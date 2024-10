XVI edycja akcji „Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów”: (do 30.10 włącznie do godz 15:00) — znicze szklane przynosimy na recepcję Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) i wpisujemy się na listę darczyńców.

XXV edycja akcji „Jesienne sprzątanie nekropolii Na Rossie i cmentarza Bernardyńskiego”: (od 14.10 do 30.10 włącznie) — udział zgłaszamy zwracając się do administratorek cmentarzy: telefonujemy do p. Rity (kom: +370 612 50820) lub do p. Nijoli (kom: +370 612 15772) by uzgodnić czas przybycia i odebrać narzędzia do pracy. W razie możliwości prosimy zabrać ze sobą kilka dużych worków na śmieci, własne rękawiczki.

„Lekcja historii inaczej”: (20.10 niedziela, o 13:00 h) — SKOnSR zaprezentuje społeczeństwu odnowione w tym roku pomniki nagrobne. Spotykamy się w pobliżu bramy głównej, prowadzącej na teren Starej Rossy.

Zapalanie zniczy pamięci Na Starej Rossie i cmentarzu Bernardyńskim: (01.11 piątek, od 14:00 h) — zapraszamy wziąć udział w akcji i wspólnie z harcerzami, członkami SKOnSR i mieszkańcami miasta, oświetlić miejsca pamięci narodowej. Prosimy także pamiętać o modlitwie za tych, którzy tutaj spoczywają.

Kwesta „Pomnikom Rossy”: (01.11 piątek, 02.11 sobota, 03.11 niedziela) — zachęcamy wesprzeć grosikiem osoby kwestujące na różnych cmentarzach Wilna i Wileńszczyzny na rzecz ratowania najstarszej wileńskiej nekropolii.

UWAGA! Puszki na kwestowanie można będzie odebrać w gabinecie stomatologicznym (ul. Naugarduko 76) od 16.10 do 30.10 włącznie w godzinach pracy (od godz. 8:00 do godz. 19:00). W razie potrzeby prosimy zwracać się do prezesa SKOnSR Dariusza Żyborta (kom: +370 685 10604).

Sprzątanie wypalonych zniczy: (od 06.11 do 23.11 włącznie) — zebranie ogromnej ilości zniczy jest poważnym wyzwaniem. W sprawie udziału zwracamy się do administratorek cmentarzy: telefonujemy do p. Nijoli (kom: +370 612 15772) albo p. Rity (kom: +370 612 50820) by uzgodnić czas przybycia.

UWAGA! Uczestnicząc w jesiennych akcjach uczniowie od SKOnSR mogą otrzymać zaświadczenie w sprawie godzin na cele społeczne. Należy wskazać szkołę, imię i nazwisko ucznia, klasę, w której akcji uczeń brał udział, dzień oraz przesłać zdjęcie (dowód): rossa.wilno@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

P.S. Ci, którzy nie będą mieli okazji wspólnie kwestować na rzecz nekropolii Na Rossie, są zachęcani przyłączyć się do akcji wspierając pieniężnie. Przelewu można także dokonać na konto bankowe SKOnSR, a mianowicie:

Na Litwie: Visuomeninė Rasų kapinių draugija

Konto: Swedbank, LT027300010119551065

Kod organizacji (NIP) 302448884

Najtańsza opcja przelewu z Polski — to przelew SEPA (przelew zagraniczny na terenie UE w EURO). Polskie banki online mają opcje takiego przelewu do wyboru. Koszt od 5-15 PLN (zależy od kwoty przelewu). Należy zwrócić uwagę, że przelew dokonywany jest w EURO, więc jeśli ofiarodawca chce przelać 100 PLN, to w danych do przelewu powinien wskazać EUR 25 etc.

Aby złożyć zlecenie przelewu należy wypełnić kilka rubryk:

nazwę odbiorcy: Visuomeninė Rasų kapinių draugija

adres odbiorcy: Naugarduko 76 Vilnius, Litwa

SWIFT banku odbiorcy: HABALT22

1. numer rachunku odbiorcy:

IBAN:LT02 7300 0101 1955 1065

2. tytuł płatności: xxx

3. kwotę przelewu: EUR xxx