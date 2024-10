XI Kampania „Pola Nadziei” rusza śladami bł. ks. Michała Sopoćki

Ks. Michał Sopoćko oraz św. Urszula Ledóchowska

Ta malownicza miejscowość wiąże się również z postacią Matki Urszuli Ledóchowskiej. W 2024 roku mija 100 rocznica przybycia Sióstr Urszulanek do Czarnego Boru, a także jest to 105 rocznica istnienia placówki oświatowej, jaką obecnie jest Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej. Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, szczególnie słabszemu było bardzo ważnym zadaniem w życiu ks. Michała Sopoćki oraz św. Urszuli Ledóchowskiej.

Kampania „Pola Nadziei” w Czarnym Borze

Tegoroczna Kampania „Pola Nadziei” rusza śladami Patrona Hospicjum — bł. ks. Michała Sopoćki. W dniu 23 października o godz. 12:00 wspólnota hospicyjna oraz społeczność Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej zasadzi żonkilowe Pola Nadziei przy Gimnazjum w Czarnym Borze. Poprzez tę Kampanię pragniemy promować ideę hospicyjną i uwrażliwiać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na potrzeby ludzi chorych. Będzie to też wyrazem jedności z naszymi pacjentami. Wiosną mieszkańcy będą mogli podziwiać rozwijające się kwiaty, przypominające o solidarności z chorymi.

Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej

W październiku obchodzimy też Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej, który ma na celu zwiększenie świadomości na temat znaczenia opieki paliatywnej oraz wsparcia dla osób w terminalnych stadiach chorób. To okazja do uświadamiania społeczeństwa, że każdy zasługuje na godną opiekę w ostatnich chwilach życia. Kampania „Pola Nadziei” w Czarnym Borze, śladami bł. ks. Michała Sopoćki, to przykład zaangażowania społeczności lokalnej w niesienie pomocy osobom chorym. Dzięki wspólnym wysiłkom możemy zbudować świadomość w zakresie opieki paliatywnej oraz stworzyć przestrzeń do refleksji nad życiem, solidarnością i przemijaniem…

