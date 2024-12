Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków podsumowana

Dobiegła końca kolejna jesienna kwesta zorganizowana przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą.

– Pomimo wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych udało się zebrać dość pokaźną kwotę. Dziękujemy wszystkich wolontariuszom oraz osobom, które koordynowały kwestę. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni księżom i duchownym, którzy ogłosili z ambon kwestę „Pomnikom Rossy” – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Dariusz Żybort, prezes SKOnSR.

Wyniki kwesty i podziękowania

14 listopada prezes SKOnSR Dariusz Żybort oraz członkowie komitetu – Jolanta Nowosielska, Irmina Kalimbet i Dariusz Lewicki – spotkali się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, aby podsumować zbiórkę pieniędzy przeprowadzoną 1–3 listopada i 11 listopada, czyli w polskie Święto Niepodległości.

Kwesta zaduszkowa odbywała się na cmentarzu na Starej Rossie oraz w okolicznych miejscowościach: Połukniu, Starych Trokach, Kowalczukach, Szumsku, Pakienie, Solecznikach, Butrymańcach, Podborzu, Jałówce, Suderwie, Rudominie, Bujwidzach, Ejszyszkach, Mejszagole, Niemenczynie, Czarnym Borze i w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

Zebrana kwota jest imponująca – w gotówce zgromadzono 4883,61 euro i 234,93 zł. Do tego należy doliczyć 825 euro i 200 zł, które wpłynęły przelewem. Wynik z kwesty 11 listopada to 474,72 euro i 429 zł.

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą wyraża serdeczne podziękowania wszystkim, którzy bezinteresownie wsparli jesienną kwestę „Pomnikom Rossy”.

„Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do darczyńców, którzy dokonali przelewów bankowych na konto organizacji non profit. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za każdy dar serca, każdą wrzuconą do puszki monetę. Wasze wsparcie pokazuje, że mamy wokół siebie wielu Przyjaciół, którym zależy na tym, aby zabytkowa nekropolia Na Rossie mogła co roku przeżywać swój mały rozkwit” – napisano na profilu Komitetu na Facebooku.

Artyści kwestują w Wilnie i Warszawie

– We Wszystkich Świętych 1 listopada po raz pierwszy w kweście „Pomnikom Rossy” uczestniczyły znane osoby, na wzór tradycji na warszawskich Powązkach, gdzie co roku z puszkami stają artyści, dziennikarze, politycy. W tym roku do udziału zgłosiły się dwie osoby – wirtuoz skrzypiec Zbigniew Lewicki oraz piosenkarka Elizabeth Olshey – opowiada prezes SKOnSR.

Kwesta na rzecz pomników Starej Rossy odbyła się także na cmentarzu Stare Powązki w Warszawie.

– W tym roku w naszym imieniu kwestował członek komitetu Andrzej Orłowski z rodziną. Udało się zebrać 15 430 zł. Jesteśmy bardzo wdzięczni wolontariuszom, którzy pomagali podczas kwesty w Warszawie jak też innym osobom. Dziękujemy m.in. Maciejowi Klimaszewskiemu, kuzynowi pani Alicji Klimaszewskiej, prezesa honorowego, który oprócz kwestowania rozpowszechniał cegiełki na rzecz ratowania zabytkowej nekropolii wileńskiej. Za udział w kweście jesteśmy wdzięczni Piotrowi Zambrzyckiemu, konserwatorowi zabytków, członkom Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, w tym pani Małgorzacie Chylińskiej, przewodniczącej towarzystwa. Wszyscy oni kwestowali przy bramie św. Honoraty na Starych Powązkach – relacjonuje Dariusz Lewicki, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.

11 listopada br. w czasie uroczystości poświęconych obchodom Narodowego Święta Niepodległości w Domu Kultury Polskiej w Wilnie chargé d’affaires z Ambasady RP na Litwie Andrzej Dudziński wręczył odznaczenia zasłużonym osobom i organizacjom. Dariusz Lewicki został uhonorowany Medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.

Pamięć i szacunek dla tych, co odeszli

W dniu Wszystkich Świętych na najstarszych wileńskich nekropoliach, Rossie i cmentarzu Bernardyńskim, zapłonęły tysiące zniczy symbolizujących pamięć i szacunek dla tych, którzy odeszli. W corocznej akcji „Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów”, organizowanej przez SKOnSR, udział wzięli młodzież szkolna, harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz mieszkańcy Wilna.

– Wspólne zapalanie zniczy to moment refleksji i zadumy, który jednoczy ludzi różnych pokoleń i środowisk. Wydarzenie to jest też okazją do wyrażenia solidarności i wspólnoty. Uczestnicy, zapalając znicze, oddają hołd nie tylko swoim bliskim, ale także wszystkim, którzy przyczynili się do kształtowania historii i kultury regionu. To moment, w którym przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a pamięć o przodkach staje się mostem łączącym pokolenia – mówi Dariusz Żybort.

16 listopada członkowie SKOnSR zorganizowali akcję zbierania wypalonych zniczy na cmentarzu Bernardyńskim

| Fot. archiwum własne SKOnSR

Akcja zbierania zniczy

16 listopada członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą zorganizowali kolejną jesienną akcję. Na cmentarzu Bernardyńskim odbyła się akcja zbierania wypalonych zniczy. Zbiórka zniczy trwała kilka godzin. Uczestnicy, wyposażeni w rękawice i worki na śmieci, przemierzali cmentarz, zbierając wypalone znicze i inne odpady. Celem akcji było nie tylko uporządkowanie cmentarza, lecz także promowanie ekologicznych postaw i edukacja na temat segregacji odpadów.

W wydarzeniu uczestniczyli członkowie SKOnSR: Dariusz Żybort, Romuald Szumski i Dariusz Lewicki, mieszkańcy Wilna – m.in. Bożena Mozyro, Danuta Banel, Maria Wilczyńska z mężem, Anna Orłowa z mężem – a także mieszkańcy Solecznik oraz uczennice z litewskiego Gimnazjum im. Simonasa Daukantasa w Wilnie i Nowoczesnego Centrum Szkolnego (ŠiMC).

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 44 (132) 23-29/11/2024