali wyborczych i rozpoczęcia liczenia głosów w niedzielę wieczorem.

Można poinformować w mediach społecznościowych, że wyborca zamierza głosować lub już zagłosował (bez podawania na kogo) — nie stanowi to reklamy wyborczej.

Wyborcy są również proszeni o pomoc organizatorom wyborów poprzez przepuszczenie w kolejce osób starszych, niepełnosprawnych, kobiet w ciąży lub rodzin z małymi dziećmi.

Głosowanie za granicą

Wyborcy głosujący za granicą będą mieli możliwość oddania głosu w wyborach do Sejmu pocztą lub osobiście w misji dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym Republiki Litewskiej.

W tym celu wyborcy muszą zarejestrować się w elektronicznym systemie rejestracji wyborców głosujących za granicą www.rinkejopuslapis.lt.

W przypadku wyborców głosujących korespondencyjnie karty do głosowania zostaną wysłane na adres wskazany przez zarejestrowanego wyborcę za granicą. Wyborcy, którzy zdecydują się głosować osobiście, zostaną przyjęci w litewskich ambasadach lub urzędach konsularnych w wyznaczonym przez nie czasie.

W przypadku głosowania w kraju, w którym nie ma ambasady lub urzędu konsularnego Republiki Litewskiej, wyborca powinien będzie osobiście zapłacić za powrotne odesłanie kart do głosowania do ambasady lub urzędu konsularnego, który wysłał do wyborcy karty do głosowania.

Szybkość dotarcia kart do głosowania wysłanych do wyborców lub odesłanych z powrotem przez wyborców do ambasad zależy wyłącznie od szybkości usług służb pocztowych w danym kraju.

Publikacja kandydatów i ich list

Główna Komisja Wyborcza, zgodnie z Kodeksem Wyborczym, opublikuje nazwy list kandydatów i nazwiska kandydatów biorących udział w wyborach do Sejmu Republiki Litewskiej co najmniej 30 dni przed wyborami, tj. do 13 września.

Biografie kandydatów i inne informacje o kandydatach, które są istotne dla wyborców, zostaną opublikowane na stronie internetowej Głównej Komisji Wyborczej www.vrk.lt.

Reklama polityczna — co za nią się uznaje i czym jest?

Reklama polityczna oznacza rozpowszechnianie pozytywnych lub negatywnych informacji w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków w imieniu lub w interesie polityka, organizacji politycznej, członka organizacji politycznej, uczestnika kampanii wyborczej, kandydata, w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, odpłatnie lub nieodpłatnie, podczas wyborczych kampanii politycznych lub między nimi, mające na celu wpłynięcie na wynik wyborów lub motywację wyborców do głosowania w wyborach, lub których rozpowszechnianie służy promowaniu polityka publicznego, organizacji politycznej, członka organizacji politycznej, uczestnika kampanii politycznej, kandydata lub ich idei, celów lub programu.

Reklamę polityczną za opłatę definiuje się jako reklamę polityczną, która jest przygotowywana, produkowana lub rozpowszechniana za wynagrodzeniem, lub w przypadku której do jej przygotowania, produkcji lub rozpowszechniania wykorzystywane są środki finansowe, lub w której wykorzystywane są osoby zwykle zaangażowane w świadczenie takich usług za wynagrodzeniem.

Odpłatna reklama polityczna musi wyraźnie odróżniać się od innych rozpowszechnianych informacji. Musi być wyraźnie oznaczona od początku kampanii politycznej do ogłoszenia ostatecznych wyników wyborów, ze wskazaniem źródła funduszy, sponsora itp.

Nieoznakowana reklama polityczna będzie uznawana za ukrytą reklamę polityczną. Reklama polityczna, która nie jest oznaczona zgodnie z określonymi wymogami, oraz ukryta reklama polityczna są zabronione.

Uwaga: za reklamę polityczną nie uznaje się

– nieodpłatne rozpowszechnianie w okresie kampanii politycznej rutynowych przekazów informacyjnych dotyczących działalności polityków państwowych, partii politycznych i kandydatów;

– informacji o programach wyborczych rozpowszechnianych nieodpłatnie w okresie kampanii politycznej przez środki informacji publicznej i rozpowszechniaczy informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu, zgodnie z zasadami obiektywizmu i równego traktowania podmiotów prowadzących kampanię polityczną.

Prawo zabrania rozpowszechniania reklam politycznych:

na pierwszej stronie pisma

jeśli jej rozpowszechnianie jest sprzeczne z Konstytucją Republiki Litewskiej i prawem;

bezpłatnie, z wyjątkiem programów dyskusyjnych.

Ponadto zabroniona jest instalacja i rozpowszechnianie zewnętrznej reklamy politycznej:

na budynkach, w których mieszczą się instytucje i organy państwowe i komunalne;

na pojazdach transportu publicznego używanych przez przedsiębiorstwa państwowe lub komunalne, z wyjątkiem określonych przypadków;

na drogach samochodowych, ich strefach ochrony sanitarnej, na ulicach i w ich pobliżu, jeśli może to zasłonić środki regulacji ruchu, znaki drogowe, ograniczać widoczność, oślepiać, rozpraszać lub w inny sposób zagrażać użytkownikom dróg, także jest zabronione stosowanie reklam imitujących znaki drogowe;

na rzeźbach i pomnikach;

w odległości 50 metrów wokół budynku, w którym znajduje się lokal wyborczy;

bez pisemnej zgody właściciela gruntu, budynków lub innych obiektów, na których lub w których jest umieszczona;

na obszarach chronionych i nieruchomych dobrach kultury, a także na ich terytoriach, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez organ odpowiedzialny za ochronę dóbr kultury i zarządcę obszaru chronionego.

Agitacja wyborcza i jej zakaz

Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej, bez względu na metody, formy i środki, na 7 godzin przed rozpoczęciem wyborów oraz w dniu wyborów przed zakończeniem głosowania, tj. 13 października, w godzinach od 0.00 do 20.00, z wyjątkiem zewnętrznej reklamy politycznej umieszczonej przed rozpoczęciem obowiązywania zakazu prowadzenia kampanii wyborczej.

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia kampanii wyborczej oraz podczas głosowania przedterminowego w lokalu wyborczym oraz w odległości 50 metrów wokół budynku, w którym znajduje się lokal wyborczy, nie mogą znajdować się żadne wizualne ani dźwiękowe materiały wyborcze (inne niż wydane przez Główną Komisję Wyborczą).

Podczas drugiej tury wyborów okres zakazu prowadzenia kampanii wyborczej obowiązuje w dniu 27 października w godzinach od 0.00 do 20.00.

Przekupstwo wyborców oraz łapówkarstwo

Próba wpłynięcia na wolę wyborcy nazywana jest przekupstwem wyborczym. Przekupstwo wyborców to również zgoda wyborcy na bycie przekupionym. Przekupywanie wyborców jest zabronione.

Warto wiedzieć, że przekupstwo wyborców może skutkować grzywną w wysokości od 300 do 560 euro, jeśli zagłosujesz po przekupieniu lub przekupisz innych.

Jesteś przekupywany, jeśli oferowane są Ci: prezenty, różne nagrody, pieniądze, artykuły gospodarstwa domowego, usługi oraz inne prace, bilety na koncerty lub wydarzenia kulturalne itp.

Za przekupstwo wyborców nie uważają się: programy działalności organizacji politycznej lub kandydata, programy wyborcze; biografii kandydata, publikacji o charakterze informacyjnym, kalendarze, pocztówki, nalepki.

Kandydaci mogą rozdawać takie materiały wyborcom.

Jeśli próbują Cię przekupić lub zmusić do głosowania w inny sposób niż chcesz możesz o tym zgłosić:

dzwoniąc pod ogólny numer alarmowy 112;

dzwoniąc pod krótki numer 1855 lub zwykłe specjalne numery telefoniczne Najwyższej Komisji Wyborczej;

wysyłając wiadomość e-mail do Komisji Wyborczej na adres rinkim@vrk.lt.

Karty do głosowania

W pierwszej turze wszyscy wyborcy otrzymają dwie karty do głosowania. Jedna karta do głosowania zostanie wykorzystana do głosowania na jedną listę kandydatów w wybranym przez kandydata okręgu wielomiejscowym. Zostanie ona również wykorzystana do rankingowania 5 kandydatów z tej konkretnej listy kandydatów. Na drugiej karcie do głosowania wyborcy znajdą listę kandydatów w jednomandatowym okręgu wyborczym, w którym wyborca zadeklarował swoje miejsce zamieszkania. Należy zaznaczyć jednego wybranego przez wyborcę kandydata. Poniżej prezentujemy przykładowe karty do głosowania.

Aby zapewnić wyborcom z wadami wzroku możliwość samodzielnego głosowania, VRK zarządziła umieszczenie w lokalach wyborczych specjalnych koszulek na karty do głosowania, które umożliwią wyborcom oddanie głosu bez pomocy innych osób, osobiście i w sposób tajny.

Wyborca, który nie jest w stanie głosować samodzielnie z powodu niepełnosprawności, musi mieć możliwość wyboru głosowania z pomocą innej osoby, której ufa, lub głosowania w lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborcy z niepełnosprawnością wzroku mogą poprosić członków komisji wyborczych, aby po przybyciu do lokalu wyborczego przekazali im karty do głosowania już umieszczone w specjalne koszulki.

Kosuzlki będą zawierać pola, w których wyborcy będą mogli zaznaczyć swój wybór. Obydwie karty do głosowania w wyborach parlamentarnych zostaną umieszczone w oddzielnych koszulkach.

Na karcie do głosowania w okręgu jednomandatowym w każdej kratce, w której wyborca może zaznaczyć swój wybór, kandydaci będą wymienieni pionowo w kolejności alfabetycznej według pierwszej litery nazwiska. Na karcie do głosowania pojawi się również nazwa partii/koalicji politycznej, która zgłosiła kandydata lub informacja, że kandydat „wystawił się samodzielnie”.

W wyborach do Sejmu Republiki Litewskiej karty do głosowania w okręgach jednomandatowych są różne. Wyborcy w każdym okręgu głosują tylko na kandydatów startujących w tym okręgu.

Karta do głosowania w okręgu wielomandatowym będzie miała pionowo ułożone okienka, obok których będą zapisane numery list z kandydatami poszczególnych partii politycznych/koalicji, nazwy list partii politycznych/koalicji oraz imię i nazwisko pierwszego kandydata na liście kandydatów. Na karcie do głosowania wyborcy będą musieli wskazać, którą listę kandydatów popierają. Przypominamy, że numery wyborcze list kandydatów organizacji politycznych w wyborach do Sejmu zostały wylosowane. Należy pamiętać, że numery list 7 i 15 zostały pominięte, ponieważ zostały wylosowane przez partie, które utworzyły koalicję.

W dolnej części karty do głosowania znajduje się pięć kratek, w których wyborcy będą mogli wpisać numery kandydatów z wybranej przez siebie listy. Wpisując te numery, wyborca może przyznać punkty do pięciu wybranych kandydatów. Jeden wpisany numer kandydata jest równoważny jednemu głosowi priorytetowemu. Głosy pierwszeństwa można przyznać mniej niż pięciu kandydatom. Numery kandydatów można wpisywać w polach w dowolnej kolejności. Jeśli głosujący wpisze numer tego samego kandydata w więcej niż jednym polu, tylko jeden głos preferencyjny zostanie policzony dla tego kandydata. Im więcej wyborców wpisze numer danego kandydata, tym większe ma on szanse na zostanie posłem do Sejmu.

Rankingowanie nie jest obowiązkowe. Nie umieszczając w rankingu konkretnych kandydatów, wyborca akceptuje rankingi listy kandydatów sporządzone przez innych wyborców, którzy uszeregowali listę kandydatów.

Gdzie mogę znaleźć informacje o wyborach?

Najbardziej wiarygodne informacje na temat wyborów są dostępne na stronie internetowej Głównej Komisji Wyborczej pod adresem www.vrk.lt, na portalu usług elektronicznych „Strona wyborcy” pod adresem www.rinkejopuslapis.lt oraz na kontach Głównej Komisji Wyborczej w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram.

Informacje telefoniczne

W okresie wyborów parlamentarnych pod skróconym numerem 1855 będzie można uzyskać informacje na temat wyborów. Usługa ta może być płatna dla niektórych użytkowników telefonów.

Na numer skrócony 1855 można dzwonić ze wszystkich sieci litewskich operatorów od 19 września do 27 października w godzinach od 7:00 do 20:00 codziennie, w tym w weekendy.

Koszt połączenia zależy od operatora telefonicznego wyborcy. Więcej informacji znajdziesz na stronie vrk.lt/info1855

Są to taryfy ustalone przez operatorów telefonicznych. VRK nie czerpie żadnych zysków z administrowania połączeniami.

Wyborcy, którzy nie chcą płacić dodatkowo za informacje o wyborach, będą mogli dzwonić na specjalne numery regularne za taką samą stawkę, jak dzwoniąc do własnej sieci.

Dla użytkowników Tele2 — 867807023

Użytkownicy Bitė — 865003406

Użytkownicy Telia — 852361032

Użytkownicy Baltnetos komunikacija — 852059478

Użytkownicy CSC Telecom — 869949098

Numery te będą również dostępne w przypadku, gdy wyborca zadzwoni z zagranicy.

Skrócony numer 1855 lub specjalne zwykłe numery telefoniczne mogą być wykorzystane do sprawdzenia:

czy dana osoba znajduje się w spisie wyborców;

w którym lokalu wyborczym wyborca może głosować;

możliwość głosowania przed dniem głosowania, jeśli wyborca nie będzie w swoim okręgu wyborczym w dniu głosowania;

jak głosować, jeśli wyborca jest chory i nie może dotrzeć do swojego lokalu wyborczego w dniu głosowania;

jak skontaktować się z komisją wyborczą w okręgu wyborczym lub obwodzie, adres komisji wyborczej i inne informacje istotne dla wyborcy.

Zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska oraz osobistego numeru identyfikacyjnego, jeśli chcesz otrzymać szczegółowe informacje o tym, czy znajdujesz się na liście wyborców.

Pod tym numerem telefonu nie zostaną podane żadne dane osobowe.

Możesz również skorzystać z numeru skróconego 1855 lub specjalnych zwykłych numerów telefonu, aby zgłosić wszelkie zauważone naruszenia prawa wyborczego. Anonimowe skargi wyborców nie będą rejestrowane.

Ewentualne naruszenia prawa wyborczego można zawsze zgłaszać do Głównej Komisji Wyborczej na adres rinkim@vrk.lt.

Do zobaczenia na wyborach!

Główna Komisja Wyborcza Republiki Litewskiej