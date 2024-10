Reklamacja po wakacjach: jak dochodzić swoich praw?

W zeszłym roku było około 200 skarg w tym sektorze, a w tym roku jest ich około 100.

Na co najczęściej skarżą się klienci?

— Konsumenci dość często narzekają na jakość hoteli. Najczęściej skargi dotyczą tego, że pokoje są nieposprzątane, nie spełniają wymogów higienicznych, panują w nich nieprzyjemne zapachy. Przy zakupie wycieczki zdjęcia hotelu i pokoi, które przedstawia w swojej ofercie touroperator, zapewniają klienta, że otrzyma właśnie to, czego oczekuje. To znaczy, że otrzyma pokój zgodny z ofertą. Jednakże po przybyciu do miejsca zakwaterowania okazuje się, że pokój nie wygląda tak samo jak na zdjęciu, a w niektórych przypadkach konsument nie otrzymuje takiego samego pokoju, jak ten określony w umowie — informuje nas Państwowy Urząd Ochrony Praw Konsumentów.

Konsumenci skarżą się również na jakość innych usług — na przykład posiłki serwowane podczas wycieczki nie odpowiadały temu, co było w umowie. Zdarzało się także, że w opisie hotelu obecny był park wodny, który jednak nie działał podczas pobytu. Konsumenci czuli się więc wprowadzeni w błąd.

Niektórzy skarżą się na to, że hotel został zmieniony po dotarciu na miejsce. Istotne jest tutaj to, że zmiana miejsca zakwaterowania jest zasadniczo uznawana za istotną zmianę warunków umowy o świadczeniu usług turystycznych. Jeśli zmiany tej nie można uniknąć, organizator turystyki jest zobowiązany do zapewnienia hotelu oraz oferty o tej samej lub lepszej jakości. Zdarzało się, że zmieniony hotel oficjalnie należał do tej samej kategorii co hotel wybrany przez konsumenta w umowie, lecz w rzeczywistości był znacznie niższej jakości, pozbawiony niektórych usług lub atrakcji, które są ważne dla konsumentów.

Gdzie się zwracać, jeśli czujemy się oszukani

— W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów podczas podróży, zawsze radzimy rozwiązać problem natychmiast, kontaktując się z przedstawicielem touroperatora lub z touroperatorem na Litwie. Często problem można szybko rozwiązać, a konsument może cieszyć się podróżą. Ważne jest, aby konsument prowadził rejestr rozbieżności i gromadził dowody dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku problemu tak, aby w przypadku konieczności rozwiązania problemu po powrocie, konsument miał dowody na poparcie swoich skarg — radzą specjaliści.

Jeśli konsument dopiero po powrocie z wycieczki zauważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien najpierw skontaktować się z organizatorem podróży na piśmie i złożyć reklamację. Jeśli konsument i organizator wycieczki nie mogą dojść do porozumienia, konsument może zwrócić się do Państwowego Urzędu Ochrony Praw Konsumenta o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu. Ważne jest, aby wraz z wnioskiem przedłożyć umowę, dowód zapłaty i wszystkie dostępne dowody. Urząd rozpatruje każdy spór indywidualnie, biorąc pod uwagę dowody, wyjaśnienia stron, warunki umowy i inne okoliczności. Ponieważ liczba skarg nie jest szczególnie wysoka, jest prawdopodobne, że konsumenci często są w stanie osiągnąć polubowną ugodę z dostawcą usług w celu rozwiązania swoich problemów.

