W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Parafii pw. św. Ducha w Wilnie, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego oraz Stowarzyszenia WEST serdecznie zapraszamy mieszkańców Wileńszczyzny, a w szczególności Wilna i Solecznik, do uczestnictwa w dwóch wyjątkowych wydarzeniach.

Wilno i Soleczniki

„Jan Paweł II — muzyczna opowieść o życiu i pontyfikacie” — dwa koncerty w wykonaniu zespołu wokalno-aktorskiego „Sonanto” z Warszawy, wspieranego przez chór łączony zespołów pieśni i tańca „Ojcowizna” z Wilna oraz „Solczanie” z Solecznik, odbędą się już niebawem na Wileńszczyźnie. Pierwszy będzie miał miejsce w kościele św. Ducha w Wilnie (19.10.2024, godz. 18:00), drugi natomiast w Centrum Kultury w Solecznikach (20.10.2024, godz. 16:00). Wstęp wolny.

Patronat medialny nad projektem sprawują — TVP Wilno, Radio znad Wilii, Radio Wilno, „Kurier Wileński”, portale ZW.LT oraz L24.LT. Honorowy patronat nad koncertem w Solecznikach objął pan Zdzisław Palewicz — mer Samorządu Rejonu Solecznickiego. Partnerem wydarzenia w Wilnie jest Dom Kultury Polskiej.

Wyjątkowy program

Program koncertów to pełna refleksji i wspomnień multimedialna opowieść, w której obok tradycyjnych pieśni religijnych i oazowych pojawi się poezja śpiewana, a także inne piosenki nawiązujące do życia i pontyfikatu Jana Pawła II. W trakcie koncertów będzie można również usłyszeć utwory, do których teksty napisał sam Karol Wojtyła. Warto dodać, że wileńska lokalizacja wydarzenia — kościół św. Ducha — to szczególne miejsce dla pamięci o papieżu Janie Pawle II, który odwiedził tę świątynię w trakcie swojej jedynej pielgrzymki na Litwę we wrześniu 1993 roku. Także to wydarzenie zostanie przywołane przez artystów i narratora w trakcie koncertów.

Pomysł organizacji wspólnego przedsięwzięcia artystycznego, łączącego wokół pamięci o papieżu Janie Pawle II Polaków z Polski, jak i Litwy, powstał 5 lat temu. Niestety, pandemia pokrzyżowała na kolejne lata plany współorganizatorów, a do koncepcji udało się powrócić właśnie w tym roku, dzięki wsparciu pozyskanemu od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy zagranicą — wydarzenia i inicjatywy polonijne” — a także Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego i Stowarzyszenia WEST.

Stowarzyszenie WEST Warszawa