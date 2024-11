Początkowo prezydentowi przedłożono kandydaturę mera miasta Alytus, Nerisa Cesiulisa. Jednak w sobotę 23 listopada ogłosił on, że odmawia wejścia do krajowej polityki i zdecydował się pozostać na stanowisku włodarza miasta Alytus.

Kim jest Władysław Kondratowicz?

Władysław Kondratowicz w 2007 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Funkcję tę pełnił przez sześć lat, do 2013 roku.

W latach 2013-2014 oraz 2019-2020 był wiceministrem łączności (za drugim razem ministrem był Jarosław Narkiewicz). W latach 2014-2019 pracował jako dyrektor jednego z departamentów Ministerstwa Łączności.

W maju 2023 roku został mianowany przez mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza na stanowisko dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Kondratowicz jest także aktywny społecznie – działa w Związku Polaków na Litwie oraz pełni funkcję prezydenta w Stowarzyszeniu Trzeźwego Życia, Sportu i Turystyki „Optimalietis”.

Sprawa jeszcze czeka na swój finał

We czwartek 28 listopada z kandydatem spotyka się prezydent Gitanas Nausėda. Kontynuuje on rozmowy z kandydatami do nowego rządu — we czwartek w agendzie prezydenta znalazły się spotkania z Ingą Ruginienė, kandydatką do Ministerstwa Ochrony Społecznej i Pracy oraz Eugenijusem Sabutisem, kandydatem do Ministerstwa Łączności. Prezydent ma również spotkać się z Władysławem Kondratowiczem.