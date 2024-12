Do szkół rejonu wileńskiego przekazano 4 nowe żółte autobusy

„Ciągłe inwestycje w warunki edukacyjne uczniów i ich bezpieczeństwo świadczą o naszym zaangażowaniu w dziedzinie edukacji, a także wobec mieszkańców. Wielokrotnie podkreślałem, że oświata jest jednym z najważniejszych dziedzin naszego rejonu. Będziemy dalej celowo inwestować w jakość oraz bezpieczeństwo edukacji uczniów. Nowe autobusy to kolejny krok w kierunku realizacji tych celów. Bez wątpienia, wpłynie to na poprawę codziennego życia zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców” – mówi Robert Duchniewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Nowe autobusy szkolne „Iveco” zostały przekazane do 4 placówek oświatowych: gimnazjom w Awiżeniach, im. Giedymina w Niemenczynie, im. Meilė Lukšienė w Mariampolu i „Ryto” w Rudominie. Nowoczesne i bezpieczne pojazdy pozwolą na sprawniejszą organizację wygodnego i bezpiecznego dojazdu na czas uczniów do i ze szkół.

R. Duchniewicz zwraca uwagę, że te żółte autobusy zostały na nowo i jakościowo przystosowane do przewozu uczniów i pasażerów przez firmę działającą w Awiżeniach na terenie rejonu wileńskiego.

„To świetny przykład lokalnej produkcji i dostosowania do potrzeb szkół. Jesteśmy zadowoleni z udanej współpracy zarówno z przedstawicielami „Iveco”, jak i z lokalnymi przedsiębiorstwami. Ponadto spodziewamy się otrzymać pierwszy elektryczny autobus szkolny w tym roku lub na początku przyszłego, co wyznacza nasz strategiczny cel – ogólne zwiększenie parku autobusów elektrycznych. Jest to ważne nie tylko z perspektywy modernizacji transportu, ale także w kontekście osiągania celów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” – mówi R. Duchniewicz.

Instytucje oświatowe Samorządu Rejonu Wileńskiego dysponują obecnie łącznie 65 autobusami szkolnymi przeznaczonymi do przewozu uczniów. Autobusy te służą do transportu dzieci i uczniów z miejscowości oddalonych o ponad 3 km od placówki oświatowej, w tym też mających specjalne potrzeby edukacyjne.

Autobusami dowożą także uczniów na wycieczki, zawody, olimpiady i inne wydarzenia. Dodatkowo, transportem tym podróżują nauczyciele uczestniczący w kursach doskonalenia zawodowego. Koszty korzystania z transportu pokrywane są ze środków szkoły.

„Dążymy do tego, aby każdy uczeń, niezależnie od miejsca zamieszkania, mógł bezpiecznie i na czas dotrzeć do szkoły. Cieszymy się, że możemy inwestować w nowoczesne i komfortowe pojazdy, które nie tylko ułatwią uczniom dojazd do szkoły, ale także przyczynią się do stworzenia dla nich bardziej komfortowego i bezpiecznego środowiska” – mówi Władysław Kondratowicz, dyrektor Administracji Samorządu.

Nowe żółte autobusy mają po 22 miejsca pasażerskie. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, wyposażone są w alkomaty blokujące uruchomienie silnika, które spełniają normy UE.

