Wilno, Mejszagoła, Suderwa

W ramach projektu odbyła się wyjątkowa wycieczka do parku Europy, w której uczestniczyli seniorzy UTW i osoby z Niemenczyna i okolic (40 osób). Była to doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, poznania nowych osób, czerpania radości z uroków przyrody oraz atrakcji, jakie oferuje park Europy.

Po pełnym wrażeń zwiedzaniu przyszedł czas na wspólny obiad, podczas którego mogliśmy wymienić się wrażeniami.

Miała miejsce także wycieczka do pałacu Houwaltów w Mejszagole, co stanowiło wspaniałą okazję do odkrycia uroków Wileńszczyzny. Pałac to 18-wieczna rezydencja o bogatej historii otoczona pięknym parkiem. Mieści się tam muzeum, które prezentuje życie i kulturę regionu Wileńszczyzny. Odwiedziliśmy także muzeum księdza Józefa Obremskiego. Upamiętnia ono życie i działalność zasłużonego kapłana. W tym samym dniu zwiedziliśmy „Vytenio parkas” w Suderwie, gdzie są piękne krajobrazy, stawy mostki oraz inne figury.

| Fot. Archiwum UTW „Optymiści”

Interesujące wykłady

Członkowie UTW „Optymiści” z Niemenczyna byli uczestnikami lekcji dotyczącej Czesława Miłosza. Jej lektorem był pan Józef Szostakowski, który przywołał życiorys poety i jego twórczość. Mówił o jego tęsknocie za Litwą na emigracji. Opowiedział także o jego pobycie na Litwie w 1992 r. już po odzyskaniu niepodległości. Powrót ten był dla poety pełen nostalgii i wspomnień z dzieciństwa.

Wysłuchaliśmy także lekcji na temat: „Pszczoły i miód — dar natury dla zdrowia”. Dowiedzieliśmy się, że pszczelarstwo ma głębokie korzenie kulturowe na Wileńszczyźnie, co znajduje odzwierciedlenie w tradycjach i folklorze regionu. Pan Wiesław Grudziński, pszczelarz z bogatą wiedzą, opowiadał o życiu pszczół w ulu, w którym każda pszczoła pełni określoną rolę. Ich struktura społeczna składa się z trzech głównych kast. Są to: królowa, robotnice i trutnie, które pełnią ważną rolę w produkowaniu miodu. Miód jest przez ludzi ceniony za swoje właściwości odżywcze i lecznicze.

Kolejny prelegent, pan Tomasz, opowiedział o działalności Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Dowództwo okręgu wileńskiego, na czele z Aleksandrem Krzyżanowskim „Wilkiem”, organizowało opór wobec niemieckiej i sowieckiej okupacji. Wileńszczyzna była zatem ważnym terenem działań AK.

Po każdym z wykładów mieliśmy przerwę na aromatyczną kawę z pysznymi pączkami.

Serdecznie dziękujemy Samorządowi Rejonu Wileńskiego za finansowanie projektu „Poznaj swój kraj” oraz wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie i chęć poznania naszego wspólnego dziedzictwa.

Prezes UTW „Optymiści” Józefa Gulbicka